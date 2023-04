C-Path Europe: Una visión global del éxito

ÁMSTERDAM y TUCSON, Ariz, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Critical Path Institute (C-Path) , una organización que genera soluciones y metodologías avaladas por las autoridades reguladoras para acelerar el desarrollo de fármacos, ha presentado hoy un resumen anual de sus actividades en Europa para hacer avanzar la ciencia reguladora mundial.

"Estamos satisfechos con el progreso y el desarrollo continuo de nuestros esfuerzos globales en los espacios regulatorios y de ciencia de datos", explicó la directora general de C-Path Europe, Cécile Ollivier, M.S. "A medida que nuestro trabajo se basa en los éxitos de la presencia de 15 años de C-Path en Europa, esperamos fortalecer las asociaciones en áreas clave con el mayor potencial para acelerar el desarrollo global de medicamentos en áreas de alta necesidad insatisfecha y beneficios para la salud pública".

En 2022, la EMA emitió dos dictámenes de cualificación, uno para los biomarcadores de enriquecimiento del Consorcio de Diabetes de Tipo 1 para ensayos clínicos de prevención de la T1D y otro para el sistema de puntuación iBox del Consorcio de Terapéutica de Transplantes como criterio de valoración secundario de la eficacia en ensayos clínicos que investigan nuevos medicamentos inmunosupresores en pacientes con trasplante de riñón.

Además, la EMA emitió dos Cartas de Apoyo para la Plataforma de Simulación de Ensayos Clínicos Basada en Modelos para la Enfermedad de Parkinson del Consorcio Critical Path for Parkinson y para la Plataforma de Simulación de Ensayos Clínicos Basada en Modelos para la Distrofia Muscular de Duchenne del Consorcio Científico Regulador de Duchenne .

Estas Opiniones de Calificación y Cartas de Apoyo impulsan la transformación continua de los paradigmas de diseño de ensayos y desarrollo de fármacos y elevan a nueve el número total de Opiniones de Calificación de la EMA de C-Path, y a igual número de Cartas de Apoyo.

"Ha sido emocionante formar parte del crecimiento de C-Path en Europa", afirmó Tomas Salmonson, doctor y máster en Ciencias, miembro de la Junta Directiva de C-Path y ex presidente del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Cécile y los equipos de C-Path han trabajado duro durante el último año para garantizar que C-Path contribuya a los avances de la Estrategia Científica Reguladora de la EMA".

C-Path siempre se ha comprometido a ofrecer las mayores oportunidades de mejora rápida y beneficios para la salud pública mundial. Los esfuerzos dirigidos por C-Path para catalizar y acelerar el desarrollo de fármacos contra la tuberculosis se remontan a 2010 y actualmente se concentran en el apoyo a dos programas en el marco del Acelerador AMR de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores: : European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB) y la Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB) .

Además, como parte de su International Neonatal Consortium , una colaboración global de C-Path formada para forjar una vía regulatoria predecible para evaluar la seguridad y eficacia de las terapias para neonatos, C-Path ha recibido datos de registros electrónicos de pacientes (EPR) totalmente anónimos de la Base de Datos Nacional de Investigación Neonatal (NNRD) de Reino Unido . Se trata de la mayor transferencia de datos de la NNRD hasta la fecha y la primera vez que C-Path recibe datos EPR del Reino Unido. Esto contribuirá a un proyecto piloto neonatal financiado por una subvención de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para comprender mejor y encontrar tratamientos para la displasia broncopulmonar, una enfermedad pulmonar crónica que afecta con frecuencia a los bebés prematuros.

En general, el balance anual de C-Path pone de relieve su compromiso continuo con el avance de la ciencia de la regulación y sus esfuerzos por optimizar el proceso de desarrollo de fármacos mediante herramientas y soluciones prácticas. C-Path espera seguir colaborando y realizando esfuerzos a escala mundial para cumplir su misión de acelerar el camino hacia un mundo más sano.

Acerca de Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) es una organización independiente sin ánimo de lucro creada en 2005 como asociación pública y privada. La misión de C-Path es catalizar el desarrollo de nuevos enfoques que hagan avanzar la innovación médica y la ciencia reguladora, acelerando el camino hacia un mundo más sano. Líder internacional en la formación de colaboraciones, C-Path ha establecido numerosos consorcios mundiales que actualmente incluyen a más de 1.600 científicos de agencias gubernamentales y reguladoras, el mundo académico, organizaciones de pacientes, fundaciones de enfermedades y cientos de empresas farmacéuticas y biotecnológicas. C-Path U.S. tiene su sede en Tucson (Arizona), C-Path in Europe tiene su sede en Ámsterdam (Países Bajos) y C-Path Ltd. opera desde Dublín (Irlanda) con personal adicional en otros muchos lugares. Para más información, visite c-path.org .

