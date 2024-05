Carl jr. s'implanter au Royaume-Uni et en République d'Irlande dans le cadre d'un nouvel accord de licence générale conclu avec Boparan Restaurant Group

FRANKLIN, Tennessee, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE") a annoncé un nouvel accord avec Boparan Restaurant Group ("BRG") pour développer Carl Jr.® restaurants au Royaume-Uni et en République d'Irlande (« Territoire »). Cette collaboration marque un ajout passionnant à la liste croissante de sites internationaux de CKE et apportera aux clients les grandes saveurs audacieuses pour lesquelles la marque est connue dans le monde entier. Le menu savoureux de Carl Jr comprend des hamburgers grillés sur le dessus et juteuses, des bâtonnets de poulet panés à la main™, et des Ice-Cream Shakes™ écorchés à la main.

En vertu de cet accord, BRG ouvrira, exploitera et franchisera des restaurants sur l'ensemble du territoire en tant que filiale exclusive de Carl Jr. développeur. Ce partenariat renforce la présence européenne de Carl Jr, qui comprend près de 100 restaurants en Espagne, en France, au Danemark, en Turquie et en Suisse.

« Dans le cadre de notre plan de croissance stratégique, nous visons depuis longtemps le Royaume-Uni et la République d'Irlande et nous sommes extrêmement heureux de répondre à la demande internationale pour nos saveurs emblématiques, a déclaré Mike Woida, président de CKE International.

« Le succès international de Carl Jr est éloquent. La marque offre une qualité alimentaire fantastique et une innovation brillante, et nous sommes impatients de reproduire l'expérience 'Eat Like You Mean It' au Royaume-Uni, née en Californie, a déclaré Satnam Leihal, PDG de BRG.Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre engagement à offrir des expériences culinaires exceptionnelles, et nous sommes impatients de présenter Carl Jr. sur les marchés britannique et irlandais."

Forte d'un riche patrimoine et de plus de 80 ans d'activité, la chaîne de restaurants d'origine californienne accélère ses plans d'expansion mondiale. CKE exploite actuellement plus de 1 100 restaurants internationaux dans plus de 35 pays à travers le monde.

« BRG a fait ses preuves et partage notre vision pour Carl Jr. au Royaume-Uni. Nous sommes impatients de servir nos clients dans la région alors que nous poursuivons notre voie vers la croissance mondiale", a déclaré Woida.

Pour plus d'informations sur les franchises internationales, consultez le site https://carlsjrfranchising.com/international.

À propos de CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc., une société privée basée à Franklin, dans le Tennessee, exploite Carl Jr.® et les restaurants Hardee's®, deux marques bien-aimées, connues pour leurs menus haut de gamme et innovants tels que les burgers de chargrilles emblématiques et les bâtonnets de poulet panés à la main. Avec une empreinte à la fois américaine et internationale, Carl jr. Restaurants LLC et Hardee's Restaurants LLC comptent plus de 3 600 restaurants franchisés ou exploités par l'entreprise au niveau national et plus de 35 marchés internationaux et territoires américains. Pour plus d'informations sur CKE, veuillez consulter le site www.ckr.com ou les sites de sa marque à l'adresse www.carlsjr.com et www.hardees.com.

À propos de Boparan Restaurant Group

BRG est l'une des principales sociétés de restauration du Royaume-Uni, qui gère un portefeuille diversifié de marques bien connues, notamment Slim Chickens, Gourmet Burger Kitchen (GBK), FishWorks, Carluccio, Caffe Carluccio, Giraffe, Ed's Easy Diner et Cinnamon Collection. BRG s'est imposé comme un acteur clé de l'industrie de l'alimentation et des boissons. En ligne : https://boparanrestaurantgroup.co.uk/.

