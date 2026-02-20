Carrefour und Vusion bündeln ihre Kräfte, um den Smart Store in großem Maßstab zu realisieren

Diese bedeutende strategische Partnerschaft umfasst die Einführung von elektronischen Regaletiketten der neuesten Generation, intelligenten Regalschienen und KI-gesteuerten Kameras, um die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis in den Vertriebsstätten zu verbessern.

Nach einer ersten großangelegten Einführung in den Vereinigten Staaten bei Walmart besiegeln Vusion und Carrefour nun eine wichtige technologische Allianz für Europa. In diesem Zusammenhang tritt Carrefour dem International Advisory Board der Technologieplattform bei.

Alexandre Bompard, Vorsitzender und CEO von Carrefour, erklärte: „Carrefour 2030 ist ein Wachstumsplan, der insbesondere auf der Beschleunigung des Einsatzes von Technologie und KI basiert. Durch die Partnerschaft mit Vusion, einem französischen Technologieführer mit globaler Reichweite, führen wir unsere Geschäfte in eine neue Ära. Die Digitalisierung unserer Regale ist die wesentliche Grundlage für die Umsetzung unserer Vision eines modernen Einzelhandels, welcher der Wettbewerbsfähigkeit, der Lebensqualität unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz und der Kundenzufriedenheit dient."

Thierry Gadou, Vorsitzender und CEO von Vusion, kommentierte: „Mit Carrefour teilen wir die gleiche Vision moderner Vertriebsstätten im Zentrum des Omnichannel-Handels von morgen. Wir werden diese Vision in den kommenden Jahren verwirklichen. Nach der Entscheidung von Walmart, EdgeSense in allen seinen Filialen in den USA einzusetzen, ist Carrefour das erste große europäische Einzelhandels-Unternehmen, das die Vusion-Plattform der neuesten Generation in großem Maßstab einsetzt. Das Projekt verfolgt drei Ziele: die Leistung der Marke sowie die Zufriedenheit von Kunden und die der Mitarbeiter zu verbessern."

Indem Carrefour seine Regale mit Millionen mit der Cloud verbundenen Smart Labels ausrüstet, unternimmt das Unternehmen einen entscheidenden Schritt in Richtung Digitalisierung seiner physischen Wertschöpfungszentren. Diese riesige Einführung positioniert Carrefour als das fortschrittlichste Einzelhandels-Unternehmen Europas in Bezug auf Store-Technologie und spiegelt die Transformation wider, die mit Vusion auf der anderen Seite des Atlantiks im Lebensmittel-Einzelhandel eingeleitet wurde. Sie folgt auf erfolgreiche Pilotprojekte, die seit Juni 2025 gestartet wurden.

Die eingesetzten Lösungen kombinieren die

Vusion-IoT-Infrastruktur: Für die Preisaktualisierungen in Echtzeit und die Unterstützung von Mitarbeiter durch Lichtsignale („Pick-to-Light")

Für Carrefour dient diese Allianz direkt den finanziellen und operativen Zielen des 2030-Plans:

Für Vusion bestätigt dieser Vertrag die Relevanz seiner Technologieplattform für die weltweit größten Einzelhändler und beschleunigt seine Durchdringung des europäischen Marktes.

Gemeinsame Innovation für den Handel von morgen

Über die Bereitstellung hinaus verpflichten sich die beiden Konzerne zu einer engen Zusammenarbeit im Bereich Innovation. Carrefour tritt dem „International Advisory Board" von Vusion bei und beteiligt sich damit an der Definition zukünftiger technologischer Standards für die Branche. Es wird ein gemeinsames Labor („Next Retail Experience Center") eingerichtet, um den Handel von morgen zu erfinden, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von KI zur Verbesserung der betrieblichen Leistung und der personalisierten Kundenerfahrung, Agentric Commerce und die Aktivierung von Verbraucherdaten in den Vertriebsstätten.

Über Carrefour

Mit einem Multi-Format-Netzwerk von über 15.500 Filialen in mehr als 40 Ländern ist die Carrefour-Gruppe eines der weltweit führenden Lebensmittel-Einzelhandels-Unternehmen. Im Jahr 2025 erzielte Carrefour einen Umsatz von 91,5 Milliarden Euro. Das Netzwerk integrierter Vertriebsstätten beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter, die dazu beitragen, Carrefour zum weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Handels mit Lebensmittel für alle zu machen, indem sie täglich hochwertige, zugängliche und erschwingliche Lebensmittel anbieten. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als 500.000 Menschen unter dem Banner von Carrefour. Weitere Informationen finden Sie unter www.Carrefour.com oder auf X (@news_Carrefour) und LinkedIn (Carrefour).

Über Vusion

Vusion ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Digitalisierungs­lösungen für den stationären Handel und betreut über 350 große Handelsgruppen weltweit.

Das Unternehmen entwickelt Technologien, die IoT, Daten, Cloud und künstliche Intelligenz kombinieren, um AI-native Stores™ zu ermöglichen und Connected Commerce zu stärken. Vusion hilft Retailern dabei, physische Geschäfte in intelligente, effiziente und adaptive Umgebungen zu verwandeln – zur Steigerung der operativen Exzellenz, zur Aktivierung von lokalem E-Commerce, zur Umsetzung datengetriebener Commerce-Strategien und zur Aktivierung von Retail Media und Shopper Experiences im Store.

Mit einem integrierten Ökosystem auf drei sich ergänzenden Ebenen (Vusion Intelligence, Vusion Connect und Vusion IoT) liefert Vusion die Artificial Intelligence of Things (AIoT) für den Handel – und verwandelt Echtzeit-Signale aus dem Store in umsetzbare Erkenntnisse und messbare Performance im großen Maßstab.

Als Pionier des Positive Commerce hat sich Vusion zum Ziel gesetzt, eine nachhaltigere, transparentere und menschenzentrierte Zukunft für den Einzelhandel zu schaffen. Das Unternehmen unterstützt die Initiative „Global Compact" der Vereinten Nationen und wurde von EcoVadis, der weltweit führenden Referenz für Nachhaltigkeitsratings von Unternehmen, mit dem Platin-Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnet.

Vusion ist im Segment A der Euronext™ Paris notiert und Mitglied des SBF120-Index.

Ticker: VU – ISIN: FR0010282822 – Reuters: VU.PA – Bloomberg: VU.FP

https://www.vusion.com/

