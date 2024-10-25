CATL представляет Freevoy Super Hybrid Battery для новой эры экологичных путешествий

ПЕКИН, 25 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 24 октября 2024 года компания CATL представила супергибридную батарею Freevoy Super Hybrid Battery, первую в мире гибридную батарею для транспортных средств с запасом хода более 400 километров и сверхбыстрой зарядкой 4C, открыв новую эру для аккумуляторов большой емкости EREV и PHEV.

Будучи революционным решением, Freevoy переопределяет батареи PHEV и EREV

CATL Freevoy Super Hybrid Battery provides over 280 kilometers of range on 10 minutes of charging CATL Freevoy Super Hybrid Battery Gao Huan, CTO of CATL’s China E-car Business

В связи с тем, что EREV (электромобили с увеличенным запасом хода) и PHEV (гибридные электромобили с подключаемым модулем) набирают популярность на рынке новых энергетических транспортных средств, потребители все чаще выражают разочарование по поводу своего неудовлетворительного опыта с такими транспортными средствами, использующими только электричество. Малый радиус действия, медленная зарядка и снижение производительности при низких температурах стали критическими проблемами, требующими немедленных решений.

Разработанная для гибридных транспортных средств EREV и PHEV, батарея Freevoy CATL освобождает водителей от постоянной необходимости заряжаться, что является общим недостатком существующих гибридных транспортных средств, предлагая удобство одной зарядки для питания всей недели езды на работу. Кроме того, она обеспечивает впечатляющую скорость зарядки, предлагая более 280 километров пробега за 10 минут зарядки, эффективно устраняя проблемы владельцев EREV и PHEV.

За замечательным диапазоном и сверхбыстрой зарядкой стоят непрерывные технологические прорывы. Гао Хуань (Gao Huan), технический директор подразделения электромобилей CATL в Китае, выступил с подробной презентацией инновационных функций Freevoy во время мероприятия по запуску.

Freevoy включает в себя технологию модификации поверхности для катодного материала в сочетании с инновационным составом высоковольтного электролита для создания нанозащитного слоя. Это эффективно минимизирует побочные реакции в активном слое. Интеграция высокоактивных частиц возбужденного состояния в катодный материал значительно повышает эффективность переноса ионов лития внутри материала. Благодаря полномасштабной высокоточной модели SOC, разработанной CATL, и обновлению интеллектуального алгоритма и оборудования BMS точность управления SOC Freevoy была увеличена на 40%, а общий коэффициент использования чистой электроэнергии увеличился более чем на 10%, достигнув чистого электрического диапазона более 400 км. В то же время компания CATL провела анализ модельных данных по характеристикам поляризации заряда-разряда аккумулятора, точно спрогнозировала будущую разрядную емкость аккумулятора и создала многоуровневую стратегию прогнозирования и управления мощностью аккумулятора, что улучшило энергетические характеристики гибридных транспортных средств на 20%.

Кроме того, компания CATL успешно применила свою технологию сверхбыстрой зарядки 4C в Freevoy, достигнув дальности более 280 километров за 10 минут зарядки. Транспортировка ионов лития осуществляется без особых усилий за счет применения технологии нанесения покрытий на катодные быстрые ионные проводники, графита с быстрой зарядкой второго поколения и новых технологий нанопокрытия для анода, многоградиентной многослойной конструкции электрода и совершенно нового состава электролита со сверхвысокой проводимостью, что позволяет гибридам обеспечить максимальный опыт зарядки, равный чистым электромобилям.

Технология натрий-ионных аккумуляторов CATL также внедрена в Freevoy, устраняя низкотемпературные ограничения новых энергетических транспортных средств. Она обеспечивает возможность разряда в экстремально холодных условиях до -40 градусов по Цельсию, возможность зарядки до -30 градусов по Цельсию и обеспечивает бесперебойное вождение до -20 градусов по Цельсию, что сопоставимо с нормальными температурами.

Для дальнейшего улучшения низкотемпературных характеристик Freevoy компания CATL внедрила три ключевые технологические инновации, сосредоточенные вокруг технологии натрий-ионных аккумуляторов.

Во-первых, используя новаторскую технологию интеграции систем аккумуляторных батарей CATL, Freevoy сочетает в себе натрий-ионные батареи и литий-ионные батареи в определенном соотношении и расположении со смешанными, последовательными и параллельными соединениями для повышения низкотемпературного диапазона на 5%. Во-вторых, CATL использует натрий-ионный аккумулятор в качестве эталона SOC для мониторинга системы аккумуляторных батарей AB, чтобы помочь в калибровке уровня заряда литий-ионного аккумулятора. Это повышает точность управления системой на 30%, добавляя более 10 километров к чисто электрическому диапазону. Обращаясь к внутренним различиям в производительности между литий-ионными батареями и натрий-ионными батареями при низких температурах, компания CATL разработала технологию полного температурного диапазона с высокой точностью BMS. Эта технология реализует целенаправленное зональное управление для различных химических систем круглосуточно, эффективно смягчая такие проблемы, как неточное прогнозирование заряда или снижение энергоэффективности в суровых условиях высоких и низких температур.

Впечатляющая производительность Freevoy заключается в его исключительной надежности и безопасности. Компания CATL создала комплексную систему управления и оценки надежности, начиная с выбора материалов и молекулярного проектирования и охватывая многоуровневые структуры защиты, экстремальные производственные процессы, комплексное тестирование и валидацию, а также механизмы раннего предупреждения, основанные на больших данных.

Батарея Freevoy уже использовалась на многочисленных моделях различных брендов, включая Li Auto, AVATR, DEEPAL, CHANGAN NEVO и NETA. К 2025 году планируется выпустить и поставить 30 моделей гибридных автомобилей от таких брендов, как Geely, Chery, GAC и VOYAH, оснащенных CATL Freevoy.

Запуск Freevoy является еще одной вехой, которую компания CATL обеспечила для отрасли благодаря своей твердой приверженности превосходному опыту вождения для потребителей. Заглядывая в будущее, CATL будет по-прежнему стремиться раздвигать границы технологических инноваций, предоставляя непревзойденный новый энергетический опыт и ускоряя переход к комплексной электрификации.

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