CATL uvádza super hybridnú batériu Freevoy ako predzvesť novej éry udržateľného cestovania

PEKING, 25. október 2024 /PRNewswire/ – Dňa 24. októbra 2024 uviedla spoločnosť CATL super hybridnú batériu Freevoy, prvú batériu pre hybridné vozidlá na svete, ktorá dosahuje dojazd na čisto elektrický dojazd viac ako 400 kilometrov a superrýchle nabíjanie 4C, ako predzvesť novej éry pre vysokokapacitné batérie EREV a PHEV.

Freevoy nanovo definuje batérie PHEV a EREV ako prelomové riešenie

CATL Freevoy Super Hybrid Battery provides over 280 kilometers of range on 10 minutes of charging CATL Freevoy Super Hybrid Battery Gao Huan, CTO of CATL’s China E-car Business

Keďže EREV (elektrické vozidlá s predĺženým dojazdom) a PHEV (plug-in hybridné elektrické vozidlá) sa dostávajú na popredné miesto na trhu vozidiel poháňaných novou energiou, spotrebitelia čoraz viac vyjadrujú frustráciu z neuspokojivých skúseností s čisto elektrickým pohonom týchto vozidiel. Krátky dojazd, pomalé nabíjanie a znížený výkon pri nízkych teplotách sa stali kritickými výzvami, ktoré si vyžadujú okamžité riešenia.

Batéria Freevoy od spoločnosti CATL, navrhnutá pre hybridné vozidlá EREV a PHEV, zbavuje vodičov neustálej potreby nabíjania, čo je bežná nevýhoda existujúcich hybridných vozidiel, a ponúka pohodlie jedného nabitia na celotýždenné dochádzanie do práce. Navyše poskytuje pôsobivú rýchlosť nabíjania, pretože ponúka po 10 minútach nabíjania dojazd viac ako 280 kilometrov, čím efektívne rozptyľuje obavy z dojazdu pre majiteľov EREV a PHEV.

Za pozoruhodným dojazdom a ultra-rýchlym nabíjaním stoja nepretržité technologické pokroky. Gao Huan, technický riaditeľ čínskej divízie e-vozidiel spoločnosti CATL, poskytol pri uvedení na trh hĺbkovú prezentáciu o inovatívnych vlastnostiach batérie Freevoy.

Freevoy využíva technológiu povrchovej úpravy katódového materiálu v kombinácii s inovatívnym vysokonapäťovým elektrolytovým zložením na vytvorenie nano ochrannej vrstvy. To efektívne minimalizuje vedľajšie reakcie v aktívnej vrstve. Integrácia vysokoaktívnych častíc v excitovanom stave do katódového materiálu významne zvyšuje efektivitu prenosu lítiových iónov v materiáli. S podporou modelu SOC s vysokou presnosťou pre všetky scenáre z dielne spoločnosti CATL a vylepšením inteligentného algoritmu a hardvéru BMS sa presnosť riadenia SOC batérie Freevoy zvýšila o 40 % a celková miera využitia čisto elektrického pohonu sa zvýšila o viac ako 10 %. Čisto elektrický dojazd tak dosiahol viac ako 400 km. Zároveň CATL vykonal analýzu modelových údajov o polarizačných charakteristikách nabíjania a vybíjania batérie, presne predpovedal budúcu kapacitu vybíjania batérie a vytvoril viacúrovňovú stratégiu predikcie a riadenia výkonu batérie, ktorá zlepšila výkonnosť hybridných vozidiel o 20 %.

Spoločnosť CATL úspešne aplikovala svoju technológiu ultra-rýchleho nabíjania 4C v batérii Freevoy, čím dosahuje po 10 minútach nabíjania dojazd viac ako 280 kilometrov. Transport lítiových iónov je bezproblémový vďaka aplikácii technológie povrchovej úpravy katódy rýchlymi iónovými vodičmi, grafitu druhej generácie pre rýchle nabíjanie a novým nano-povlakovým technológiám pre anódu, viacstupňovému vrstvovému dizajnu elektród a úplne novému zloženiu elektrolytu s ultra-vysokou vodivosťou, čo umožňuje hybridom prinášať najlepší možný režim nabíjania porovnateľný s čisto elektrickými vozidlami.

V batérii Freevoy je implementovaná aj technológia sodíkovo-iónovej batérie CATL, ktorá prekonáva obmedzenia nových energetických vozidiel pri nízkych teplotách. Dosahuje schopnosť vybíjania v extrémne chladnom prostredí až do -40 stupňov Celzia, schopnosť nabíjania až do -30 stupňov Celzia a zachováva plynulý zážitok z jazdy až do -20 stupňov Celzia porovnateľný s bežnými teplotami.

Na ďalšie zlepšenie výkonu batérie Freevoy pri nízkych teplotách CATL zaradil tri kľúčové technologické inovácie zamerané na technológiu sodíkovo-iónovej batérie.

Po prvé, využitím priekopníckej technológie integrácie batériového systému AB od CATL, Freevoy kombinuje sodíkovo-iónové batérie a lítium-iónové batérie v definovanom pomere a usporiadaní, s kombinovaným, sériovým a paralelným zapojením na zlepšenie dojazdu pri nízkych teplotách o 5 %. Po druhé, CATL používa sodíkovo-iónovú batériu ako referenčný bod SOC pre monitorovanie batériového systému AB na pomoc pri kalibrácii úrovne nabitia lítium-iónovej batérie. To zvyšuje presnosť riadenia systému o 30 %, čím pridáva k čisto elektrickému dojazdu viac ako 10 kilometrov. Pri riešení prirodzených rozdielov vo výkone medzi lítium-iónovými a sodíkovo-iónovými batériami pri nízkych teplotách vyvinul CATL presnú technológiu BMS pre celý teplotný rozsah. Táto technológia implementuje cielené zónové riadenie pre rôzne chemické systémy nepretržite, čím efektívne zmierňuje problémy, ako je nepresná predikcia nabitia alebo znížený výkon v náročných prostrediach s vysokou alebo nízkou teplotou.

Pôsobivý výkon batérie Freevoy spočíva v jej výnimočnej spoľahlivosti a bezpečnosti. CATL vytvoril komplexný systém riadenia a hodnotenia spoľahlivosti, počnúc výberom materiálov a molekulárnym dizajnom, zahŕňajúci viacúrovňové ochranné štruktúry, extrémne výrobné procesy, komplexné testovanie a validáciu a mechanizmy včasného varovania založené na veľkých dátach.

Freevoy sa už používa v mnohých modeloch rôznych značiek vrátane Li Auto, AVATR, DEEPAL, CHANGAN NEVO a NETA. Do roku 2025 má byť uvedených a dodaných 30 modelov hybridných vozidiel od značiek vrátane Geely, Chery, GAC a VOYAH, vybavených batériou Freevoy od CATL.

Uvedenie batérie Freevoy je ďalším míľnikom, ktorý CATL priniesol pre toto odvetvie prostredníctvom svojho neochvejného záväzku poskytovať zákazníkom vynikajúce zážitky z jazdy. Do budúcnosti zostane spoločnosť CATL verná odhodlaniu posúvať hranice technologických inovácií, poskytovať neprekonateľné zážitky s novou energiou a urýchľovať prechod ku komplexnej elektrifikácii.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2539515/CATL_Freevoy_Super_Hybrid_Battery_provides_over_280_kilometers_of_range_on_10_minutes_of_charging.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2539516/CATL_Freevoy_Super_Hybrid_Battery.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2539517/Gao_Huan__CTO_of_CATL_s_China_E_car_Business.jpg