CATL dévoile la batterie Freevoy Super Hybrid, annonçant une nouvelle ère pour la mobilité durable

PÉKIN, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 24 octobre 2024, CATL a lancé la batterie Freevoy Super Hybrid, la première batterie de véhicule hybride au monde à atteindre une autonomie électrique pure de plus de 400 kilomètres et une charge ultrarapide 4C, annonçant une nouvelle ère pour les batteries EREV et PHEV à haute capacité.

En tant que solution transformatrice, Freevoy redéfinit les batteries PHEV et EREV.

CATL Freevoy Super Hybrid Battery provides over 280 kilometers of range on 10 minutes of charging CATL Freevoy Super Hybrid Battery Gao Huan, CTO of CATL’s China E-car Business

Alors que les EREV (véhicules électriques à autonomie étendue) et les PHEV (véhicules électriques hybrides rechargeables) occupent une place de plus en plus importante sur le marché des véhicules à énergie nouvelle, les consommateurs expriment de plus en plus leur frustration face à l'insatisfaction que leur procure l'utilisation de ces véhicules en mode purement électrique. L'autonomie réduite, la charge lente et les performances réduites à basse température sont devenues des défis critiques exigeant des solutions immédiates.

Conçu pour les véhicules hybrides EREV et PHEV, la Freevoy de CATL libère les conducteurs du besoin constant de recharge, un inconvénient courant des véhicules hybrides existants, en leur offrant la commodité d'une seule charge pour alimenter une semaine entière de trajets. En outre, il offre des vitesses de charge impressionnantes, avec plus de 280 kilomètres d'autonomie en dix minutes de charge, ce qui permet aux propriétaires d'EREV et de PHEV de ne plus être inquiets quant à l'autonomie de leur véhicule.

L'autonomie remarquable et la charge ultra-rapide sont le fruit d'avancées technologiques constantes. Gao Huan, directeur technique de CATL China E-car Business, a présenté en détail les caractéristiques innovantes de la Freevoy lors de l'événement de lancement.

La Freevoy intègre une technologie de modification de la surface du matériau de la cathode, associée à une formulation innovante d'électrolyte à haute tension, afin de créer une couche de protection nanométrique. Cette approche permet de minimiser les réactions secondaires au sein de la couche active. L'intégration de particules à haute activité et à l'état excité dans le matériau de la cathode améliore considérablement l'efficacité du transport des ions lithium à l'intérieur du matériau. Grâce au modèle SOC de haute précision développé par CATL et à l'amélioration de l'algorithme BMS intelligent et du matériel, la précision du contrôle SOC de la Freevoy a été augmentée de 40 %, et le taux global d'utilisation de l'électricité pure a augmenté de plus de 10 %, ce qui a permis d'atteindre une autonomie de plus de 400 km en mode électrique pur. En parallèle, CATL a effectué une analyse des données de modèle sur les caractéristiques de polarisation de la charge-décharge de la batterie, a prédit avec précision la capacité de décharge future de la batterie et a créé une stratégie de prédiction et de contrôle de la puissance à plusieurs niveaux pour la batterie, ce qui a permis d'améliorer la performance énergétique des véhicules hybrides de 20 %.

En outre, CATL a appliqué avec succès sa technologie de charge ultra-rapide 4C sur la Freevoy, permettant d'atteindre une autonomie de plus de 280 kilomètres en dix minutes de charge. Le transport des ions lithium se fait sans effort grâce à l'application de la technologie de revêtement du conducteur d'ions rapides de la cathode, du graphite à charge rapide de deuxième génération et de nouvelles technologies de nano-revêtement pour l'anode, de la conception d'électrodes à couches multigradantes et d'une toute nouvelle formulation d'électrolyte à très haute conductivité, ce qui permet aux hybrides d'offrir une expérience de charge ultime égale à celle des véhicules électriques purs.

La technologie des batteries sodium-ion de CATL est également mise en œuvre dans la Freevoy, ce qui permet de s'affranchir des limites de basse température des nouveaux véhicules énergétiques. Elle peut se décharger dans des environnements extrêmement froids jusqu'à -40 degrés Celsius, se recharger jusqu'à -30 degrés Celsius et maintenir une expérience de conduite transparente jusqu'à -20 degrés Celsius, comparable aux températures normales.

Pour améliorer encore les performances à basse température de la Freevoy, CATL a mis en œuvre trois innovations technologiques clés centrées sur la technologie des batteries sodium-ion.

Tout d'abord, grâce à la technologie pionnière d'intégration des systèmes de batteries AB de CATL, la Freevoy combine des batteries sodium-ion et des batteries lithium-ion dans un rapport et une disposition définis, avec des connexions mixtes, en série et en parallèle, afin d'améliorer de 5 % l'autonomie à basse température. Deuxièmement, CATL utilise la batterie sodium-ion comme référence SOC pour la surveillance du système de batterie AB afin d'aider à calibrer le niveau de charge de la batterie lithium-ion. La précision du contrôle du système est ainsi améliorée de 30 %, ce qui permet d'augmenter de plus de 10 kilomètres l'autonomie en mode électrique pur. Pour remédier aux disparités de performances inhérentes aux batteries lithium-ion et aux batteries sodium-ion à basse température, CATL a mis au point une technologie BMS précise pour toute la gamme de températures. Cette technologie met en œuvre une gestion zonale continue et ciblée pour des systèmes chimiques distincts, ce qui permet d'atténuer efficacement les problèmes tels que la prédiction imprécise de la charge ou la réduction des performances énergétiques dans des environnements difficiles à haute et basse température.

La performance impressionnante de la Freevoy réside dans sa fiabilité et sa sécurité exceptionnelles. CATL a mis en place un système complet de gestion et d'évaluation de la fiabilité, qui commence par la sélection des matériaux et la conception moléculaire et englobe des structures de protection à plusieurs niveaux, des processus de fabrication extrêmes, des essais et une validation complets, ainsi que des mécanismes d'alerte précoce basés sur le big data.

La Freevoy est déjà utilisée sur de nombreux modèles de différentes marques, notamment Li Auto, AVATR, DEEPAL, CHANGAN NEVO et NETA. D'ici 2025, 30 modèles de véhicules hybrides de marques telles que Geely, Chery, GAC et VOYAH, équipés de la Freevoy de CATL, devraient être lancés et livrés.

Le lancement de la Freevoy marque un nouveau jalon majeur pour CATL dans son engagement indéfectible à offrir aux consommateurs des expériences de conduite de qualité supérieure. CATL continuera à repousser les limites de l'innovation technologique, à offrir des expériences inégalées en matière de nouvelles énergies et à accélérer le passage à l'électrification complète.

