CATL prezentuje superakumulator do hybryd Freevoy i ogłasza nową erę zrównoważonego transportu

PEKIN, 25 października 2024 r. /PRNewswire/ -- 24 października 2024 r. spółka CATL wprowadziła na rynek superakumulator Freevoy, pierwszy na świecie akumulator do pojazdów hybrydowych z zasięgiem na zasilaniu elektrycznym ponad 400 kilometrów i superszybkim ładowaniem 4C, inicjując nową erę akumulatorów EREV i PHEV o dużej pojemności.

Jako rozwiązanie przełomowe Freevoy zmienia oblicze rynku akumulatorów PHEV i EREV

W miarę jak EREV (pojazdy elektryczne o zwiększonym zasięgu) i PHEV (pojazdy hybrydowe typu plug-in) zdobywają coraz silniejszą pozycję na rynku nowych źródeł energii, konsumenci coraz częściej wyrażają frustrację z powodu braku komfortu korzystania z tych pojazdów w trybie wyłącznie elektrycznym. Krótkie zasięgi, powolne ładowanie i obniżone parametry przy niskich temperaturach stanowią główne wyzwania, które wymagają pilnych rozwiązań.

Zaprojektowane do pojazdów hybrydowych EREV i PHEV akumulatory CATL Freevoy uwalniają kierowców od konieczności ciągłego ładowania, co stanowi powszechną wadę pojazdów hybrydowych obecnie dostępnych na rynku, i oferują wygodę jednego ładowania wystarczającego na cały tydzień jazdy. Ponadto zapewniają one imponującą prędkość ładowania i zasięg ponad 280 kilometrów na 10 minut ładowania, co skutecznie rozwiewa obawy właścicieli pojazdów EREV i PHEV co do zasięgu.

Za dużym zasięgiem i superszybkim ładowaniem stoją ciągłe przełomy technologiczne. Gao Huan, dyrektor techniczny chińskiego oddziału e-samochodów w CATL, podczas premiery wygłosił prezentację na temat licznych innowacyjnych funkcji Freevoy.

Freevoy łączy w sobie technologię modyfikacji powierzchni materiału katodowego oraz innowacyjną formulację elektrolitu zapewniającą wysokie napięcie, tworząc warstwę nanoochronną, która skutecznie ogranicza reakcje uboczne z warstwą czynną. Włączenie cząsteczek w stanie wzbudzonym o dużej aktywności do materiału katodowego znacznie zwiększa wydajność przenoszenia jonów litowych w jego ramach. Przy wsparciu opartego na centrum zarządzania usługami (SOC) pełnowymiarowego wysoce precyzyjnego modelu opracowanego przez CATL oraz aktualizacji inteligentnego algorytmu i sprzętu do systemu zarządzania akumulatorem (BMS) dokładność kontroli SOC oferowana przez Freevoy zwiększyła się o 40%, a całkowity wskaźnik korzystania wyłącznie z zasilania elektrycznego wzrósł o ponad 10%, pozwalając osiągnąć zasięg na zasilaniu elektrycznym przekraczający 400 km. Jednocześnie spółka CATL przeprowadziła analizę danych z modelu pod kątem cech polaryzacji cyklu ładowania-rozładowania akumulatora, właściwie przewidując pojemność rozładowania akumulatora, i stworzyła wielopoziomową strategię prognozowania i kontrolowania zasilania akumulatora, która poprawiła wydajność energetyczną pojazdów hybrydowych o 20%.

Ponadto spółka CATL pomyślnie wprowadziła swoją technologię ultraszybkiego ładowania w Freevoy, osiągając zasięg ponad 280 kilometrów przy 10 minutach ładowania. Przenoszenie jonów litowych stało się bezproblemowe dzięki zastosowaniu powłoki z szybkim przewodnictwem jonowym na katodzie, technologii szybkiego ładowania drugiej generacji opartych na graficie i nowatorskiej nanopowłoce anody, warstwowa budowa elektrody z różnym nachyleniem warstw oraz zupełnie nowa formulacja elektrolitu z ultrawysokim przewodnictwem, które zapewnia najwyższy komfort, jeśli chodzi o ładowanie pojazdu, porównywalny do aut w pełni elektrycznych.

Freevoy wykorzystuje również technologię akumulatorów sodowo-jonowych CATL, która pokonuje ograniczenia pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii związane z niskimi temperaturami. Pozwala ona osiągnąć pojemność rozładowania w ekstremalnie niskich temperaturach do -40 stopni Celsjusza, zdolność ładowania w temperaturze do -30 stopni Celsjusza i bezproblemową jazdę do -20 stopni Celsjusza, porównywalną do standardowych temperatur.

Aby dodatkowo podnieść parametry Freevoy w niskim temperaturach, spółka CATL wprowadziła trzy kluczowe innowacje technologiczne skoncentrowane wokół technologii akumulatorów sodowo-jonowych.

Po pierwsze, wykorzystując pionierską technologię integracji systemów akumulatorów AB, Freevoy łączy akumulatory sodowo-jonowe i litowo-jonowe w określonej proporcji i układzie, z połączeniami mieszanymi, szeregowymi i równoległymi, aby zwiększyć zasięg w niskim temperaturach o 5%. Po drugie, spółka CATL stosuje akumulator sodowo-jonowy jako punkt odniesienia SOC do monitorowania systemu akumulatorów AB, wspierający kalibrację poziomu naładowania akumulatora litowo-jonowego. Pozwala to podnieść dokładność kontroli systemu o 30%, dodając ponad 10 kilometrów do zasięgu na zasilaniu wyłącznie elektrycznym. Aby sprostać problemowi wynikających z konstrukcji różnic w parametrach akumulatorów litowo-jonowych i sodowo-jonowych w niskich temperaturach spółka CATL opracowała technologię BMS odpowiednią dla pełnego zakresu temperatur. Technologia wykorzystuje stałe ukierunkowane zarządzanie strefowe odrębnych układów chemicznych, radząc sobie z problemami z dokładnością ładowania lub ograniczonymi parametrami wydajności energetycznej w trudnych warunkach niskich i wysokich temperatur.

Imponujące osiągi Freevoy wynikają z jego wyjątkowej niezawodności i bezpieczeństwa. Spółka CATL stworzyła kompleksowy system zarządzania i oceny niezawodności, począwszy od wyboru materiałów i budowy cząsteczkowej, obejmujący wielopoziomowe struktury ochronne, ekstremalnie wymagające procesy produkcyjne, kompleksowe badania i walidację oraz mechanizmy wczesnego ostrzegania oparte na dużych zbiorach danych.

Freevoy znalazł już zastosowanie w różnych modelach i markach, m.in. Li Auto, AVATR, DEEPAL, CHANGAN NEVO i NETA. Do 2025 r. na rynek wejdzie 30 modeli pojazdów hybrydowych takich marek jak Geely, Chery, GAC i VOYAH wyposażonych w akumulator Freevoy CATL.

Wprowadzenie Freevoy stanowi kolejny krok milowy rozwoju branży możliwy za sprawą spółki CATL dzięki stałej dbałości o zapewnianie konsumentom najlepszych wrażeń z jazdy. W przyszłości spółka CATL zamierza nadal przesuwać granice innowacji technologicznych, zapewniając niezrównany komfort korzystania z nowych źródeł energii i przyspieszając zmiany w kierunku powszechnej elektryfikacji.

