Cervoz представит решения для Edge AI на выставке Embedded World 2026: расширение возможностей периферийного искусственного интеллекта
News provided byCervoz Technology Co., Ltd.
Mar 03, 2026, 08:21 ET
ТАЙБЭЙ, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Cervoz Technology, поставщик решений в области промышленного хранения данных, памяти и модулей расширения, представит свою продукцию на выставке Embedded World 2026, которая пройдет с 10 по 12 марта в выставочном центре Нюрнберга (Exhibition Centre Nuremberg) в Германии. Стоит особо отметить, что плата расширения M.2 CAN FD, представленная компанией, была номинирована на престижную премию Embedded Award 2026 в категории Embedded Vision в знак признания ее превосходства в области высокоскоростной и надежной промышленной связи.
На стенде 1-401 в павильоне 1 Cervoz продемонстрирует решения для промышленного хранения данных, памяти и подключения, разработанные с учетом требований к производительности и надежности встраиваемых и промышленных систем периферийного искусственного интеллекта (Еdge AI), обеспечивающих стабильную обработку данных в режиме реального времени.
Поддержка систем Еdge AI в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения
Системы Edge AI, развернутые во встраиваемых и промышленных средах, предъявляют строгие требования к обработке данных в режиме реального времени, передаче данных с низкой задержкой и контролируемому энергопотреблению. Эти требования напрямую влияют на производительность подсистем хранения, пропускную способность памяти и возможности системной связи, особенно в средах, требующих непрерывной и бесперебойной работы. На выставке Embedded World 2026 компания Cervoz продемонстрирует, как ее решения для промышленного хранения, памяти и подключения поддерживают обработку данных в режиме реального времени и стабильность системы в практических сценариях эксплуатации.
Высокоскоростная память и средства подключения для ресурсоемких задач
Компания Cervoz впервые представит свои промышленные модули памяти DDR5 6400 МГц в форм-факторах CUDIMM и CSODIMM, предназначенные для устранения узких мест пропускной способности памяти в приложениях для инференса нейронных сетей. Для удовлетворения требований высокоскоростных сетевых подключений компания также представит сетевую карту 10GbE M.2 2280 LAN, обеспечивающую подключение 10 Gigabit Ethernet в компактном форм-факторе, подходящем для платформ с ограниченным пространством.
Компания также продемонстрирует твердотельные накопители PCIe NVMe, разработанные для обеспечения высокой пропускной способности и низкой задержки доступа, что отвечает потребностям систем, обрабатывающих данные датчиков в режиме реального времени и задачи инференса ИИ.
В линейке решений для подключения выделяется плата расширения M.2 CAN FD, номинированная на премию Embedded Award и предназначенная для обеспечения точности и долговечности в промышленной связи. Она дополняет новую плату расширения USB Type-C с поддержкой функций Power Delivery (PD) и DisplayPort (DP), а также новейшие модули Wi-Fi 7, обеспечивающие гибкое масштабирование ввода-вывода для платформ, обрабатывающих непрерывные потоки данных и задачи, чувствительные к задержкам.
Повышенная надежность для тяжелых промышленных условий эксплуатации
Для систем, предназначенных для эксплуатации в сложных условиях, Cervoz продемонстрирует твердотельные накопители и модули DRAM, сертифицированные по стандарту MIL-STD-810H. Эти модули оснащены функциями, призванными обеспечить целостность данных и эксплуатационную надежность:
- Powerguard: надежная защита при потере питания для предотвращения повреждения данных в случае неожиданного отключения
- Самоуничтожение: мгновенная аппаратная физическая очистка данных для защиты конфиденциальной информации
- Защита от записи: аппаратная защита от записи для предотвращения несанкционированного изменения данных и сохранения их целостности в контролируемых или защищенных системах
- Терморегулирование: высокоэффективные модули теплоотвода, обеспечивающие стабильную работу твердотельных накопителей при высоких тепловых нагрузках
Эти механизмы защиты обеспечивают целостность данных и непрерывность работы в системах оборонного назначения и промышленного управления.
Посетите Cervoz на выставке Embedded World 2026
Время: 10–12 марта 2026 г.
Место: Нюрнберг, Германия
Стенд: павильон 1, № 1-401
Адрес для контакта: [email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2923108/Media_Banner_2026_EW_jpg.jpg
Share this article