Cervoz представит решения для Edge AI на выставке Embedded World 2026: расширение возможностей периферийного искусственного интеллекта

ТАЙБЭЙ, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Cervoz Technology, поставщик решений в области промышленного хранения данных, памяти и модулей расширения, представит свою продукцию на выставке Embedded World 2026, которая пройдет с 10 по 12 марта в выставочном центре Нюрнберга (Exhibition Centre Nuremberg) в Германии. Стоит особо отметить, что плата расширения M.2 CAN FD, представленная компанией, была номинирована на престижную премию Embedded Award 2026 в категории Embedded Vision в знак признания ее превосходства в области высокоскоростной и надежной промышленной связи.

На стенде 1-401 в павильоне 1 Cervoz продемонстрирует решения для промышленного хранения данных, памяти и подключения, разработанные с учетом требований к производительности и надежности встраиваемых и промышленных систем периферийного искусственного интеллекта (Еdge AI), обеспечивающих стабильную обработку данных в режиме реального времени.

Поддержка систем Еdge AI в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения

Системы Edge AI, развернутые во встраиваемых и промышленных средах, предъявляют строгие требования к обработке данных в режиме реального времени, передаче данных с низкой задержкой и контролируемому энергопотреблению. Эти требования напрямую влияют на производительность подсистем хранения, пропускную способность памяти и возможности системной связи, особенно в средах, требующих непрерывной и бесперебойной работы. На выставке Embedded World 2026 компания Cervoz продемонстрирует, как ее решения для промышленного хранения, памяти и подключения поддерживают обработку данных в режиме реального времени и стабильность системы в практических сценариях эксплуатации.

Высокоскоростная память и средства подключения для ресурсоемких задач

Компания Cervoz впервые представит свои промышленные модули памяти DDR5 6400 МГц в форм-факторах CUDIMM и CSODIMM, предназначенные для устранения узких мест пропускной способности памяти в приложениях для инференса нейронных сетей. Для удовлетворения требований высокоскоростных сетевых подключений компания также представит сетевую карту 10GbE M.2 2280 LAN, обеспечивающую подключение 10 Gigabit Ethernet в компактном форм-факторе, подходящем для платформ с ограниченным пространством.

Компания также продемонстрирует твердотельные накопители PCIe NVMe, разработанные для обеспечения высокой пропускной способности и низкой задержки доступа, что отвечает потребностям систем, обрабатывающих данные датчиков в режиме реального времени и задачи инференса ИИ.

В линейке решений для подключения выделяется плата расширения M.2 CAN FD, номинированная на премию Embedded Award и предназначенная для обеспечения точности и долговечности в промышленной связи. Она дополняет новую плату расширения USB Type-C с поддержкой функций Power Delivery (PD) и DisplayPort (DP), а также новейшие модули Wi-Fi 7, обеспечивающие гибкое масштабирование ввода-вывода для платформ, обрабатывающих непрерывные потоки данных и задачи, чувствительные к задержкам.

Повышенная надежность для тяжелых промышленных условий эксплуатации

Для систем, предназначенных для эксплуатации в сложных условиях, Cervoz продемонстрирует твердотельные накопители и модули DRAM, сертифицированные по стандарту MIL-STD-810H. Эти модули оснащены функциями, призванными обеспечить целостность данных и эксплуатационную надежность:

Powerguard : надежная защита при потере питания для предотвращения повреждения данных в случае неожиданного отключения

: надежная защита при потере питания для предотвращения повреждения данных в случае неожиданного отключения Самоуничтожение : мгновенная аппаратная физическая очистка данных для защиты конфиденциальной информации

: мгновенная аппаратная физическая очистка данных для защиты конфиденциальной информации Защита от записи : аппаратная защита от записи для предотвращения несанкционированного изменения данных и сохранения их целостности в контролируемых или защищенных системах

: аппаратная защита от записи для предотвращения несанкционированного изменения данных и сохранения их целостности в контролируемых или защищенных системах Терморегулирование: высокоэффективные модули теплоотвода, обеспечивающие стабильную работу твердотельных накопителей при высоких тепловых нагрузках

Эти механизмы защиты обеспечивают целостность данных и непрерывность работы в системах оборонного назначения и промышленного управления.

Посетите Cervoz на выставке Embedded World 2026

Время: 10–12 марта 2026 г.

Место: Нюрнберг, Германия

Стенд: павильон 1, № 1-401

Адрес для контакта: [email protected]

