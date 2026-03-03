Cervoz wird auf der Embedded World 2026 ausstellen: Leistungsstarke Edge-KI-Lösungen

TAIPEH, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, ein Anbieter von industriellen Speicher-, Memory- und Erweiterungslösungen, wird auf der Embedded World 2026 vom 10. bis 12. März im Messezentrum Nürnberg ausstellen. Die M.2-CAN-FD-Erweiterungskarte des Unternehmens wurde für den prestigeträchtigen Embedded Award 2026 in der Kategorie Embedded Vision nominiert und damit für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der schnellen und zuverlässigen industriellen Konnektivität gewürdigt.

Cervoz to Exhibit at Embedded World 2026: Empowering Edge AI Solutions

In Halle 1, Stand 1-401, zeigt Cervoz industrielle Speicher-, Memory- und Konnektivitätslösungen, die für die Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen von eingebetteten und industriellen Edge-KI-Systemen mit stabiler Echtzeit-Datenverarbeitung entwickelt wurden.

Unterstützung auf Hardware-Ebene für Echtzeit-Edge-KI-Systeme

Edge-KI-Systeme, die in eingebetteten und industriellen Umgebungen eingesetzt werden, stellen hohe Anforderungen an die Datenverarbeitung in Echtzeit, die Datenübertragung mit geringer Latenz und den kontrollierten Stromverbrauch. Diese Anforderungen stellen direkte Ansprüche an die Speicherleistung, die Speicherbandbreite und die Systemkonnektivität, insbesondere in Umgebungen, die einen kontinuierlichen, ununterbrochenen Betrieb erfordern. Auf der Embedded World 2026 zeigt Cervoz, wie seine industriellen Speicher-, Memory- und Konnektivitätsprodukte die Echtzeit-Datenverarbeitung und Systemstabilität in praktischen Einsatzszenarien unterstützen

Hochgeschwindigkeits-Speicher und Konnektivität für datenintensive Workloads

Cervoz wird seine DDR5 6400MHz Industrie-Speichermodule in den Formaten CUDIMM und CSODIMM vorstellen, die entwickelt wurden, um Engpässe bei der Speicherbandbreite in KI-Inferenzanwendungen zu reduzieren. Um den Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsnetzwerke gerecht zu werden, stellt das Unternehmen außerdem eine 10GbE M.2 2280 LAN-Karte vor, die 10-Gigabit-Ethernet-Konnektivität in einem kompakten Formfaktor bietet, der für Plattformen mit begrenztem Platzangebot geeignet ist.

Das Unternehmen stellt außerdem PCIe NVMe SSDs vor, die für einen hohen Durchsatz und einen Zugriff mit geringer Latenz entwickelt wurden und die Anforderungen von Systemen erfüllen, die Sensordaten in Echtzeit und KI-Inferenzaufgaben verarbeiten.

Ein Highlight der Connectivity-Produktreihe ist die mit dem Embedded Award ausgezeichnete M.2 CAN FD Erweiterungskarte, die für Präzision und Langlebigkeit in der industriellen Kommunikation entwickelt wurde. Hinzu kommen die neue USB Typ-C Erweiterungskarte mit Power Delivery (PD)- und DisplayPort (DP)-Funktionalität sowie die neuesten Wi-Fi 7-Module, die flexible E/A-Skalierbarkeit für Plattformen bieten, die kontinuierliche Datenströme und zeitkritische Workloads verarbeiten.

Robuste Zuverlässigkeit für raue Industrieumgebungen

Für Systeme, die unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden, wird Cervoz MIL-STD-810H-zertifizierte SSDs und DRAM-Module vorstellen. Diese Module verfügen über Funktionen zur Unterstützung der Datenintegrität und der Betriebssicherheit:

Powerguard : Stabiler Schutz vor Stromausfällen zur Vermeidung von Datenbeschädigungen bei unerwarteten Abschaltungen

: Stabiler Schutz vor Stromausfällen zur Vermeidung von Datenbeschädigungen bei unerwarteten Abschaltungen Physische Selbstzerstörung : Sofortige hardwarebasierte Datenbereinigung für die Sicherheit sensibler Informationen

: Sofortige hardwarebasierte Datenbereinigung für die Sicherheit sensibler Informationen Schreibschutz : Schreibschutz auf Hardware-Ebene zur Verhinderung unbeabsichtigter Datenänderungen und zur Wahrung der Datenintegrität bei kontrollierten oder sicherheitsrelevanten Einsätzen

: Schreibschutz auf Hardware-Ebene zur Verhinderung unbeabsichtigter Datenänderungen und zur Wahrung der Datenintegrität bei kontrollierten oder sicherheitsrelevanten Einsätzen Wärmemanagement: Hocheffiziente Kühlkörpermodule, die für einen dauerhaften SSD-Betrieb unter starker thermischer Belastung ausgelegt sind

Diese Schutzmaßnahmen unterstützen die Datenintegrität und den kontinuierlichen Betrieb in Verteidigungs- und industriellen Kontrollsystemen.

Besuchen Sie Cervoz auf der Embedded World 2026

Wann: 10. bis 12. März 2026

Wo: Nürnberg, Deutschland

Stand: Halle 1, Nr. 1-401

Kontakt: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923108/Media_Banner_2026_EW_jpg.jpg