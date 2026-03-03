Présence de Cervoz à Embedded World 2026 : solutions d'IA de périphérie

TAIPEI, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, fournisseur de solutions industrielles de stockage, de mémoire et d'extension, sera présent à Embedded World 2026, du 10 au 12 mars au centre d'exposition de Nuremberg, en Allemagne. La carte d'extension M.2 CAN FD de la société a notamment été nommée pour le prestigieux Embedded Award 2026 dans la catégorie Embedded Vision, en reconnaissance de son excellence en matière de connectivité industrielle fiable et à grande vitesse.

Cervoz to Exhibit at Embedded World 2026: Empowering Edge AI Solutions

Dans le hall 1, stand 1-401, Cervoz présentera des solutions industrielles de stockage, de mémoire et de connectivité conçues pour répondre aux exigences de performance et de fiabilité des systèmes d'intelligence artificielle embarqués et industriels, avec un traitement stable et en temps réel des données.

Soutien au niveau du matériel pour les systèmes d'intelligence artificielle en temps réel

Les systèmes d'intelligence artificielle en périphérie déployés dans les environnements embarqués et industriels imposent des exigences strictes en matière de traitement des données en temps réel, de transfert de données à faible latence et de maîtrise de la consommation d'énergie. Ces exigences impactent directement les performances de stockage, la largeur de bande de la mémoire et la connectivité du système, en particulier dans les environnements qui requièrent un fonctionnement continu et ininterrompu. Au cours du salon Embedded World 2026, Cervoz va démontrer comment ses produits industriels de stockage, de mémoire et de connectivité prennent en charge le traitement des données en temps réel et la stabilité des systèmes dans des scénarios de déploiement pratiques.

Mémoire et connectivité à haut débit pour les charges de travail intensives en données

Cervoz présentera ses modules de mémoire industrielle DDR5 6400MHz aux formats CUDIMM et CSODIMM, conçus pour réduire les goulets d'étranglement de la bande passante de la mémoire dans les applications d'inférence de l'IA. Pour répondre aux demandes de réseaux à haut débit, la société présentera également une carte LAN 10GbE M.2 2280, offrant une connectivité 10 Gigabit Ethernet dans un format compact adapté aux plates-formes à espace limité.

La société présentera également des disques SSD PCIe NVMe conçus pour un accès à haut débit et à faible latence, répondant aux besoins des systèmes traitant des données de capteurs en temps réel et des tâches d'inférence de l'IA.

La carte d'extension CAN FD M.2, nommée aux Embedded Awards, conçue pour la précision et la durabilité des communications industrielles, constitue le point d'orgue de la gamme de connectivité. Elle s'ajoute à la nouvelle carte d'extension USB Type-C avec les fonctionnalités Power Delivery (PD) et DisplayPort (DP), ainsi qu'aux derniers modules Wi-Fi 7, offrant une évolutivité flexible des E/S pour les plateformes gérant des flux de données continus et des charges de travail sensibles au facteur temps.

Fiabilité renforcée pour les environnements industriels difficiles

Pour les systèmes déployés dans des conditions exigeantes, Cervoz présentera des disques SSD et des modules DRAM certifiés MIL-STD-810H. Ces modules intègrent des caractéristiques qui garantissent l'intégrité des données et la fiabilité opérationnelle :

Powerguard : protection robuste contre les pertes d'énergie pour éviter la corruption des données lors d'arrêts inattendus

: protection robuste contre les pertes d'énergie pour éviter la corruption des données lors d'arrêts inattendus Autodestruction physique : assainissement instantané des données basées sur le matériel pour la sécurité des informations sensibles

: assainissement instantané des données basées sur le matériel pour la sécurité des informations sensibles Protection de l'écriture : protection en écriture au niveau du matériel pour empêcher toute modification involontaire des données, ce qui permet de maintenir l'intégrité des données dans les déploiements contrôlés ou sensibles sur le plan de la sécurité.

: protection en écriture au niveau du matériel pour empêcher toute modification involontaire des données, ce qui permet de maintenir l'intégrité des données dans les déploiements contrôlés ou sensibles sur le plan de la sécurité. Gestion thermique : modules de dissipation thermique à haute efficacité conçus pour un fonctionnement durable du SSD sous de fortes charges thermiques

Ces protections assurent l'intégrité des données et le fonctionnement continu des systèmes de contrôle industriels et de défense.

Visitez Cervoz à Embedded World 2026

Date : 10-12 mars 2026

Lieu : Nuremberg, Allemagne

Stand : Hall 1, #1-401

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923108/Media_Banner_2026_EW_jpg.jpg