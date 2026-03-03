Cervoz bude vystavovať na Embedded World 2026: posilnenie riešení Edge s umelou inteligenciou

Cervoz Technology Co., Ltd.

Mar 03, 2026, 05:23 ET

TAIPEI, 3. marca 2026 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, poskytovateľ priemyselných úložísk, pamätí a rozširujúcich riešení, bude vystavovať na veľtrhu Embedded World 2026, ktorý sa bude konať od 10. do 12. marca vo výstavnom centre v Norimbergu v Nemecku. Je pozoruhodné, že rozširujúca karta M.2 CAN FD od tejto spoločnosti bola nominovaná na prestížne ocenenie Embedded Award 2026 v kategórii Embedded Vision, čo je uznanie jej excelentnosti vo vysokorýchlostnom a spoľahlivom priemyselnom pripojení.

Cervoz to Exhibit at Embedded World 2026: Empowering Edge AI Solutions

V hale 1, stánku 1-401 predstaví spoločnosť Cervoz priemyselné úložiská, pamäte a riešenia konektivity navrhnuté s ohľadom na požiadavky na výkon a spoľahlivosť vstavaných a priemyselných systémov Edge s umelou inteligenciou so stabilným spracovaním údajov v reálnom čase.

Podpora na úrovni hardvéru pre systémy Edge s umelou inteligenciou v reálnom čase

Systémy Edge s umelou inteligenciou nasadené v zabudovaných a priemyselných prostrediach kladú prísne požiadavky na spracovanie údajov v reálnom čase, prenos údajov s nízkou latenciou a kontrolovanú spotrebu energie. Tieto požiadavky sú priame náročné výkon úložiska, šírku pásma pamäte a pripojenie systému, najmä v prostrediach, ktoré vyžadujú nepretržitú a neprerušovanú prevádzku. Na veľtrhu Embedded World 2026 spoločnosť Cervoz predvedie, ako jej priemyselné úložiská, pamäte a produkty konektivity podporujú spracovanie údajov v reálnom čase a stabilitu systému v praktických scenároch nasadenia.

Vysokorýchlostná pamäť a konektivita pre dátovo náročné pracovné zaťaženia

Spoločnosť Cervoz predstaví svoje priemyselné pamäťové moduly DDR5 6 400 MHz vo formátoch CUDIMM a CSODIMM, ktoré sú navrhnuté tak, aby zmiernili úzke hrdlo v pamäťovej priepustnosti v aplikáciách s inferenciou umelej inteligencie. Aby spoločnosť splnila požiadavky na vysokorýchlostné siete, predstaví aj LAN kartu 10GbE M.2 2280, ktorá poskytuje 10-gigabitové ethernetové pripojenie v kompaktnom prevedení vhodnom pre platformy s obmedzeným priestorom.

Spoločnosť bude tiež ponúkať SSD disky PCIe NVMe určené pre vysokokapacitný prístup s nízkou latenciou, ktoré riešia potreby systémov spracovávajúcich údaje zo snímačov v reálnom čase a úlohy inferencie umelej inteligencie.

Hlavným lákadlom v ponuke možností pripojenia je rozširujúca karta M.2 CAN FD, nominovaná na cenu Embedded Award, ktorá je navrhnutá pre presnosť a odolnosť v priemyselnej komunikácii. Toto spája novú rozširujúcu kartu USB Type-C s funkciami Power Delivery (PD) a DisplayPort (DP) a najnovšie moduly Wi-Fi 7, čím poskytuje flexibilnú škálovateľnosť na vstupe/výstupe pre platformy spracovávajúce nepretržité dátové toky a časovo citlivé pracovné zaťaženia.

Silná spoľahlivosť pre náročné priemyselné prostredia

Pre systémy nasadené v náročných podmienkach spoločnosť Cervoz predvedie SSD disky a DRAM moduly s certifikáciou MIL-STD-810H. Tieto moduly obsahujú funkcie na podporu integrity údajov a prevádzkovej spoľahlivosti:

  • Powerguard: silná ochrana proti strate napájania, ktorá zabraňuje poškodeniu údajov počas neočakávaných výpadkov;
  • Fyzická samodeštrukcia: okamžité hardvérové čistenie dát pre zabezpečenie citlivých informácií;
  • Ochrana proti zápisu: ochrana proti zápisu na úrovni hardvéru, ktorá zabraňuje neúmyselnej úprave údajov a zachováva integritu údajov v kontrolovaných alebo na bezpečnosť citlivých nasadeniach;
  • Termálny manažment: vysokoúčinné moduly chladiča určené pre trvalú prevádzku SSD diskov pri vysokom tepelnom zaťažení.

Tieto ochrany podporujú integritu údajov a nepretržitú prevádzku v obranných a priemyselných riadiacich systémoch.

Navštívte Cervoz na Embedded World 2026
Kedy: 10. – 12. marca 2026
Kde: Norimberg, Nemecko
Stánok: č. 1-401, Hala 1
Kontakt: [email protected] 

Fotografia –https://mma.prnewswire.com/media/2923108/Media_Banner_2026_EW_jpg.jpg

