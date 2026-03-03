Cervoz se zúčastní veletrhu Embedded World 2026: posílení řešení Edge AI
Mar 03, 2026, 03:30 ET
TCHAJ-PEJ, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, poskytovatel průmyslových úložných, paměťových a rozšiřujících řešení, se zúčastní veletrhu Embedded World (Vestavěný svět) 2026, který se koná ve dnech 10. až 12. března v německém výstavním centru v Norimberku. Zejména rozšiřovací karta M.2 CAN FD této společnosti byla nominována na prestižní Vestavěnou cenu 2026 v kategorii Vestavěná vize, což je uznání její vynikající kvality v oblasti vysokorychlostního a spolehlivého průmyslového připojení.
V hale 1, stánku 1-401, představí Cervoz průmyslová úložiště, paměti a konektivní řešení navržená pro požadavky na výkon a spolehlivost vestavěných a průmyslových systémů edge AI (provozujících modely umělé inteligence přímo na koncových zařízeních) se stabilním zpracováním dat v reálném čase.
Hardwarová podpora pro systémy Edge AI v reálném čase
Systémy Edge AI nasazené ve vestavěných a průmyslových prostředích kladou přísné požadavky na zpracování dat v reálném čase, přenos dat s nízkou latencí a kontrolovanou spotřebu energie. Tyto požadavky kladou přímé nároky na výkon úložiště, šířku pásma paměti a konektivitu systému, zejména v prostředích, která vyžadují nepřetržitý provoz bez přerušení. Na veletrhu Embedded World 2026 společnost Cervoz předvede, jak její průmyslové produkty pro úložiště, paměť a konektivitu podporují zpracování dat v reálném čase a stabilitu systému v praktických scénářích nasazení.
Vysokorychlostní paměť a konektivita pro datově náročné úlohy
Společnost Cervoz představí své průmyslové paměťové moduly DDR5 6400MHz ve formátech CUDIMM a CSODIMM, které jsou navrženy tak, aby snižovaly úzká místa v šířce pásma paměti u aplikací AI inference („odvozování"). Aby vyhověla požadavkům na vysokorychlostní sítě, společnost představí také LAN kartu 10GbE M.2 2280, která poskytuje připojení 10 Gigabit Ethernet v kompaktním provedení vhodném pro platformy s omezeným prostorem.
Společnost předvede rovněž SSD disky PCIe NVMe určené pro vysokou propustnost a přístup s nízkou latencí, které vyhovují potřebám systémů zpracovávajících data ze senzorů v reálném čase a úkoly AI inference.
Mezi produkty pro připojení vyniká rozšiřující karta M.2 CAN FD nominovaná na Vestavěnou cenu, která je navržena pro přesnost a odolnost v průmyslové komunikaci. Ta se připojuje k nové rozšiřující kartě USB typu C s funkcemi Power Delivery (PD) a DisplayPort (DP) a nejnovějšími moduly Wi-Fi 7, které poskytují flexibilní škálovatelnost I/O (input/ output) pro platformy zpracovávající nepřetržité datové toky a časově citlivé pracovní zatížení.
Odolná spolehlivost pro náročná průmyslová prostředí
Pro systémy nasazené v náročných podmínkách představí společnost Cervoz moduly SSD a DRAM s certifikací MIL-STD-810H. Tyto moduly obsahují funkce podporující integritu dat a provozní spolehlivost:
- Ochrana napájení: Robustní ochrana proti výpadku napájení, která zabraňuje poškození dat při neočekávaném vypnutí
- Fyzická autodestrukce: Okamžité hardwarové vymazání dat pro zabezpečení citlivých informací
- Ochrana zápisu: Hardwarová ochrana proti zápisu, která zabraňuje neúmyslným změnám dat a udržuje integritu dat v kontrolovaných nebo bezpečnostně citlivých nasazeních
- Řízení teploty: Vysoce účinné moduly chladičů určené pro trvalý provoz SSD při vysokém tepelném zatížení
Tyto ochranné moduly podporují integritu dat a nepřetržitý provoz v obranných a průmyslových řídicích systémech.
Navštivte společnost Cervoz na veletrhu Embedded World 2026
Kdy: 10.–12. března 2026
Kde: Norimberk, Německo
Stánek: hala 1, č. 1-401
Kontakt: [email protected]
