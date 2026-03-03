Cervoz na targach Embedded World 2026: wsparcie dla rozwiązań Edge AI

TAJPEJ, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, dostawca przemysłowych rozwiązań w zakresie pamięci masowej, pamięci operacyjnej oraz modułów rozszerzeń, zaprezentuje swoją ofertę podczas targów Embedded World 2026, które odbędą się w dniach 10–12 marca w Centrum Wystawienniczym w Norymberdze. Co ważne, stworzona przez Cervoz karta rozszerzeń M.2 CAN FD została nominowana do prestiżowej nagrody Embedded Award 2026 w kategorii Embedded Vision, co stanowi potwierdzenie jej doskonałości w zakresie szybkiej i niezawodnej łączności przemysłowej.

Cervoz to Exhibit at Embedded World 2026: Empowering Edge AI Solutions

W hali nr 1, na stoisku 1-401, firma zaprezentuje przemysłowe rozwiązania pamięci masowej, pamięci operacyjnej oraz łączności, zaprojektowane z myślą o wydajności i niezawodności systemów embedded oraz przemysłowych systemów Edge AI w celu zapewnienia stabilnego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.

Sprzętowe wsparcie w czasie rzeczywistym dla systemów Edge AI

Systemy Edge AI wdrażane w środowiskach embedded i przemysłowych wiążą się z rygorystycznymi wymaganiami w zakresie przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, niskich wartości opóźnień transmisji danych oraz kontrolowanego zużycia energii. Wymagania te bezpośrednio przekładają się na konieczność zapewnienia wysokiej wydajności pamięci masowej, dużej przepustowości pamięci operacyjnej oraz niezawodnej łączności systemowej – szczególnie w środowiskach wymagających nieprzerwanego działania. Podczas targów Embedded World 2026 firma Cervoz zaprezentuje, w jaki sposób jej przemysłowe rozwiązania w zakresie pamięci masowej, pamięci operacyjnej oraz łączności wspierają przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym oraz stabilność systemów w praktycznych scenariuszach wdrożeniowych.

Wysokowydajna pamięć i łączność dla obciążeń związanych z intensywnym przetwarzaniem danych

Cervoz zaprezentuje po raz pierwszy przemysłowe moduły pamięci DDR5 6400 MHz w formatach CUDIMM oraz CSODIMM, zaprojektowane w celu ograniczenia wąskich gardeł przepustowości pamięci w zastosowaniach inferencji AI. Z myślą o sprostaniu wymaganiom w zakresie szybkiej komunikacji sieciowej firma przedstawi również kartę sieciową 10GbE w formacie M.2 2280, zapewniającą łączność 10 Gigabit Ethernet w kompaktowej konstrukcji odpowiedniej dla platform o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Firma zaprezentuje również dyski SSD PCIe NVMe zaprojektowane z myślą o wysokiej przepustowości i niskich wartościach opóźnienia dostępu, odpowiadając na potrzeby systemów przetwarzających dane z czujników w czasie rzeczywistym oraz realizujących zadania inferencji AI.

Wśród rozwiązań z zakresu łączności należy wyróżnić nominowaną do nagrody Embedded Award kartę rozszerzeń M.2 CAN FD, zaprojektowaną z myślą o precyzji i trwałości w komunikacji przemysłowej. Do oferty dołącza także nowa karta rozszerzeń USB Type-C z obsługą Power Delivery (PD) i DisplayPort (DP) oraz najnowsze moduły Wi-Fi 7, zapewniające elastyczną skalowalność interfejsów I/O dla platform obsługujących ciągłe strumienie danych i zadania wrażliwe na opóźnienia czasowe.

Wytrzymałość i niezawodność w wymagających środowiskach przemysłowych

Dla systemów pracujących w wymagających warunkach firma Cervoz zaprezentuje dyski SSD oraz moduły DRAM z certyfikatem MIL-STD-810H. Moduły te wyposażono w funkcje wspierające integralność danych oraz niezawodność operacyjną.

Powerguard : rozbudowana ochrona przed utratą zasilania, zapobiegająca uszkodzeniu danych podczas nieoczekiwanych wyłączeń systemu.

: rozbudowana ochrona przed utratą zasilania, zapobiegająca uszkodzeniu danych podczas nieoczekiwanych wyłączeń systemu. Mechanizm fizycznego niszczenia nośnika danych: natychmiastowe uszkodzenie nośnika danych w celu zabezpieczenia informacji wrażliwych.

natychmiastowe uszkodzenie nośnika danych w celu zabezpieczenia informacji wrażliwych. Ochrona przed zapisem: sprzętowa ochrona przed zapisem zapobiegająca niezamierzonej modyfikacji danych i utrzymująca ich integralność w środowiskach kontrolowanych lub wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

sprzętowa ochrona przed zapisem zapobiegająca niezamierzonej modyfikacji danych i utrzymująca ich integralność w środowiskach kontrolowanych lub wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zarządzanie temperaturą: wysokowydajne moduły radiatorów zaprojektowane z myślą o długotrwałej pracy dysków SSD pod dużym obciążeniem cieplnym.

Zabezpieczenia te wspierają integralność danych oraz ciągłość działania w systemach obronnych i przemysłowych systemach sterowania.

Organizator do odwiedzenia stoiska Cervoz na targach Embedded World 2026

Kiedy: 10-12 marca 2026 r.

Gdzie: Norymberga (Niemcy)

Stoisko: Hala nr 1, stoisko 1-401

Kontakt: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923108/Media_Banner_2026_EW_jpg.jpg