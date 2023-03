CGTN : En construisant une forte synergie, la Chine avance avec confiance dans sa nouvelle campagne de modernisation

BEIJING, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ravi de la hausse du nombre de touristes dans sa région, Wu Guoping, député de la province du Jiangsu à la 14e Assemblée nationale populaire (ANP), a assisté à la réunion d'ouverture de la session annuelle de l'organe législatif suprême de la Chine à Beijing ce dimanche.

Selon lui, le nombre de touristes recensés dans la baie de Nianhua de la ville de Wuxi, dans le Jiangsu, a dépassé 210 000 au cours des deux premiers mois de cette année, ce qui représente un record pour la même période depuis 2019.

Des reprises économiques similaires se produisent partout en Chine alors que le pays entame la première année de sa campagne de modernisation, faisant écho aux remarques de Xi Jinping selon lesquelles le début [de la campagne] serait déterminant pour la situation globale et décisif pour l'avenir.

Le président Xi Jinping a assisté à la réunion d'ouverture de la première session de la 14e ANP, ce dimanche matin à Beijing. Un rapport d'activité du gouvernement soumis à la session pour délibération fait le point sur les progrès du pays en 2022 et fait ressortir les principaux objectifs de développement de la Chine en 2023.

Construire un consensus avec la démocratie

Le rapport d'activité rapporte que les citoyens ont exprimé des points de vue et des suggestions qui méritent toute l'attention et demande instamment des efforts pour être à la hauteur de la confiance de la population.

Dans le cadre des Deux Sessions, près de 3 000 législateurs nationaux et environ 2 000 conseillers politiques exposent les attentes de la population en matière d'amélioration de la vie ainsi que les questions d'intérêt public, afin que la volonté des 1,4 milliard de Chinois soit intégrée dans la stratégie exceptionnelle de développement national.

Il s'agit d'une pratique concrète de la démocratie populaire intégrale en Chine, qui a été soulignée comme une exigence essentielle de la modernisation chinoise par Xi Jinping.

Au cours de la dernière décennie, Xi a participé 53 fois à des délibérations avec des législateurs ou des conseillers politiques lors des Deux Sessions annuelles, après avoir écouté les avis et les suggestions de plus de 400 députés à l'ANP et membres de la CPPCC.

Renforcer la confiance

Le rapport d'activité du gouvernement souligne également que « les cinq dernières années ont été véritablement déterminantes et mémorables pour la Chine », en précisant que le pays a rencontré de nombreuses épreuves, notamment des changements précipités sur la scène internationale, la pandémie de COVID-19 et un ralentissement économique intérieur, et a réalisé des avancées majeures en matière de développement économique et social, en remportant la bataille cruciale contre la pauvreté et en achevant la construction d'une société modérément prospère à tous égards, par exemple.

Appelant à préparer le terrain pour la mise en place d'une approche socialiste moderne à tous égards dans le pays, le rapport énumère les principaux objectifs de développement pour 2023 : croissance du PIB d'environ 5 %, augmentation de l'indice des prix à la consommation d'environ 3 % et ratio déficit/PIB de 3 %.

Les Deux Sessions établissent une synergie entre les Chinois et fortifient le sentiment de confiance dans la capacité à surmonter les difficultés pour atteindre les objectifs de développement en 2023 et faire progresser la modernisation de la Chine, selon les experts.

« La Chine s'efforce de garantir une croissance économique stable cette année, les Deux Sessions revêtent donc une importance particulière pour renforcer la confiance et mobiliser les forces », a déclaré Yang Hui, conseiller politique national.

Créer des opportunités à l'échelle mondiale

Alors que le plan de modernisation de la Chine est étoffé par des objectifs spécifiques à atteindre au moment des Deux Sessions de cette année, la manière dont la Chine créera de nouvelles opportunités pour le monde grâce à son propre développement a retenu l'attention du monde entier.

Le rapport d'activité du gouvernement affirme devant le reste du monde que « l'économie chinoise connaît une reprise régulière et présente un fort potentiel et beaucoup de dynamisme pour la poursuite de la croissance », car la demande des consommateurs, la distribution du marché, la production industrielle et les attentes des entreprises du pays se sont toutes nettement améliorées.

Il précise aussi que la Chine prévoit d'intensifier ses efforts pour attirer et utiliser les investissements étrangers. « Avec un marché vaste et ouvert, la Chine est sûre d'offrir des opportunités commerciales encore plus grandes aux entreprises étrangères en Chine. »

Selon un récent rapport publié par la Chambre de commerce américaine en Chine du Sud, plus de 90 % des entreprises participantes ont désigné la Chine comme l'une des plus importantes destinations d'investissement.

Le Fonds monétaire international (FMI) a corrigé à la hausse l'estimation de la croissance de la Chine à 5,2 % dans son dernier rapport sur les Perspectives de l'économie mondiale.

Récemment, de nombreux dirigeants mondiaux se sont rendus en Chine pour explorer les possibilités de coopération. Mercredi, le président Xi Jinping a affirmé au président biélorusse Alexandre Loukachenko que le processus de développement et de modernisation exceptionnel de la Chine apporterait de nouvelles opportunités aux autres pays.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/China-advances-new-modernization-drive-with-confidence-synergy-1hVgAUvAa4g/index.html

SOURCE CGTN