CGTN: Construindo fortes sinergias, China inicia nova etapa de modernização com muita confiança

PEQUIM, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Com um passo acelerado após um pequeno aumento no número de turistas em sua região, Wu Guoping, deputado da província de Jiangsu ao 14º Congresso Popular Nacional (CPN), participou da reunião de abertura da sessão anual da mais alta legislatura chinesa, realizada este domingo em Pequim.

De acordo com Wu, a Baía de Nianhua (na cidade de Wuxi, província de Jiangsu) teve mais de 210 mil visitantes nos primeiros dois meses deste ano, o maior número para o mesmo período desde 2019.

Recuperações semelhantes estão acontecendo em toda a China num momento em que o país inicia o primeiro ano de sua marcha em direção à modernização, ecoando as palavras de Xi Jinping: "o início é fundamental para a situação geral e decisivo para o futuro".

Xi participou da reunião de abertura da primeira sessão do 14º CPN, realizada no domingo de manhã em Pequim. Um relatório de trabalho do governo, enviado para deliberação durante a sessão, avaliou o progresso da China em 2022 e revelou as principais metas de desenvolvimento do país para 2023.

Construindo consenso por meio da democracia

O relatório observa que as pessoas compartilharam sugestões e perspectivas que merecem toda a atenção das autoridades e insiste na necessidade de trabalhar para estar à altura da confiança que o povo depositou no governo.

Durante as Duas Sessões, quase 3000 legisladores nacionais e cerca de 2000 consultores políticos serão porta-vozes das expectativas das pessoas para uma vida melhor, bem como das questões que as preocupam, de forma a que a vontade de 1,4 bilhões de chineses seja refletida nos mais altos planos de desenvolvimento nacional.

Este processo é uma prática comum na democracia popular chinesa e foi definido por Xi Jinping como um requisito essencial para a modernização do país.

Na última década, Xi participou de 53 deliberações com legisladores ou consultores políticos nas Duas Sessões anuais, tendo ouvido opiniões e sugestões de mais de 400 deputados do CPN e membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

Consolidando a confiança

O relatório de trabalho do governo enfatiza que "os últimos cinco anos foram realmente importantes e notáveis para a China", afirmando que o país enfrentou vários testes, incluindo mudanças drásticas no contexto internacional, a pandemia da COVID-19 e uma desaceleração econômica interna, mas fez grandes conquistas no campo do desenvolvimento econômico e social, incluindo vencer a batalha contra a pobreza e terminar a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

Solicitando que se criem as condições para construir um país socialista moderno em todos os aspectos, o relatório define as principais metas de desenvolvimento para 2023, incluindo um crescimento do PIB de cerca de 5%, um aumento no índice de preços ao consumidor de cerca de 3% e uma proporção déficit/PIB de 3%.

De acordo com especialistas, as Duas Sessões constroem uma sinergia com o povo chinês e cimentam sua confiança na superação das dificuldades para atingir os objetivos de desenvolvimento de 2023 e impulsionar a modernização do país.

"A China está trabalhando para garantir um crescimento econômico estável este ano e, portanto, as Duas Sessões têm um significado especial para ganhar força e confiança", disse Yang Hui, consultor político nacional.

Oportunidades para o mundo

Enquanto as Duas Sessões deste ano revelam o plano de modernização chinês e suas metas específicas, o mundo quer saber como o desenvolvimento do país criará novas oportunidades para o crescimento econômico global.

O relatório de trabalho do governo revela que "a economia chinesa está iniciando uma recuperação estável e demonstrando grande potencial para um crescimento ainda maior", já que a demanda dos consumidores, a distribuição do mercado, a produção industrial e as expectativas comerciais melhoraram de forma muito significativa.

O relatório anuncia também que a China intensificará os esforços para atrair e aplicar investimentos estrangeiros. "Com um mercado vasto e aberto, a China oferecerá ainda mais oportunidades de negócios para as empresas estrangeiras na China".

De acordo com um relatório recentemente divulgado pela American Chamber of Commerce in South China, mais de 90 % das empresas participantes escolheram a China como um de seus principais destinos de investimento.

Em seu mais recente relatório sobre as Perspectivas Econômicas Mundiais, o Fundo Monetário Internacional elevou a estimativa de crescimento da China para 5,2%.

Recentemente, vários líderes mundiais visitaram a China para discutir oportunidades de cooperação. Na quarta-feira passada, Xi disse ao presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que o processo de desenvolvimento e modernização de alta qualidade iniciado pela China criará várias oportunidades para outros países.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/China-advances-new-modernization-drive-with-confidence-synergy-1hVgAUvAa4g/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN