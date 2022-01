CGTN America lança ação de mídia "Together For a Shared Future"

PEQUIM, 17 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A CGTN America lançou a ação de mídia "Together For A Shared Future" (Juntos por um futuro compartilhado). O programa inclui as mensagens de vídeo de convidados de alto nível, expectativas de um membro sênior do COI e de atletas Olímpicos sobre as próximas Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022, bem como comemorações do Ano Novo do Tigre Chinês em Washington, D.C.

O presidente e editor-chefe do China Media Group, Shen Haixiong, apresentou uma mensagem em vídeo on-line apresentando o mundo a um estúdio de transmissão ao vivo 5G de última geração.