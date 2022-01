PÉKIN, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CGTN America lance la campagne médiatique « Together For A Shared Future ». Le programme comprend des messages vidéo d'invités de marque, les espoirs d'un membre senior du CIO et d'athlètes olympiques pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, ainsi que les célébrations du Nouvel An Chinois pour l'année du tigre à Washington, D.C.

Le président et rédacteur en chef de China Media Group, Shen Haixiong, a diffusé un message vidéo en ligne présentant au monde entier un studio de livestreaming 5G à la pointe de la technologie.