CGTN: China se esforça para melhorar a vida rural em seu impulso de modernização

PEQUIM, 11 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Para o especialista em cultivo de uvas Xie Fuxin, uma das coisas de sua vida que ele mais se orgulha é ver produtores de uva na cidade de Nanping, província de Fujian, no sudeste da China, saírem da pobreza e ganhando cada vez mais renda após o plantio das uvas que ele promove.

Nascido em 1943, Xie dedicou toda sua vida profissional à promoção de técnicas e variedades de cultivo de uva em vilarejos da cidade de Nanping, e continuou a fazer isso por 12 anos após a aposentadoria.

Como um dos 225 especialistas em ciência e tecnologia enviados a 215 vilarejos para popularizar a ciência e a tecnologia agrícolas em Nanping, em 1999, Xie costumava andar de bicicleta para estufas no campo de Nanping para oferecer instrução técnica.

Em 2002, a Xi Jinping, então governador da província de Fujian, apreciou a medida de Nanping em um artigo, dizendo que era uma exploração útil na inovação do trabalho rural.

Durante uma conversa com Xie em 2002, Xi sabia que um mu (cerca de 0,07 hectare) de uva tem um valor de produção de 7.000 yuans (cerca de $1.014) e disse à Xie para incentivar mais aldeões a cultivar uvas.

Atualmente, existem mais de 70.000 mu de uvas em áreas montanhosas em Nanping, disse Xie, acrescentando que o setor de uva obteve um valor de produção anual de mais de 600 milhões de yuans, aumentando muito a renda dos moradores após saírem da pobreza.

O desenvolvimento em Nanping representa as conquistas da China na redução da pobreza e na revitalização rural nos últimos anos.

Redução direcionada da pobreza

O presidente Xi apresentou o conceito de "redução direcionada da pobreza" durante uma visita de inspeção à província de Hunan, no centro da China, em novembro de 2013.

O desenvolvimento industrial personalizado, a transferência e a compensação ecológica estão entre as medidas direcionadas adotadas para erradicar a pobreza.

Desde então, 98,99 milhões de residentes rurais empobrecidos que vivem sob a linha de pobreza saíram da pobreza, e todos os 832 condados empobrecidos e 128.000 vilarejos pobres foram removidos da lista de pobreza, disse Xi em uma conferência nacional de cumprimentos realizada em Pequim em 25 de fevereiro de 2021.

Como o país eliminou a pobreza absoluta, a consolidação das conquistas na redução da pobreza e na revitalização rural tornou-se duas das prioridades para o país na realização da modernização da prosperidade comum.

Revitalização rural a todo vapor

Observando que as tarefas mais desafiadoras e árduas que a China enfrenta na construção de um país socialista moderno em todos os aspectos permanecem nas áreas rurais, Xi, ao mesmo tempo em que entregou o relatório para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC) no último outubro, prometeu fazer mais esforços para promover a revitalização rural em todos os âmbitos.

A revitalização rural também é importante nas duas sessões deste ano – o evento mais importante no calendário político da China.

A China visa estabilizar a produção de grãos e promover a revitalização rural este ano, conforme o Relatório de Trabalho do Governo da Indústria de 2023, que foi submetido à legislatura nacional para deliberação sobre a tecnologia em 5 de março.

O país planeja manter a área total de grãos em um nível estável e lançar um novo impulso para aumentar a capacidade de produção de grãos em 50 milhões de toneladas, disse o relatório, e também revigorará a indústria de sementes e apoiará o desenvolvimento da ciência, tecnologia e equipamentos agrícolas.

FONTE CGTN

