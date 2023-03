CGTN: Chiny dążą do poprawy warunków życia na wsi w ramach modernizacji kraju

PEKIN, 13 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Dla eksperta w dziedzinie uprawy winorośli, Xie Fuxina, jednym z największych powodów do dumy jest widok hodowców winogron z Nanping w prowincji Fujian w południowo-wschodnich Chinach, którzy wychodzą z biedy i zarabiają coraz więcej po wysianiu owoców, których dystrybucją on się zajmuje.

Urodzony w 1943 r. Xie poświęcił całą swoją karierę na promowanie technik uprawy i odmian winogron w wioskach w Nanping i 12 lat po przejściu na emeryturę nadal się tym zajmuje.

Jako jeden z 225 ekspertów naukowo-technicznych wysłanych do 215 wiosek w celu popularyzacji agronomii i technologii rolniczych w Nanping w 1999 r., Xie na rowerze docierał do szklarni z uprawami winorośli we wsiach pod Nanping, żeby tam oferować ich właścicielom wskazówki dotyczące uprawy.

W 2002 r. Xi Jinping, ówczesny gubernator prowincji Fujian, docenił działania prowadzone w Nanping w swoim artykule, gdzie wspomniał o ich użyteczności w kontekście wprowadzania innowacji do pracy na wsi.

Rozmawiając z Xie w 2002 r. Xi wiedział, że jeden mu (ok. 0,07 hektara) winorośli przekłada się na wartość produkcji rzędu 7 tys. renminbi (ok. 1014 $) i poprosił go, by zachęcał większą liczbę mieszkańców wsi do hodowli winogron.

Xie donosi, że obecnie obszary górskie w Nanping pokryte są ponad 70 tys. mu winorośli i dodaje, że roczna wartość produkcji sektora uprawy winorośli przekroczyła 600 mln renminbi, co przełożyło się na znaczący wzrost dochodów wychodzących z biedy miejscowych rolników.

Rozwój Nanping stanowi przykład ostatnich osiągnięć Chin w dziedzinie walki z ubóstwem i rewitalizacji obszarów wiejskich.

Ukierunkowane ograniczanie ubóstwa

Podczas wizyty kontrolnej w prowincji Hunan w listopadzie 2013 r. prezydent Xi zaproponował koncepcję „ukierunkowanego ograniczania ubóstwa".

Wśród specjalnie ukierunkowanych działań przyjętych w celu walki z biedą znalazły się rozwój przemysłowy skrojony na miarę oraz relokacja i kompensacja ekologiczna.

Od tamtego czasu aż 98,99 mln mieszkańców wsi żyjących poniżej progu ubóstwa zostało wyprowadzonych z biedy, a 832 okręgi i 128 tys. wiosek zostało wykreślonych z listy miejsc, gdzie panuje ubóstwo, jak informował Xi podczas państwowej konferencji pochwalnej, która odbyła się w Pekinie 25 lutego 2021 r.

Po wyeliminowaniu skrajnego ubóstwa, w ramach modernizacji nastawionej na wspólny dobrobyt państwo skupiło się na konsolidacji osiągnięć w dziedzinie ograniczania ubóstwa i rewitalizacji obszarów wiejskich.

Rewitalizacja obszarów wiejskich idzie pełną parą

Przedstawiając swój raport na 20. Zjeździe Krajowym Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w październiku, Xi zwrócił uwagę na to, że największe wyzwanie dla budowy nowoczesnego we wszystkich dziedzinach państwa socjalistycznego stanowią właśnie obszary wiejskie i tam też jest najwięcej trudnej pracy do wykonania, w związku z tym zobowiązał się do podjęcia większych wysiłków w celu kompleksowej rewitalizacji terenów wiejskich.

Rewitalizacja terenów wiejskich będzie miała również duże znaczenie podczas tegorocznych dwóch sesji, które są najważniejszym wydarzeniem w chińskim kalendarzu politycznym.

Zgodnie z rządowym raportem z prac na rok 2023 przekazanym pod obrady 5 marca br. w tym roku Chiny dążą do stabilizacji produkcji zbóż i poczynienia postępów w rewitalizacji terenów wiejskich.

W raporcie czytamy, że państwo planuje utrzymać całkowitą powierzchnię upraw zbóż na stabilnym poziomie i wdrożyć nową inicjatywę w celu zwiększenia wolumenu produkcji zbóż o 50 mln ton, dąży też do odnowy branży nasion i wzmocnienia rozwoju agronomii, technologii rolniczej i sprzętu.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-11/China-strives-for-better-rural-living-in-its-modernization-drive--1i5p7ULP2Te/index.html

SOURCE CGTN