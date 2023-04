CGTN: China toma medidas para aprofundar a reforma, expandir a abertura e promover a modernização chinesa

A província de Guangdong, no sul da China, é vista como um marco da reforma e abertura do país.

PEQUIM, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Durante sua visita de inspeção a Guangdong de segunda a quinta, o presidente chinês Xi Jinping enfatizou a importância de permanecer firme no aprofundamento abrangente da reforma e na expansão da abertura de alto padrão, e incentivou a província a aceitar a liderança no avanço da modernização chinesa.

"Tesouro nacional"

Na segunda-feira, o presidente Xi visitou a cidade de Zhanjiang, na província de Guangdong, e aprendeu sobre seus esforços no fortalecimento da proteção das florestas de manguezais, na Reserva Natural Nacional de Manguezais de Zhanjiang, a maior floresta de manguezais da China.

Chamando as florestas de manguezais de tesouro nacional, Xi disse: "devemos proteger as florestas de manguezais como protegermos nossos olhos".

À medida que o país avança o progresso da "civilização ecológica", proteger pântanos, incluindo as florestas de manguezais, está cada vez mais em destaque. De acordo com dados oficiais divulgados pelo Ministério Chinês de Recursos Naturais, cerca de 55% dos pântanos de manguezais na China estão sob proteção estadual, superior à média mundial de 25%.

Os dados também mostram que as florestas de manguezais da China aumentaram de 22.000 hectares em 2001 para 27.000 hectares atualmente, tendo como pano de fundo o encolhimento global.

A China construirá um centro internacional de manguezal em Shenzhen, disse o presidente Xi em um discurso em vídeo na cerimônia de abertura da 14a reunião da Conferência das Partes Contratantes para a Convenção Ramsar sobre Pântanos (COP14) no último novembro.

"A porta de abertura da China nunca fechará"

Na quarta-feira, o presidente Xi visitou a base de fabricação da LG Display em Cantão, onde aprendeu sobre os esforços de Cantão para promover a abertura de alto nível e promover o desenvolvimento de alta qualidade na fabricação, e como as empresas locais impulsionam a inovação e constroem suas próprias marcas.

Em meio ao lento crescimento econômico global, a China acelerou a construção de um novo paradigma de desenvolvimento e melhorou seu ambiente de negócios, destacou Xi, acrescentando que as vantagens de mercado da China irão tornar-se mais óbvias.

Ele expressou a esperança de que investidores estrangeiros aproveitem a oportunidade de vir à China, a Guangdong e à Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, para estarem profundamente enraizados no mercado chinês e criar novas glórias para o desenvolvimento dos negócios.

Sob a política de abertura de alto padrão, a China emitiu uma série de medidas para nivelar o campo de atuação, para que empresas estrangeiras possam desfrutar de um ambiente de negócios melhor no país.

No ano passado, a China renovou o catálogo de setores incentivados para o investmento estrangeiro, que implementou taxas de impostos provisórios mais baixas do que as das nações mais favorecidas para 1.020 commodities e reduziu ainda mais as taxas tarifárias dos países mais favorecidos para 62 produtos de TI. Seu nível tarifário geral cairá de 7,4% para 7,3% após o ajuste.

A China estabeleceu várias plataformas para alcançar empresas no exterior, como a China International Import Expo (CIIE), a China International Consumer Products Expo e a China International Fair para o comércio de serviços.

Em 2022, o investimento estrangeiro direto (FDI) na China Continental, em uso real, aumentou 8% em relação ao ano anterior, chegando a $189,13 bilhões.

Ao visitar um centro de pesquisa e desenvolvimento da Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Xi também enfatizou que a política de reforma e abertura da China permanecerá inalterada por uma longa tempo e a porta de abertura da China nunca será fechada.

"Estamos dispostos a conhecer todos os países que estão dispostos a cooperar conosco para um resultado em que todos ganham para promover a prosperidade e o desenvolvimento comuns da economia mundial", disse o presidente chinês.

"Sólido passo a passo"

O presidente Xi também prometeu esforços sólidos para promover o impulso de modernização do país durante essa visita de inspeção.

Ele visitou um pomar de lichia e uma cooperativa de longan e lichia, na terça-feira, para aprender sobre os esforços locais para desenvolver um setor diferenciado de plantio e promover a revitalização rural no vilarejo de Baiqiao, no município de Genzi, Gaozhou City de Maoming.

"Para promover a modernização chinesa, devemos promover de forma abrangente a revitalização rural e resolver o problema do desenvolvimento desequilibrado entre as áreas urbanas e rurais", observou Xi.

A integração da agricultura, comércio eletrônico e turismo é um avanço para o vilarejo de Baiqiao realizar a revitalização rural. Em 2022 a renda per capita dos aldeões era de cerca de 51.000 yuans ($7.410).

Xi disse a pesquisadores, empreendedores, trabalhadores e representantes das empresas financiadas no exterior que a modernização chinesa baseia-se nas realidades da China, de acordo com suas condições nacionais e com metas, planos e estratégias claras.

"Devemos trabalhar continuamente, passo a passo, para avançar [modernização chinesa]", disse Xi no centro de pesquisa e desenvolvimento da Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., acrescentando que a modernização chinesa é fundamentalmente diferente da ocidental, e a China não pode seguir o caminho da modernização ocidental, que ele disse que apresenta polarização e pilhagem de outros países, pois não funcionará.

FONTE CGTN

