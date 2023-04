CGTN:China toma medidas para profundizar reforma, ampliar apertura y avanzar en modernización china

La provincia de Guangdong en el sur de China es vista como pionera en la reforma y apertura del país

PEKÍN, 14 de abril, 2023 /PRNewswire/ -- Durante su gira de inspección de Guangdong del lunes al jueves, el presidente chino, Xi Jinping, enfatizó la importancia de mantenerse firme en la profundización integral de la reforma y la expansión de la apertura de alto nivel, e instó a la provincia a tomar la iniciativa en el avance de la modernización de China.

"Tesoro nacional"

El lunes, el presidente Xi visitó la ciudad de Zhanjiang en la provincia de Guangdong y se enteró de sus esfuerzos para fortalecer la protección de los bosques de manglares en la Reserva Natural Nacional de Manglares de Zhanjiang, el bosque de manglares más grande de China.

Xi destacó que los bosques de manglares son un tesoro nacional y explicó: "Deberíamos proteger los bosques de manglares como protegemos nuestros ojos".

A medida que el país avanza en el progreso de la "civilización ecológica", la protección de los humedales, incluidos los bosques de manglares, está cada vez más en el punto de mira. Según datos oficiales publicados por el Ministerio de Recursos Naturales de China, alrededor del 55 por ciento de los humedales de manglares en China están bajo protección estatal, más que el promedio mundial del 25 por ciento.

Los datos también muestran que los bosques de manglares de China han aumentado de 22.000 hectáreas en 2001 a 27.000 hectáreas en la actualidad, en el contexto de la reducción global.

China construirá un centro internacional de manglares en Shenzhen, destacó el presidente Xi en un discurso en video en la ceremonia de apertura de la 14ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los Humedales (COP14) en noviembre pasado.

"La puerta de la apertura de China nunca se cerrará"

El miércoles, el presidente Xi visitó la base de fabricación de LG Display en Guangzhou, donde conoció los esfuerzos de Guangzhou para promover la apertura de alto nivel y promover el desarrollo de alta calidad en la fabricación, y cómo las empresas locales impulsan la innovación y construyen sus propias marcas.

En medio del lento crecimiento económico mundial, China ha acelerado la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y ha mejorado su entorno empresarial, señaló Xi, y agregó que las ventajas de mercado de China serán más obvias.

Expresó la esperanza de que los inversores extranjeros aprovechen la oportunidad de venir a China, a Guangdong y al Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, para arraigarse profundamente en el mercado chino y crear nuevas glorias para el desarrollo empresarial.

Bajo la política de apertura de alto nivel, China ha emitido una serie de medidas para nivelar el campo de juego, de modo que las empresas extranjeras puedan disfrutar de un mejor entorno comercial en el país.

El año pasado, China renovó el Catálogo de Industrias Fomentadas para la Inversión Extranjera, que implementó tasas impositivas de importación provisionales más bajas que las de las naciones más favorecidas para 1.020 productos básicos, y redujo aún más las tasas arancelarias de la nación más favorecida para 62 productos de TI. Su nivel arancelario general caerá del 7,4 por ciento al 7,3 por ciento después del ajuste.

China ha establecido varias plataformas para llegar a empresas extranjeras, como la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China y la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China.

En 2022, la inversión extranjera directa (IED) en China continental, en uso real, aumentó un 8 por ciento interanual a 189.130 millones de dólares.

Al visitar un centro de investigación y desarrollo de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Xi también enfatizó que la política de reforma y apertura de China permanecerá sin cambios durante mucho tiempo y que la puerta de la apertura de China nunca se cerrará.

"Estamos dispuestos a reunirnos con todos los países que estén dispuestos a cooperar con nosotros para lograr un resultado de ganar-ganar para promover la prosperidad común y el desarrollo de la economía mundial", indicó el presidente chino.

"Sólido paso a paso"

El presidente Xi también prometió esfuerzos sólidos para avanzar en la campaña de modernización del país durante esta gira de inspección.

Visitó un huerto de lichi y una cooperativa de longan y lichi el martes para conocer los esfuerzos locales para desarrollar una industria de plantación distintiva y avanzar en la revitalización rural en la aldea de Baiqiao en el municipio de Genzi, ciudad de Gaozhou de Maoming.

"Para avanzar en la modernización de China, debemos promover integralmente la revitalización rural y resolver el problema del desarrollo desequilibrado entre las áreas urbanas y rurales", señaló Xi.

La integración de la agricultura, el comercio electrónico y el turismo es un gran avance para que la aldea de Baiqiao logre la revitalización rural. Para 2022, se estima que el ingreso per cápita de los aldeanos será de alrededor de 51.000 yuanes (7.410 dólares).

Xi afirmó a investigadores, empresarios, trabajadores y representantes de empresas financiadas en el extranjero que la modernización china se basa en las realidades de China, en consonancia con sus condiciones nacionales y con objetivos, planes y estrategias claros.

"Trabajaremos constantemente, paso a paso, para avanzar [la modernización china]", explicó Xi en el centro de investigación y desarrollo de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., y agregó que la modernización china es fundamentalmente diferente de la occidental, y China no puede tomar el camino de la modernización occidental, que según afirmó presenta polarización y saqueo de otros países, ya que no funcionará.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-13/China-takes-steps-to-deepen-reform-opening-up-advance-modernization-1iYtOEeCkVO/index.html

SOURCE CGTN