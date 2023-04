CGTN: Čína podniká kroky na prehĺbenie reforiem, rozšírenie otvárania sa a napredovanie čínskej modernizácie

Provincia Kuang-tung v Južnej Číne sa považuje za hybnú silu reformy a otvárania sa krajiny.

PEKING, 14. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Čínsky prezident Si Ťin-pching počas svojej inšpekčnej cesty po provincii Kuang-tung od pondelka do štvrtka zdôraznil, že je dôležité vytrvať v komplexnom prehlbovaní reforiem a rozširovaní otvárania sa na vysokej úrovni, a vyzval provinciu, aby sa ujala vedenia v napredovaní čínskej modernizácie.

„Národný poklad"

V pondelok prezident Si Ťin-pching navštívil mesto Čan-ťiang v provincii Kuang-tung a dozvedel sa o jeho snahe pri posilňovaní ochrany mangrovových lesov v národnej prírodnej rezervácii Čan-ťiang Mangrove, najväčšom mangrovovom lese v Číne.

Si Ťin-pching nazval mangrovové lesy národným pokladom a povedal: „Mali by sme chrániť mangrovové lesy, ako si chránime naše oči."

Ako krajina napreduje v rozvoji „ekologickej civilizácie", ochrana mokradí vrátane mangrovových lesov je čoraz viac v centre pozornosti. Podľa oficiálnych údajov, ktoré zverejnilo čínske ministerstvo prírodných zdrojov, je asi 55 % mangrovových mokradí v Číne pod štátnou ochranou, čo je viac ako svetový priemer na úrovni 25 %.

Údaje tiež ukazujú, že na pozadí globálneho poklesu sa mangrovové lesy v Číne rozšírili z 22 000 hektárov v roku 2001 na dnešných 27 000 hektárov.

Čína vybuduje v Šen-čene medzinárodné mangrovové centrum, uviedol prezident Si Ťin-pching vo video prejave na otváracom ceremoniáli 14. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Ramsarského dohovoru o mokradiach (COP14) v novembri minulého roka.

„Dvere otvárania sa Číny sa nikdy nezatvoria"

V stredu prezident Si Ťin-pching navštívil výrobnú základňu spoločnosti LG Display v provincii Kuang-čou, kde sa dozvedel o úsilí provincie Kuang-čou podporovať otváranie sa na vysokej úrovni a napredovať vo vysokokvalitnom rozvoji výroby a o tom, ako miestne podniky podporujú inovácie a budujú svoje vlastné značky.

Uprostred pomalého globálneho ekonomického rastu Čína urýchlila budovanie novej rozvojovej paradigmy a zlepšila svoje podnikateľské prostredie, zdôraznil Si Ťin-pching a dodal, že trhové výhody Číny sa stanú zjavnejšími.

Vyjadril nádej, že zahraniční investori využijú príležitosť prísť do Číny, do Kuang-tungu a do oblasti Veľkého zálivu Kuang-tung-Hongkong-Macao, aby sa hlboko zakorenili na čínskom trhu a vytvorili novú pýchu pre rozvoj podnikania.

Podľa politiky otvárania sa trhu na vysokej úrovni Čína vydala sériu opatrení na zaistenie rovnakých podmienok, aby zahraničné spoločnosti mohli v krajine využívať lepšie podnikateľské prostredie.

Čína v minulom roku obnovila Katalóg odvetví podporovaných pre zahraničné investície, ktorý zaviedol dočasné sadzby dovozných daní na úrovni nižšej, ako sú sadzby najviac zvýhodnených krajín pre 1 020 komodít a ďalej znížil colné sadzby najviac zvýhodnených krajín pre 62 produktov z oblasti IT. Jeho celková úroveň taríf po úprave klesne zo 7,4 % na 7,3 %.

Čína vytvorila rôzne platformy na oslovenie zahraničných spoločností, ako napríklad China International Import Expo (CIIE), China International Consumer Products Expo a China International Fair for Trade in Services.

V roku 2022 sa priame zahraničné investície (PZI) na čínskej pevnine v skutočnom využití medziročne zvýšili o 8 % na 189,13 miliardy USD.

Pri návšteve výskumného a vývojového centra spoločnosti Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Si Ťin-pching tiež zdôraznil, že čínska politika reforiem a otvárania sa zostane dlho nezmenená a dvere otvárania sa Číny sa nikdy nezatvoria.

„Sme ochotní stretnúť sa na polceste so všetkými krajinami, ktoré sú pripravené s nami spolupracovať na obojstranne výhodnom výsledku s cieľom podporiť spoločnú prosperitu a rozvoj svetovej ekonomiky," uviedol čínsky prezident.

„Pevné napredovanie krok za krokom"

Prezident Si Ťin-pching počas tejto inšpekčnej cesty tiež prisľúbil veľké úsilie o napredovanie v modernizácii krajiny.

V utorok navštívil sad liči a družstvo pestujúce longan a liči, aby sa dozvedel o miestnych snahách o rozvoj osobitého pestovateľského odvetvia a pokroku v revitalizácii vidieka v dedine Baiqiao v obci Genzi v meste Gaozhou v Maomingu.

„Aby sme pokročili v čínskej modernizácii, musíme komplexne podporovať revitalizáciu vidieka a riešiť problém nevyváženého rozvoja medzi mestskými a vidieckymi oblasťami," poznamenal Si Ťin-pching.

Integrácia poľnohospodárstva, elektronického obchodu a cestovného ruchu je pre dedinu Baiqiao prelomom pri revitalizácii vidieka. Odhaduje sa, že do roku 2022 predstavoval príjem dedinčanov na obyvateľa približne 51 000 jüanov (7 410 USD).

Si Ťin-pching povedal výskumníkom, podnikateľom, pracovníkom a zástupcom podnikov financovaných zo zámoria, že čínska modernizácia je založená na realite Číny, v súlade s jej národnými podmienkami a jasnými cieľmi, plánmi a stratégiami.

„Budeme vytrvalo pracovať, krok za krokom, aby sme napredovali [čínska modernizácia]," povedal Si Ťin-pching vo výskumnom a vývojovom centre Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. a dodal, že čínska modernizácia sa zásadne líši od tej západnej a Čína sa nemôže vydať cestou západnej modernizácie, ktorá podľa neho predstavuje polarizáciu a drancovanie iných krajín, čo nebude fungovať.

