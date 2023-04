CGTN: Čína podniká kroky k prohloubení reforem, dalšího otevírání se a pokroku v modernizaci země

Provincie Kuang-tung v jižní Číně je považována za průkopníka reforem a otevírání se země.

PEKING, 14. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Čínský prezident Si Ťin-pching během své inspekční cesty po provincii Kuang-tung, která se konala od pondělí do čtvrtka, zdůraznil, že je důležité i nadále neochvějně prohlubovat reformy a rozšiřovat otevírání se na vysoké úrovni, a vyzval provincii, aby se ujala vedení v prosazování čínské modernizace.

'Národní poklad'

V pondělí prezident Si navštívil město Čan-ťiang v provincii Kuang-tung a seznámil se s jeho úsilím o posílení ochrany mangrovových lesů v národní přírodní rezervaci Čan-ťiang Mangrov, největším mangrovovém lese v Číně.

Si označil mangrovové lesy za národní bohatství a řekl: "Měli bychom chránit mangrovové lesy stejně, jako si chráníme oči. "

S postupujícím rozvojem "ekologické civilizace" je ochrana mokřadů, včetně mangrovových lesů, stále více v centru pozornosti. Podle oficiálních údajů zveřejněných čínským ministerstvem přírodních zdrojů je v Číně pod státní ochranou přibližně 55 procent mangrovových mokřadů, což je více než světový průměr, který činí 25 procent.

Údaje rovněž ukazují, že ve světle globálního úbytku se čínské mangrovové lesy rozrostly z 22.000 hektarů v roce 2001 na dnešních 27.000 hektarů.

Čína vybuduje mezinárodní mangrovové centrum v Šen-čenu, uvedl prezident Si ve videoprojektu při slavnostním zahájení 14. zasedání konference smluvních stran Ramsarské úmluvy o mokřadech (COP14) loni v listopadu.

'Dveře otevírající se Číny se nikdy nezavřou'

Ve středu prezident Si navštívil výrobní základnu společnosti LG Display v Kuang-čou, kde se seznámil s úsilím Kuang-čou o podporu otevření na vysoké úrovni a rozvoj vysoce kvalitní výroby a s tím, jak místní podniky podporují inovace a budují své vlastní značky.

Uprostřed pomalého globálního hospodářského růstu Čína urychlila budování nového paradigmatu rozvoje a zlepšila své podnikatelské prostředí, zdůraznil Si a dodal, že výhody Číny na trhu budou stále zřejmější.

Vyjádřil naději, že zahraniční investoři využijí příležitosti a přijedou do Číny, do provincie Kuang-tung a do oblasti Kuang-tung-Hongkong-Macao Greater Bay Area, aby hluboce zapustili kořeny na čínském trhu a vytvořili nové úspěchy pro rozvoj podnikání.

V rámci politiky vysoce standardního otevírání se Čína vydala řadu opatření k vyrovnání podmínek, aby zahraniční společnosti mohly v zemi využívat lepšího podnikatelského prostředí.

V loňském roce Čína obnovila Katalog odvětví podporovaných zahraničními investicemi, který zavedl prozatímní dovozní daňové sazby nižší než sazby zemí s nejvyšším stupněm výhod u 1020 komodit, a dále snížil celní sazby zemí s nejvyšším stupněm výhod u 62 IT produktů. Její celková celní úroveň se po úpravě sníží ze 7,4 procenta na 7,3 procenta.

Čína zřídila různé platformy pro oslovení zahraničních společností, jako jsou China International Import Expo (CIIE), China International Consumer Products Expo a China International Fair for Trade in Services.

V roce 2022 se přímé zahraniční investice (FDI) na čínské pevnině v reálném využití meziročně zvýšily o 8 procent na 189,13 miliardy USD.

Při návštěvě výzkumného a vývojového centra společnosti Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Si také zdůraznil, že čínská politika reforem a otevírání se nezmění dlouho a dveře otevírání se Číny se nikdy nezavřou.

" Jsme ochotni vyjít na půl cesty vstříc všem zemím, které jsou ochotny s námi spolupracovat, abychom dosáhli oboustranně výhodného výsledku a podpořili společnou prosperitu a rozvoj světové ekonomiky," uvedl čínský prezident.

'Pevně krok za krokem'

Prezident Si během inspekční cesty rovněž přislíbil pevné úsilí o pokrok v modernizaci země.

V úterý navštívil sad liči a družstvo pěstující longan a liči, aby se seznámil s místním úsilím o rozvoj osobitého pěstitelského průmyslu a pokroky v revitalizaci venkova ve vesnici Paj-čchiao v obci Ken-c' ve městě Kao-čou v okrese Mao-ming.

"Abychom pokročili v modernizaci Číny, musíme komplexně podporovat revitalizaci venkova a vyřešit problém nevyváženého rozvoje mezi městskými a venkovskými oblastmi," poznamenal Si.

Integrace zemědělství, elektronického obchodu a cestovního ruchu je pro vesnici Paj-čchiao průlomem při revitalizaci venkova. Odhaduje se, že do roku 2022 bude příjem na obyvatele vesnice činit přibližně 51.000 jüanů (7410 USD).

Xi řekl výzkumníkům, podnikatelům, pracovníkům a zástupcům podniků financovaných ze zahraničí, že modernizace Číny je založena na čínské realitě, je v souladu s národními podmínkami a má jasné cíle, plány a strategie.

"Budeme pracovat vytrvale, krok za krokem, abychom pokročili [v čínské modernizaci]," řekl Si ve výzkumném a vývojovém centru společnosti Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., a dodal, že čínská modernizace se zásadně liší od té západní a že Čína nemůže jít cestou západní modernizace, která se podle něj vyznačuje polarizací a drancováním jiných zemí, protože nebude fungovat.

