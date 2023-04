CGTN: Chiny podejmują działania w celu pogłębienia reform, zwiększenia otwarcia oraz przyspieszenia modernizacji

Prowincja Guangdong w południowych Chinach jest postrzegana jako prekursor reformy i otwarcia kraju.

PEKIN, 14 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas trwającej od poniedziałku do czwartku wizyty w prowincji Guangdong chiński prezydent Xi Jinping podkreślił, jak ważna jest konsekwentna postawa w kwestii kompleksowego pogłębiania reform i zwiększania otwarcia przy zachowaniu wysokich standardów. Wezwał on prowincję Guangdong do objęcia przywództwa na rzecz przyspieszenia chińskiej modernizacji.

„Skarb narodowy"

W miniony poniedziałek prezydent Xi odwiedził miasto Zhanjiang w prowincji Guangdong i zapoznał się z podejmowanymi tam działaniami na rzecz wzmocnienia ochrony lasów namorzynowych w Narodowym Rezerwacie Przyrody Zhanjiang obejmującym największy las namorzynowy w Chinach.

Nazywając lasy namorzynowe skarbem narodowym, Xi powiedział: „Powinniśmy chronić je w taki sposób, w jaki chronimy nasze oczy".

Wraz z postępującym w kraju rozwojem „ekologicznej cywilizacji" ochrona obszarów wodno-błotnych, w tym lasów namorzynowych, coraz częściej znajduje się w centrum uwagi. Według oficjalnych danych opublikowanych przez chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych, około 55 procent namorzynowych obszarów wodno-błotnych w Chinach jest objęta ochroną państwa, co stanowi wyższą wartość niż średnia ogólnoświatowa wynosząca 25 procent.

Dane pokazują również, że powierzchnia lasów namorzynowych w Chinach zwiększyła się z 22 tys. hektarów w 2001 roku do 27 tys. hektarów obecnie, co stanowi przeciwieństwo globalnego trendu.

Jak zapewnił prezydent Xi w przemówieniu wideo podczas ceremonii otwarcia 14. Konferencji Stron (COP14) w sprawie Konwencji o obszarach wodno-błotnych (Konwencja Ramsarska), która odbyła w listopadzie ubiegłego roku, Chiny zbudują międzynarodowe centrum lasów namorzynowych w Shenzhen.

„Drzwi prowadzące do otwarcia Chin nigdy się nie zamkną"

W minioną środę prezydent Xi odwiedził bazę produkcyjną LG Display w Guangzhou, gdzie zapoznał się z działaniami podejmowanymi w celu promowania wysokiego poziomu otwarcia i zaawansowanego rozwoju wysokiej jakości produkcji, a także z tym, jak lokalne przedsiębiorstwa zwiększają innowacyjność i budują własne marki.

Xi podkreślił, że pomimo powolnego wzrostu gospodarczego na świecie Chiny przyspieszyły budowę nowego modelu rozwoju i udoskonaliły swoje środowisko biznesowe. Zauważył on również, że przewaga rynkowa Chin stanie się jeszcze bardziej wyraźna.

Prezydent wyraził nadzieję, że zagraniczni inwestorzy skorzystają z okazji, aby przyjechać do Chin, do prowincji Guangdong oraz do Regionu Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau i na trwałe odnaleźć się na rynku chińskim i tworzyć nowe możliwości rozwoju biznesu.

W ramach polityki otwarcia przy zachowaniu wysokich standardów Chiny wdrożyły szereg środków mających na celu wyrównanie szans, dzięki czemu zagraniczne firmy będą mogły korzystać z udoskonalonego środowiska biznesowego w tym kraju.

W zeszłym roku Chiny zrewidowały katalog branż otwartych na inwestycje zagraniczne, w którym wprowadzono tymczasowe stawki podatku importowego niższe niż w krajach najbardziej uprzywilejowanych w odniesieniu do 1020 towarów, a także dodatkowo obniżono stawki celne dla krajów najbardziej uprzywilejowanych w odniesieniu do 62 produktów z branży IT. Ogólny poziom taryfowy obniży się z 7,4 procent do 7,3 procent po wdrożeniu korekty.

Chiny realizują szereg inicjatyw mających na celu przyciągnięcie zagranicznych firm, takich jak Międzynarodowe Targi Importowe w Chinach (ang. China International Import Expo - CIIE), Międzynarodowe Targi Produktów Konsumenckich w Chinach (ang. China International Consumer Products Expo) oraz Międzynarodowe Targi Handlu Usługami w Chinach (ang. China International Fair for Trade in Services).

W 2022 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Chinach kontynentalnych, w ujęciu rzeczywistym, wzrosły o 8 procent rok do roku, osiągając kwotę 189,13 mld USD.

Podczas wizyty w centrum badawczo-rozwojowym Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., prezydent Xi podkreślił również, że polityka reform i otwarcia Chin będzie kontynuowana przez długi czas, a drzwi prowadzące do otwarcia Chin nigdy się nie zamkną.

„Jesteśmy gotowi spotkać się w połowie drogi ze wszystkimi krajami, które są chętne do podjęcia z nami współpracy przynoszącej obopólne korzyści na rzecz promowania wspólnego dobrobytu i rozwoju światowej gospodarki" - powiedział chiński prezydent.

„Stabilny krok po kroku"

Podczas wizyty kontrolnej prezydent Xi zadeklarował również podejmowanie solidnych wysiłków w celu przyspieszenia modernizacji kraju.

We wtorek prezydent odwiedził sad liczi oraz spółdzielnię longanu i liczi, aby zapoznać się z lokalnymi działaniami na rzecz rozwoju rodzimego przemysłu roślinnego i postępami w procesie rewitalizacji obszarów wiejskich Baiqiao w okręgu Genzi w Gaozhou będącym częścią miasta Maoming.

„Aby przyspieszyć chińską modernizację, musimy w sposób kompleksowy promować rewitalizację obszarów wiejskich i rozwiązać problem nierównego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich" - zauważył Xi.

Integracja rolnictwa, e-handlu i turystyki stanowi dla Baiqiao przełom w kontekście rewitalizacji obszarów wiejskich. Szacuje się, że do 2022 roku dochód na mieszkańca wsi wyniesie około 51 tys. juanów (7 410 dolarów).

Xi zapewnił badaczy, przedsiębiorców, pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, że chińska modernizacja opiera się na realiach Chin oraz przebiega zgodnie z warunkami krajowymi, jasno wytyczonymi celami, planami i strategiami.

„Będziemy podejmować stabilne kroki naprzód [w procesie chińskiej modernizacji]" - powiedział Xi podczas wizyty w centrum badawczo-rozwojowym Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., dodając, że chińska modernizacja różni się zasadniczo od zachodniej, przez co Chiny nie mogą obrać ścieżki zachodniej modernizacji, która charakteryzuje się polaryzacją i wykorzystywaniem dóbr innych krajów, ponieważ ten model nie będzie funkcjonować.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-13/China-takes-steps-to-deepen-reform-opening-up-advance-modernization-1iYtOEeCkVO/index.html

