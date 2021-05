CGTN: Chiny podejmują zobowiązanie osiągnięcia harmonii pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym

Qimin Yaoshhu, encyklopedia rolnictwa z VI wieku, zawiera następującą poradę: „Postępuj w zgodzie z porami roku i ziemią. Zyskasz więcej, wkładając w to mniej wysiłku".

I ten klasyczny cytat nadal kształtuje współczesne Chiny, które obecnie przechodzą zieloną transformację w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Przytaczając tę starożytną maksymę podczas spotkania poświęconego ochronie środowiska w maju 2018 r., prezydent Chin, Xi Jinping stwierdził, że koncepcja ta podkreśla wagę zjednoczenia nieba, ziemi i człowieka, połączenia ekosystemu z cywilizacją ludzką i postępowania zgodnie z prawami przyrody.

„Rozwój i upadek cywilizacji opiera się na jej relacji ze środowiskiem naturalnym" - dodał.

Encyklopedia Qimin Yaoshu została opracowana przez Jia Sixie z północnej dynastii Wei (386-534).

Jia wykorzystuje przykład uprawy zbóż do szczegółowego zilustrowania, co oznacza „postępowanie w zgodzie z porami roku i ziemią" - wyjaśniła Yang Yu, profesor literatury dawnej Chin z Central South University.

„Na przykład poszczególne rodzaje ziemi różnią się żyznością. Jeśli grunty są szczególnie żyzne, późniejsze rozpoczęcie prac polowych może zapewnić większe plony, podczas gdy wczesny wysiew jest istotny dla relatywnie jałowych gruntów, które przyniosłyby niewielkie plony, jeśli okres wegetacyjny nie rozpocząłby się w odpowiednim momencie".

Profesor Yu zauważyła, że filozoficzna mądrość Jia nie tylko ma zastosowanie do rolnictwa, lecz również sprawdza się w przypadku wszystkich aspektów relacji pomiędzy człowiekiem a naturą.

Zazielenianie Chin

Chiny obecnie opracowują cykl inicjatyw ukierunkowanych na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w kraju i na całym świecie.

Według 14. planu pięcioletniego (2021-2055) na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i długofalowych celów do roku 2023, osiągnięcie harmonii pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym jest istotną częścią modernizacji Chin.

W ramach planu Chiny zobowiązują się do obniżenia zużycia energii na jednostkę produktu krajowego brutto (PKB) i emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB, odpowiednio o 13,5 i 18 procent.

We wrześniu ubiegłego roku Chiny również ogłosiły swoje dążenie do osiągnięcia szczytowych wartości emisji CO 2 do 2030 r. i neutralności pod względem emisji CO 2 do 2060 r.

„Ta ważna decyzja strategiczna została podjęta w oparciu o nasze poczucie odpowiedzialności za budowę społeczeństwa z myślą o wspólnej przyszłości ludzkości oraz o naszą własną potrzebę zapewnienia zrównoważonego rozwoju" - powiedział Xi Jinping podczas Szczytu Przywódców w Sprawie Klimatu, który odbył się 22 kwietnia 2021 r.

Podczas gdy świat stoi przed poważnymi wyzwaniami wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 i zmian klimatycznych, Xi Jinping wezwał społeczność międzynarodową do opracowania bezprecedensowych rozwiązań tych problemów.

Stwierdził, że ludzie muszą dążyć do harmonii pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym, ekologicznego rozwoju, systemowego zarządzania, podejścia ukierunkowanego na ludzi, wielostronności i realizacji zasady wspólnych, lecz zróżnicowanych obowiązków.

W celu poprawy międzynarodowych starań na rzecz bioróżnorodności, w październiku 2021 r. w Chinach odbędzie się 15. Konferencja Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej.

