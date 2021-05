CGTN: Čína sa snaží o dosiahnutie harmónie medzi človekom a prírodou

Qimin Yaoshu, encyklopédia poľnohospodárstva zo šiesteho storočia, radí: "Konajte podľa ročných období a podľa krajiny. Z menej získate viac."

A tento klasický citát stále ovplyvňuje modernú Čínu, ktorá v súčasnosti prechádza zelenou transformáciou v sociálnom a ekonomickom rozvoji.

S odvolaním sa na starodávny citát čínsky prezident Si Ťin-pching na stretnutí o ochrane životného prostredia v máji 2018 uviedol, že tento koncept zdôrazňuje dôležitosť zjednotenia neba, zeme a človeka, prepojenia ekosystému s ľudskou civilizáciu a dodržiavania prírodných pravidiel.

„Vzostup alebo pád civilizácie závisí od jej vzťahu k prírode," dodal.

Qimin Yaoshu zostavil Jia Sixie zo severnej dynastie Wei (386 - 534).

„Jia používa príklad pestovania obilia na konkrétnu ilustráciu toho, ako „konať podľa ročných období a krajiny", vysvetlil Yang Yu, profesor staročínskej literatúry na Central South University.

„Napríklad plodnosť sa líši od jednej pôdy k druhej. Ak je poľnohospodárska pôda obzvlášť úrodná, neskoršia výsadba by mohla priniesť viac, zatiaľ čo skorá sejba je rozhodujúca pre relatívne neúrodné pozemky, ktoré by inak riskovali malú úrodu, ak by došlo k zmeškaniu poľnohospodárskej sezóny."

Profesor poznamenal, že filozofická múdrosť Jia sa netýka iba poľnohospodárstva, ale platí aj vo všetkých aspektoch vzťahu medzi človekom a prírodou.

Ekologickejšia Čína

Čína v súčasnosti vytvára sériu iniciatív na zaistenie zelenšej krajiny a planéty.

Podľa 14. päťročného plánu (2021 - 2025) pre národný hospodársky a sociálny rozvoj a dlhodobých cieľov do roku 2035 bude podstatnou súčasťou modernizácie Číny dosiahnutie harmónie medzi človekom a prírodou.

V pláne Čína sľubuje zníženie spotreby energie na jednotku hrubého domáceho produktu (HDP) o 13,5 percenta a emisií oxidu uhličitého na jednotku HDP o 18 percent.

Vlani v septembri Čína tiež oznámila, že sa bude usilovať o dosiahnutie maximálnych emisií oxidu uhličitého do roku 2030 a o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2060.

„Toto hlavné strategické rozhodnutie sa prijíma na základe nášho pocitu zodpovednosti za budovanie komunity so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo a našej vlastnej potreby zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja," uviedol Si na summite lídrov o klíme 22. apríla 2021.

Zatiaľ čo svet čelí vážnym výzvam z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID-19 a zmeny podnebia, Si vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo bezprecedentné kroky na riešenie problémov na samite.

Povedal, že svet sa musí usilovať o harmóniu medzi človekom a prírodou, zeleným rozvojom, systémovým riadením, prístupom zameraným na ľudí, multilateralizmom a zásadou spoločných, ale diferencovaných zodpovedností.

Na zlepšenie globálneho úsilia v oblasti biodiverzity usporiada Čína v októbri 2021 15. zasadnutie konferencie strán Dohovoru o biologickej diverzite.

