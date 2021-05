CGTN : La Chine s'efforce d'atteindre l'harmonie entre l'homme et la nature

Qimin Yaoshu, une encyclopédie du sixième siècle sur l'agriculture, conseille : « Agissez en fonction des saisons et du terrain. Vous gagnerez plus avec moins. »

Et cette citation classique influence toujours la Chine moderne, qui connaît actuellement une transformation verte de son développement social et économique.

Citant cette citation ancienne, le président chinois Xi Jinping a déclaré lors d'une réunion sur la protection de l'environnement en mai 2018 que ce concept souligne l'importance d'unir le ciel, la terre et l'homme, de relier l'écosystème à la civilisation humaine et de suivre les règles de la nature.

« L'essor ou le déclin d'une civilisation dépend de sa relation avec la nature », a-t-il ajouté.

Le Qimin Yaoshu a été compilé par Jia Sixie de la dynastie des Wei du Nord (386-534).

« Jia utilise l'exemple de la culture des céréales pour illustrer spécifiquement comment agir en fonction des saisons et de la terre », explique Yang Yu, professeur de littérature chinoise ancienne à l'Université centrale du Sud.

« Par exemple, la fertilité varie d'une terre à l'autre. Si les terres agricoles sont particulièrement fertiles, le fait de planter à une date ultérieure pourrait permettre d'obtenir un meilleur rendement, tandis que les semis précoces sont essentiels pour les terres relativement stériles, qui risqueraient sinon de produire peu si la saison agricole était manquée. »

Le professeur a fait remarquer que la sagesse philosophique de Jia ne s'applique pas seulement à l'agriculture, mais qu'elle est également valable dans tous les aspects de la relation entre l'homme et la nature.

L'écologisation de la Chine

La Chine met actuellement en place une série d'initiatives visant à rendre le pays et la planète plus écologiques.

Selon le 14e plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035, une partie essentielle de la modernisation de la Chine sera de parvenir à une harmonie entre l'homme et la nature.

Dans ce plan, la Chine s'engage à réduire sa consommation d'énergie par unité de produit intérieur brut (PIB) et ses émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de 13,5 % et 18 %, respectivement.

En septembre dernier, la Chine a également annoncé qu'elle s'efforcerait d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici à 2030 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2060.

« Cette décision stratégique majeure est prise sur la base de notre sens des responsabilités pour construire une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité et de notre propre besoin de garantir un développement durable », a déclaré Xi lors du sommet des dirigeants sur le climat le 22 avril 2021.

Alors que le monde est confronté à de graves défis liés à la pandémie de COVID-19 et au changement climatique, Xi a appelé la communauté internationale à proposer des actions sans précédent pour faire face à ces problèmes lors du sommet.

Il a déclaré que le monde doit s'engager en faveur de l'harmonie entre l'homme et la nature, du développement vert, de la gouvernance systémique, d'une approche centrée sur les personnes, du multilatéralisme et du principe de responsabilités communes mais différenciées.

Pour améliorer les efforts mondiaux en matière de biodiversité, la Chine organisera la 15e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique en octobre 2021.

