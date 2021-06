CGTN: Čína sa pripravuje na rozvoj vedeckých technológií a zameriava sa viac na sebestačnosť

Vedecko-technická sebestačnosť a nezávislosť

Je potrebné urýchlene sa snažiť o to, aby sa Čína stala vedúcou krajinou v oblasti vedy a techniky a dosiahla vedecko-technickej sebestačnosti a sebestačnosti na vyššej úrovni, uviedol čínsky prezident Si Ťin-pching vo svojom prejave na stretnutí, ktorého sa zúčastnilo asi 3 000 ľudí.

Prezident Si Ťin-pching zdôraznil, že je dôležité dosiahnuť prelom v kľúčových technológiách v kľúčových odboroch a vybudovať moderný vedecko-technický systém, do ktorého budú zapojené popredné podniky, univerzity a vzdelávacie inštitúcie a tiež ďalšie subjekty.

Zdôraznil, že je potrebné urýchliť riešenie hlavných vedecko-technických úloh, zamerať sa na najnaliehavejšie a najzávažnejšie problémy s cieľom uspokojiť bezprostredné a dlhodobé potreby krajiny.

Dodal, že základný a pôvodný výskum je pre rozšírenie nových kognitívnych hraníc zásadný.

Snaha Číny o nezávislosť v oblasti vedeckých inovácií sa odráža v rôznych úspechoch, vrátane navigačného satelitného systému Beidou, výskumu vesmíru vrátane sond na Mesiaci a Marse a výstavby vlastnej čínskej vesmírnej stanice a hlbokomorskej ponorky Fendouzhe s posádkou. Krajina tiež vyvinula vlastnú vysokorýchlostnú železničnú technológiu, komunikačné technológie 5G a umelú inteligenciu.

Zdôraznil tiež úlohu národných laboratórií a vedecko-výskumných inštitúcií, vysokých škôl a popredných podnikov v oblasti vedy a techniky a vyzval ich, aby dosiahli viac strategických a kľúčových vedeckých a technologických úspechov a usilovali sa o riešenie dôležitých vedeckých a technologických problémov, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj a dlhodobé záujmy Číny.

Dôležité je úsilie o kultiváciu špičkových vedeckých a technologických pracovníkov s globálnym vplyvom, sústavná podpora inovačných tímov a výchova kvalitnejšieho technického a kvalifikovaného personálu, uviedol Si.

Stratégia rozvoja založená na inováciách

Prezident Si zdôraznil význam inovácií pri úsilí o rozvoj a utváranie nových rozvojových výhod uvedených v 14. päťročnom pláne (2021-2025) pre národný hospodársky a sociálny rozvoj Číny a v dlhodobých cieľoch do roku 2035.

V roku 2016 si čínska vláda stanovila cieľ urobiť z Číny do roku 2020 jednu z najinovatívnejších krajín, do roku 2030 popredného inovátora a do roku 2049, kedy uplynie 100 rokov od založenia Čínskej ľudovej republiky, poprednú svetovú vedecko-technickú veľmoc.

Je potrebné usilovať sa o prehĺbenie reformy vedecko-technického systému a vytvorenie základného systému, ktorý podporuje všestranné inovácie, uviedol Si a dodal, že by sa mala naplno uplatniť úloha štátu ako hýbateľa významných vedeckých inovácií.

Čínska akadémia vied a Čínska akadémia inžinierstva by ako národné strategické vedecké a technologické sily mali zohrávať vedúcu úlohu, poznamenal Si a dodal, že Čínska asociácia pre vedu a techniku by mala prevziať zodpovednosť za most medzi vládou a vedeckými a technologickými pracovníkmi.

Vyzval k hlbšiemu zapojeniu do globálneho vedeckého a technologického riadenia v oblastiach, ako je verejné zdravie a zmena klímy, a k tomu, aby čínska veda a technológie viac prispievali k budovaniu spoločenstva so spoločnou budúcnosťou ľudstva.

Čínsky prezident tiež pozdravil vedecko-technickej pracovníkov v celej krajine pred národným dňom vedecko-technických pracovníkov, ktorý pripadá na 30. mája.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-28/Xi-Jinping-stresses-sci-tech-self-strengthening-at-higher-levels-10Dr6N2aiu4/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=zaobFI65lRE

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN