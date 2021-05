CGTN : La Chine se prépare au développement des sciences et des technologies, en se concentrant davantage sur l'autonomie

L'autosuffisance et l'autonomie en matière de science et de technologie

Des efforts accélérés sont nécessaires pour faire de la Chine un pays leader dans le domaine de la science et de la technologie et pour atteindre l'autonomie et l'autosuffisance en matière de science et de technologie à des niveaux plus élevés, a déclaré le président chinois Xi Jinping en s'adressant à la réunion à laquelle assistaient environ 3 000 personnes.

Notant l'importance de réaliser des percées dans les technologies de base dans des domaines clés, le président Xi a insisté sur la mise en place d'un système scientifique et technologique moderne avec des confédérations d'innovation dirigées par des entreprises de premier plan, soutenues par des universités et des institutions, et des entités d'innovation coordonnées.

Il a souligné qu'il est nécessaire d'encourager la résolution des problèmes dans les tâches scientifiques et technologiques majeures, en ciblant les problèmes les plus urgents et les plus pressants, et en partant des besoins immédiats et à long terme du pays.

La recherche fondamentale et la recherche originale sont essentielles pour repousser les limites de la connaissance, a-t-il ajouté.

La quête d'indépendance de la Chine en matière d'innovation scientifique se reflète dans ses diverses réalisations, notamment le système de navigation par satellite Beidou, l'exploration spatiale, y compris les sondes lunaires et martiennes et la construction de la propre station spatiale chinoise, et le submersible habité de haute mer Fendouzhe. Le pays a également développé ses propres technologies ferroviaires à grande vitesse, ses technologies de communication 5G et son intelligence artificielle.

Il a également souligné le rôle des laboratoires nationaux et des institutions de recherche scientifique, des universités de recherche de haut niveau et des entreprises de premier plan dans le domaine de la science et de la technologie, les invitant à réaliser davantage de réalisations scientifiques et technologiques stratégiques et essentielles et à s'efforcer de résoudre les principaux problèmes scientifiques et technologiques qui affectent le développement global et les intérêts à long terme de la Chine.

Les efforts déployés pour former un personnel scientifique et technologique de premier plan ayant une influence mondiale, le soutien constant à un certain nombre d'équipes d'innovation et la formation d'un plus grand nombre de techniciens et de personnel qualifié de haute qualité sont importants, a déclaré M. Xi.

Une stratégie de développement axée sur l'innovation

Le président Xi a réaffirmé l'importance de l'innovation pour développer et façonner les nouveaux avantages de développement mentionnés dans le 14e plan quinquennal (2021-2025) de la Chine pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035.

En 2016, le gouvernement chinois a fixé l'objectif de faire de la Chine l'un des pays les plus innovants d'ici 2020 et un innovateur de premier plan d'ici 2030, ainsi qu'une puissance scientifique et technologique mondiale de premier plan d'ici le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine en 2049.

Des efforts sont nécessaires pour approfondir la réforme du système scientifique et technologique et former un système de base qui soutienne l'innovation dans son ensemble, a déclaré M. Xi, ajoutant que le rôle de l'État en tant qu'organisateur d'innovations scientifiques et technologiques majeures devrait être pleinement mis à profit.

L'Académie chinoise des sciences et l'Académie chinoise d'ingénierie, en tant que forces scientifiques et technologiques stratégiques nationales, devraient jouer un rôle de premier plan, a noté M. Xi, ajoutant que l'Association chinoise pour la science et la technologie devrait assumer la responsabilité du pont entre le gouvernement et les travailleurs scientifiques et technologiques.

Il a appelé à s'engager profondément dans la gouvernance scientifique et technologique mondiale dans des domaines tels que la santé publique et le changement climatique, et à faire en sorte que la science et la technologie chinoises contribuent davantage à la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Le président chinois a également adressé ses salutations aux travailleurs de la science et de la technologie dans tout le pays, à l'approche de la journée nationale des travailleurs de la science et de la technologie, qui aura lieu le 30 mai.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-28/Xi-Jinping-stresses-sci-tech-self-strengthening-at-higher-levels-10Dr6N2aiu4/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=zaobFI65lRE

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN