CGTN: Dekódovanie vízie Číny pre novú armádu svetovej triedy

Čínsky prezident Xi Jinping, generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (CPC) a predseda Ústrednej vojenskej komisie (CMC), za posledných niekoľko rokov pretvoril PLA a vedie ju k tomu, aby sa stala vojenskou silou svetovej triedy.

Sily svetovej triedy

Predseda Ústrednej vojenskej komisie, ktorý uvažuje o posilnení armády, odpovedá na základné otázky o tom, aké druhy ozbrojených síl Čína chce a ako by ich mala budovať.

V decembri 2012, sotva mesiac po nástupe do najvyššieho postu v strane, hovoril Xi o potrebe vybudovať silnú armádu.

„Na uskutočnenie veľkého zotavenia čínskeho národa musíme dodržiavať kombináciu budovania prosperujúcej krajiny so silnou armádou," povedal Xi.

PLA od roku 2015 pretvárala svoj vodcovský a riadiaci systém, optimalizovala svoju štruktúru a reformovala svoje vojenské politiky a inštitúcie.

Na sprievodke, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 70. výročia konca druhej svetovej vojny v septembri 2015 Čína oznámila svetu, že zníži počet svojich vojakov o 300 000 a prisľúbila, že sa nikdy nebude usilovať o nadvládu.

V roku 2017 bola na 19. národnom kongrese CPC odhalená mapa, podľa ktorej Čína do polovice 21. storočia úplne zmení PLA na vojenskú silu svetovej triedy.

Uviedla, že v novej ére otvorila úloha budovania národnej obrany a armády novú kapitolu. Do roku 2020 PLA dosiahne svoju mechanizáciu, urobí významné pokroky v informatizácii a získa podstatné zlepšenie strategických kapacít. Stanovila tiež strednodobý cieľ pre čínsku armádu, aby sa do roku 2035 zmenila na modernizovanú a dlhodobú cieľ, aby sa do roku 2050 stala najšpičkovejšou armádou na svete.

Xi v decembri 2018 opísal ako strategickú úlohu socialistickej modernizácie vybudovanie posilnenej národnej obrany a silnú vojenskú službu zodpovedajúcu medzinárodnému postaveniu Číny a jej bezpečnostným a rozvojovým záujmom.

Zatiaľ čo Čína je na ceste k vojenskej modernizácii, jej vojenský rozpočet zostáva na relatívne nízkej úrovni. Podľa najnovšieho oficiálneho čísla sa v čínskom rozpočte na obranu na rok 2020 pokračuje piaty rok po sebe s jednociferným rastom, ktorý predstavuje 6,6%, čo je najnižšia miera rastu v posledných rokoch.

Rozpočet zostal na úrovni približne 1,3 percenta hrubého domáceho produktu, čo je výrazne pod priemerom na svete, ktorý je 2,6 percenta.

Myšlienka budovania ozbrojených síl svetovej úrovne znamená, že armáda môže poskytnúť silnú podporu ochrane suverenity, bezpečnostných a rozvojových záujmov Číny, zabezpečeniu svetového mieru a stability a uskutočneniu národného zotavenia.

Vytvorené k boju

"Vojsko je vytvorené, aby bojovalo. Naša armáda musí bojové schopnosti považovať za kritérium, ktoré musí splniť pri svojej práci, a musí sa zamerať na to, ako vyhrať, v prípade výzvy," zdôraznil Xi.

Počas inšpekčných prehliadok armády Xi opätovne zdôraznil potrebu ozbrojených síl zlepšiť svoje bojové schopnosti a pripravenosť na vojnu.

V reakcii na jeho výzvu je vojenský výcvik v skutočných bojových podmienkach ozbrojených síl v plnom prúde.

Od roku 2012 uskutočňujú čínske ozbrojené sily rozsiahly výcvik zameraný na misie, ktorý je prispôsobený konkrétnym potrebám rôznych strategických smerov a cvičení všetkých služieb a zbraní, vrátane viac ako 80 spoločných cvičení na úrovni brigády alebo divízie a nad ňou.

Tento rok PLA tiež preukázala svoju bojovú schopnosť reagovať na núdzové situácie.

V boji Číny proti COVID-19 PLA vyslala viac ako 4 000 zdravotníckych pracovníkov do epicentra ohniska, provincie Hubei, aby pracovala na epidemiologickej kontrole. Zdravotnícke tímy boli vytvorené do dvoch hodín od prijatia rozkazu a do 24 hodín dorazili na miesto určenia so zásobami ochranných materiálov na sedem dní. Po príchode začali okamžite liečiť pacientov.

Podľa čínskeho ministerstva obrany od 28. júla PLA a Ľudová ozbrojená polícia (PAP) vyslali 725 000 zamestnancov na boj proti povodniam posilnením hrádzí, zapojením náletov a evakuáciou obyvateľov.

Prísne vojenské riadenie

Prezident Xi opakovane zdôrazňoval potrebu vládnuť armáde s prísnou disciplínou a v súlade so zákonom vo všetkých ohľadoch.

Táto myšlienka bola zapísaná aj do návrhu právneho štátu krajiny počas štvrtého plenárneho zasadnutia 18. ústredného výboru CPC v roku 2014.

Pri inšpekcii armády 13. skupiny v juhozápadnej Číne v januári 2016 Xi tiež vyzval na posilnenie ozbrojených síl prostredníctvom reformy, okrem zvýšenia politického povedomia a zákonnosti s cieľom vybudovať silnú armádu.

Od roku 2012 je boj proti korupcii v armáde zameraný aj na rozsiahle opatrenia zamerané proti tvrdým zákrokom, pričom boli vyšetrované a uväznené desiatky vojenských dôstojníkov vrátane Xu Caihou a Guo Boxionga, bývalých najvyšších generálov a podpredsedov CMC.

