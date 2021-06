CGTN: edukacja - najważniejszy element chińskiej polityki antykorupcyjnej

„W celu wszechstronnego kierowania partią przy zachowaniu ścisłej dyscypliny musimy nie tylko skupić się na standaryzacji kar, ale także ściśle przestrzegać dolnej linii dyscypliny – powiedział Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh na szóstej sesji plenarnej 18. Centralnej Komisji Inspekcji Dyscypliny KPCh (CCDI) w styczniu 2016 r. - Przede wszystkim musimy poprowadzić ludzi do doskonalenia się i w pełni wykorzystać przewodnią rolę ideałów, przekonań i moralności" – dodał Xi.

Xi, będący również prezydentem Chin, dla podkreślenia przesłania zacytował wiersz chińskiego myśliciela Gong Zizhen (1792-1841): „Jeśli nie przezwyciężysz samego siebie, zostaniesz pokonany przez siebie i nic nie osiągniesz".

Pierwotne dążenia

Chcąc pomóc urzędnikom KPCh w pokonaniu samych siebie i sprawić, aby „nie chcieli być skorumpowani", kierownictwo partii wielokrotnie wzywało ich do pozostania wiernymi pierwotnym dążeniom i misji założycielskiej KPCh - a mianowicie do poszukiwania radości dla narodu chińskiego i jego odnowy.

W czerwcu 2019 r. rozpoczęto ogólnokrajową kampanię edukacyjną pod hasłem „Pozostając wiernym naszej misji założycielskiej", co ma za zadanie wzmocnić przekaz wśród 90 milionów członków KPCh.

Alessandro Teixeira, brazylijski ekonomista i profesor nauk o polityce społecznej na Uniwersytecie Tsinghua, w niedawnym wywiadzie dla CGTN podkreślił ogromne znaczenie edukacji w walce z korupcją.

Teixeira zaznaczył, że kary i odstraszanie nie wystarczą, aby zapobiec korupcji. „Myślę, że trzeba uruchomić proces edukacyjny w tym zakresie – powiedział. - Niezbędna jest edukacja społeczeństwa".

„Uważam, że to jest również to, do czego dążą Chińczycy, do edukacji moralnej, nie tylko funkcjonariuszy partii, ale wszystkich obywateli" - dodał.

Zwiększona świadomość społeczna

Od czasu 18. Kongresu Narodowego KC KPCh, kierownictwo partii podkreśla szereg powszechnie znanych koncepcji związanych ze zwalczaniem korupcji, wskazując na determinację przywódców w dążeniu do rozwiązania głęboko zakorzenionego problemu i wspierania społecznego porozumienia przeciwko korupcji.

„Potrzeba dobrego kowala, aby zrobić porządną stal" – powiedział Xi, cytując popularne chińskie przysłowie, wyjaśniające znaczenie budowania partii, podczas spotkania z prasą 15 listopada 2012 r. po wyborze na sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh. Oznacza ono, że tylko poprzez honorowe postępowanie można oczekiwać, że inni będą postępować tak samo. To powiedzenie stało się później kultowym sloganem wzywającym urzędników partyjnych do zachowania uczciwości.

Do pozostałych koncepcji antykorupcyjnych należą: zajęcie się „czterema formami dekadencji" – formalizmem, biurokratyzmem, hedonizmem i rozrzutnością; podjęcie zdecydowanych działań w celu poprawy postępowania urzędników partyjnych i rządowych (znanych jako „ośmiopunktowa decyzja" Komitetu Centralnego KC KPCh); jednoczesne uderzanie w „tygrysy" (skorumpowanych urzędników wysokiego szczebla) i zwalczanie „much" (skorumpowanych urzędników niskiego szczebla) oraz przyjęcie postawy zerowej tolerancji wobec korupcji.

Koncepcje te, wraz z doniesieniami medialnymi na temat dochodzeń antykorupcyjnych, znacznie zwiększyły świadomość społeczną w tym zakresie.

Formuła trzech elementów

Edukacja jest niezwykle ważnym czynnikiem w chińskiej trójstronnej formule walki z korupcją, wraz z surowym karaniem i budowaniem systemu.

W 2020 roku organy kontroli i nadzoru dyscyplinarnego w całym kraju zbadały około 618000 spraw korupcyjnych, co doprowadziło do ukarania 604000 osób - wynika z raportu najważniejszego chińskiego organu antykorupcyjnego.

Chiny wzmacniają również budowę systemu w walce z korupcją, aby „zamknąć sprawowanie władzy w instytucjonalnej klatce".

Najważniejszym posunięciem była reforma krajowego systemu nadzoru, w ramach której utworzono komisje nadzoru na szczeblu krajowym, prowincjonalnym, miejskim i okręgowym. Komisje te są w stanie nadzorować wszystkich pracujących w sektorze publicznym, którzy sprawują władzę publiczną, w tym tych, którzy nie są członkami KPCh i tych, którzy nie pracują bezpośrednio na stanowiskach rządowych.

Wszystkie te wysiłki zapewniły zdecydowane zwycięstwo w walce z korupcją. „Zwiększone środki na edukację, badania w zakresie natury korupcji, wraz z międzynarodową współpracą" stopniowo czynią Chiny „jednym z czołowych krajów" zwalczających korupcję, powiedział Teixeira.

