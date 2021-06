CGTN: Vzdelávanie - kľúčový faktor v pozadí protikorupčnej snahy Číny

„Ak chceme dosiahnuť komplexné riadenie strany s prísnou disciplínou, musíme sa zamerať nielen na štandardizáciu trestov, ale aj na prísne dodržiavanie spodnej hranice disciplíny," uviedol generálny tajomník ÚV KSČ Si Ťin-pching na šiestom plenárnom zasadaní 18. schôdzky Ústrednej komisie pre kontrolu disciplíny KSČ (Commission for Discipline Inspection - CCDI) v januári 2016.

„Dôležitejšie však je, že musíme viesť ľudí k tomu, aby sa im darilo lepšie, a aby sme plne zohrávali vedúcu úlohu ideálov, viery a morálky," dodal Si.

Si, ktorí je tiež čínskym prezidentom, citoval báseň čínskeho mysliteľa Gonga Zizhena (1792-1841), ktorá zdôrazňuje posolstvo: „Ak nepremôžete seba, budete sami sebou premožený a nič nedosiahnete."

Pôvodná ašpirácia

Aby sa pomohlo úradníkom KSČ pokoriť samých seba a urobiť z nich ľudí, ktorí nechcú byť skorumpovaní, vedenie strany opakovane vyzvalo, aby zostali verní pôvodnej ašpirácii a zakladajúcej misii KSČ – a to konkrétne - hľadať šťastie pre čínsky ľud a omladenie čínskeho národa.

V júni 2019 bola zahájená celonárodná vzdelávacia kampaň zameraná na „zachovanie vernosti našej základnej misii" s cieľom posilniť posolstvo medzi 90 miliónmi členov KSČ.

Alessandro Teixeira, brazílsky ekonóm a profesor verejnej politiky na univerzite Tsinghua, v nedávnom rozhovore pre CGTN zdôraznil význam vzdelania v boji proti korupcii.

Teixeira uviedol, že trest a odradenie nie sú dostatočné na zabránenie korupcii. „Myslím si, že v tomto musíte mať vzdelávací proces," uviedol. „Musíte vzdelávať spoločnosť."

„Myslím si, že to je tiež to, o čo sa snažia Číňania, aby mali morálne vzdelanie nielen medzi predstaviteľmi strany, ale aj medzi ľuďom," dodal.

Rozšírenie verejného povedomia

Od 18. národného kongresu KSČ vedenie strany zdôrazňovalo množstvo známych koncepcií týkajúcich sa boja proti korupcii, čo naznačuje odhodlanie vedenia riešiť hlboko zakorenený problém a podporovať sociálny konsenzus proti korupcii.

„Na to aby sme mohli vyrobiť dobrú oceľ potrebujeme dobrého kováča," uviedol Si a citoval populárne čínske príslovie, ktoré vysvetľuje dôležitosť budovania strany, keď sa 15. novembra 2012 stretol s novinármi po zvolení za generálneho tajomníka ústredného výboru KSČ. Znamená to, že iba ak sa človek čestne správa, môže očakávať, že to urobia aj ostatní. Toto príslovie sa potom stalo ikonickým sloganom, ktorý má vyzvať úradníkov strany, aby zostali čistí.

Medzi ďalšie protikorupčné koncepcie patrí riešenie „štyroch foriem úpadku" - formalizmu, byrokratizmu, hedonizmu a extravagancie; prijímanie rozhodných opatrení na zlepšenie správania sa straníckych a vládnych úradníkov (známe ako „osembodové rozhodnutie" ÚV KSČ); zasiahnutie proti „tigrom" (vysokopostavení skorumpovaní úradníci) a zabíjanie „múch" (nízko postavení skorumpovaní úradníci); a zaujatie postoja nulovej tolerancie proti korupcii.

Tieto koncepcie spolu so správami médií o protikorupčných vyšetrovaniach výrazne zvýšili povedomie verejnosti o tejto problematike.

Vzorec s tromi stranami

Vzdelanie je dôležitým aspektom trojstranného čínskeho vzorca boja proti korupcii spolu s prísnymi trestami a budovaním systému.

V roku 2020 disciplinárne inšpekčné a dozorné orgány v celej krajine vyšetrili asi 618 000 prípadov korupcie, čo viedlo k potrestaniu 604 000 ľudí, uvádza sa v správe najvyššieho čínskeho orgánu proti úplatkom.

Čína tiež posilňuje budovanie systému v boji proti korupcii s cieľom „obmedziť výkon moci v inštitucionálnej klietke".

Kľúčovým krokom bola reforma národného systému dohľadu, ktorá umožnila zriadenie dozorných komisií na národnej, provinčnej, mestskej a krajskej úrovni. Komisie môžu dohliadať na všetkých, ktorí pracujú vo verejnom sektore a vykonávajú verejnú moc, vrátane tých, ktorí nie sú členmi KSČ a nepracujú vo vláde.

Všetky tieto snahy zabezpečili výrazné víťazstvo proti korupcii. „Vďaka ďalším opatreniam v oblasti vzdelávania, výskumu povahy korupcie a medzinárodnej spolupráce sa Čína postupne stáva „jednou z vedúcich krajín" v boji proti korupcii, uviedol Teixeira.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-03/Education-a-key-factor-behind-China-s-anti-corruption-drive-10LyjtKLuy4/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=oIEnpW410rE

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN