CGTN : L'éducation, un facteur clé dans la lutte contre la corruption en Chine

« Pour gouverner le Parti de manière globale avec une discipline stricte, nous devons non seulement nous concentrer sur l'uniformisation des sanctions, mais aussi sur le maintien strict de la discipline », a déclaré Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, lors de la sixième session plénière de la 18e Commission centrale du PCC pour l'inspection disciplinaire (CCDI) en janvier 2016.

« Plus important encore, nous devons guider les gens pour qu'ils fassent mieux et donner toute la mesure des idéaux, des croyances et de la moralité », a ajouté Xi.

Également président de la Chine, Xi a cité un poème du penseur chinois Gong Zizhen (1792-1841) pour souligner le message : « Si vous ne vous maîtrisez pas vous-même, vous serez votre propre source de corruption et n'accomplirez rien. »

Aspiration originale

Pour aider les responsables du PCC à se maîtriser et à « ne pas vouloir être corrompus », les dirigeants du Parti les ont exhortés à rester fidèles à l'aspiration initiale et à la mission fondatrice du PCC, à savoir rechercher le bonheur pour le peuple chinois et rajeunir la nation chinoise.

En juin 2019, une campagne de sensibilisation nationale sur le thème « Rester fidèle à notre mission fondatrice » a été lancée pour renforcer le message auprès des 90 millions de membres du PCC.

Alessandro Teixeira, économiste brésilien et professeur de politique publique à l'Université de Tsinghua, a souligné l'importance de l'éducation dans la lutte contre la corruption dans un récent entretien avec CGTN.

Selon Teixeira, les sanctions et la dissuasion ne suffisent pas pour prévenir la corruption. « Je pense que vous avez besoin d'avoir un processus éducatif dans ce sens, a-t-il déclaré. Vous devez éduquer la société.

Je pense que c'est aussi ce que les Chinois ont essayé de faire, d'avoir une éducation morale, non seulement pour les responsables du Parti, mais pour tout le peuple », a-t-il ajouté.

Sensibilisation accrue du public

Depuis le 18e Congrès national du PCC, la direction du Parti a souligné un certain nombre de concepts bien connus liés à la lutte contre la corruption, ce qui témoigne de sa détermination à s'attaquer au problème profondément enraciné et à favoriser un consensus social contre la corruption.

« Il faut un bon forgeron pour fabriquer de l'acier de qualité », a déclaré Xi, citant un adage populaire chinois pour expliquer l'importance de la construction du Parti, lorsqu'il a rencontré la presse le 15 novembre 2012 après son élection comme secrétaire général du Comité central du PCC. Cela signifie que c'est seulement en se conduisant honorablement que l'on peut s'attendre à ce que les autres fassent de même. Cet adage est alors devenu un slogan emblématique pour inciter les responsables du Parti à suivre la bonne voie.

Parmi les autres concepts de lutte contre la corruption, citons « les quatre formes de décadence » : le formalisme, le bureaucratisme, l'hédonisme et l'extravagance ; prendre des mesures décisives pour améliorer la conduite des responsables du Parti et du gouvernement (connue sous le nom de « décision en huit points » du Comité central du PCC) ; frapper simultanément les « tigres » (hauts dirigeants corrompus) et écraser les « mouches » (dirigeants de rang moins élevé corrompus) ; et adopter une position de tolérance zéro contre la corruption.

Ces concepts, ainsi que les reportages des médias sur les enquêtes anticorruption, ont considérablement sensibilisé le public à la question.

Formule à trois volets

L'éducation est un aspect important de la formule à trois volets de la Chine pour lutter contre la corruption, avec des sanctions sévères et la mise en place de systèmes.

En 2020, les organes d'inspection disciplinaire et de surveillance de tout le pays ont enquêté sur environ 618 000 cas de corruption, conduisant à la condamnation de 604 000 personnes, selon un rapport du principal organisme de lutte contre la corruption de la Chine.

La Chine a également renforcé l'établissement de systèmes de lutte contre la corruption pour « confiner l'exercice du pouvoir dans une cage institutionnelle. »

La réforme du système national de surveillance, qui a vu la création de commissions de surveillance aux échelles national, provincial, municipal et de comté, a été un élément clé. Les commissions sont en mesure de superviser tous ceux qui travaillent dans le secteur public et qui exercent un pouvoir public, y compris ceux qui ne sont pas membres du PCC et ceux qui ne travaillent pas au gouvernement.

Tous ces efforts ont permis d'obtenir une victoire éclatante contre la corruption. « De nouvelles mesures dans l'éducation, la recherche sur la nature de la corruption, ainsi que la coopération internationale » fait progressivement de la Chine "l'un des principaux pays" dans la lutte contre la corruption », a déclaré Teixeira.

