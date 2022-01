CGTN: Exclusiva com o porta-voz do Comitê Organizador das Olimpíadas de Inverno de Pequim, Zhao Weidong, sobre os Jogos de Inverno de Pequim de 2022

No entanto, a pandemia global da Covid-19 apresenta um obstáculo que não pode ser superado apenas com entusiasmo. Com a pandemia ainda em andamento, o Comitê Organizador das Olimpíadas de Inverno de Pequim não está se arriscando com a segurança dos participantes e dos funcionários. Começando com os Jogos de Tóquio, no ano passado, o COI e o Comitê Organizador da cidade-sede lançaram manuais para atletas e funcionários a fim de garantir que todos os participantes e residentes permanecessem seguros e saudáveis. A segunda edição do Manual de Pequim 2022 foi lançada no mês passado, abordando todas as contramedidas da COVID-19, incluindo vacinação, requisitos de desembaraço aduaneiro e monitoramento e isolamento de saúde em tempo de jogo. Pequim implementará uma estratégia de circuito fechado para garantir que os atletas e funcionários possam competir em uma zona comparativamente segura, isolada do público em geral. Esta estratégia rigorosa garantirá a segurança pública e poderá servir como um modelo para eventos esportivos futuros. Os ingressos para os próximos Jogos não serão vendidos para espectadores estrangeiros ou para espectadores de áreas de alto risco na China. Em resposta a estas restrições, o Comitê Organizador das Olimpíadas de Inverno de Pequim realizou testes em espectadores em eventos de teste nos locais de jogos. Zhao e o resto do Comitê Organizador estão convencidos de que os jogos podem entreter os fãs dos esportes de inverno.