CGTN: rozmowa na wyłączność o Igrzyskach Zimowych Pekin 2022 z Zhao Weidongiem, rzecznikiem Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Pekinie

PEKIN, 12 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Kiedy Pekin po raz pierwszy uzyskał prawa do organizacji Igrzysk Zimowych 2022, Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (BOCOG) złożył obietnicę przemienienia 300 milionów obywateli Chin w miłośników sportów zimowych. Zhao Weidong jest rzecznikiem Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Zimowych w Pekinie, a także dyrektorem Działu Mediów i Komunikacji Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2022. Zhao dołożył wszelkich starań, aby wczuć się w ducha olimpijskiego - nauczył się jeździć na nartach, a jest to dyscyplina sportowa obca wielu obywatelom Chin. Pierwsza przygoda Zhao z jazdą na nartach była pełna upadków i frustracji, ale po kilku lekcjach stopniowo opanował tę umiejętność. Jego doświadczenia z nauką jazdy na nartach są dla wielu Chińczyków przykładem, że warto angażować się w ten rodzaj aktywności, bez względu na to, jak wyboista jest droga do sukcesu.