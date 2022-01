CGTN:Exclusiva con Zhao Weidong sobre los Juegos de Invierno de Beijing 2022

Sin embargo, la pandemia global de Covid-19 presenta un obstáculo que no se puede superar solo con entusiasmo. Con la pandemia aún en curso, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing no se arriesga con la seguridad de los competidores y el personal. Comenzando con los Juegos de Tokio el año pasado, el COI y el comité organizador de la ciudad anfitriona han entregado libros explicativos a los atletas y funcionarios para garantizar que todos los participantes y residentes se mantengan seguros y saludables. El mes pasado se publicó la segunda edición del Libro de Beijing 2022, que cubre todas las contramedidas de COVID-19, incluida la vacunación, los requisitos de entrada a la aduana y el monitoreo de la salud y aislamiento durante el juego. Beijing implementará una estrategia de circuito cerrado para garantizar que los atletas y delegaciones visitantes puedan competir en una zona comparativamente segura que está aislada del público en general. Esta estricta estrategia garantizará la seguridad pública y puede servir como modelo para futuros eventos deportivos. Las entradas para los próximos Juegos no se venderán a espectadores en el extranjero ni a espectadores de áreas de alto riesgo dentro de China. En respuesta a estas restricciones, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing ha realizado pruebas para los espectadores en eventos de prueba en las sedes. Zhao y el resto del Comité Organizador están convencidos de que los Juegos pueden entretener a los amantes de los deportes de invierno.

