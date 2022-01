CGTN: Exkluzívne s hovorcom organizačného výboru zimných olympijských hier v Pekingu Zhao Weidongom o zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu

PEKING, 12. januára 2022 /PRNewswire/ -- Keď Peking prvýkrát získal práva na organizovanie zimných olympijských hier v roku 2022, pekinský organizačný výbor pre olympijské hry (BOCOG) sľúbil, že zmení 300 miliónov Číňanov na milovníkov zimných športov. Zhao Weidong je hovorcom organizačného výboru zimných olympijských hier v Pekingu a zároveň riaditeľom odboru médií a komunikácie organizačného výboru zimných olympijských a paralympijských hier v roku 2022 v Pekingu. Zhao urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby prenikol do ducha olympiády tým, že sa naučil lyžovať, čo je pre mnohých v Číne neznámy šport. Zhaove prvé pokusy na lyžiach boli plné pádov a frustrácie, no po niekoľkých lekciách sa to postupne naučil. Jeho vlastné skúsenosti so zvládnutím lyžovania sú príkladom pre mnohých ďalších Číňanov, aby sa tejto činnosti venovali, bez ohľadu na to, ako im to pôjde.