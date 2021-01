CGTN: Hand in Hand: China fordert Multilateralismus zur Bewältigung internationaler Krisen

PEKING, 26. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Pandemie forderte einen hohen Tribut an die öffentliche Gesundheit weltweit und stürzte die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession. Nach einem anstrengenden Jahr 2020 leben viele Menschen weiterhin in Angst und Ungewissheit und andere Herausforderungen bilden sich heraus, so dass die Situation auch weiterhin schwierig ist.