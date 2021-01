CGTN: Ruka v ruke: Čína volá po multilateralizme, ktorý by riešil globálnu krízu

Na pondelkovej virtuálnej akcii agendy v Davose, ktorá spadá pod WEF, Si Ťin-pching odkázal v súvislosti s úsilím o potlačenie pandémie COVID-19 štátnikom z celého sveta nasledovné: "Musíme pokračovať v boji. Zostávame však presvedčení, že zima nemôže zastaviť príchod jari a temnota nikdy nemôže zakryť svetlo úsvitu. "

Akcia, ktorej tohtoročná téma bola "Rozhodujúci rok pre obnovenie dôvery", prebieha 25.-29. januára a kladie si za cieľ zhodnotenie vzájomnej dôvery a formovanie politík a partnerstva potrebných pre rok 2021. Program pre rok 2021 stanovuje 1500 vedúcich predstaviteľov podnikov a predstaviteľov vlád a občianskej spoločnosti z viac než 70 krajín a regiónov.

Čína uviedla, že dúfa, že Si Ťin-pchingov tohtoročný prejav pomôže dosiahnuť globálny konsenzus, obnoviť globálnu dôveru a posilniť globálnu spoluprácu a spoločne nájsť riešenie pre naliehavé problémy, ktorým medzinárodné spoločenstvo čelí.

Čínsky prezident tiež uviedol, že globálna spolupráca je najlepším prostriedkom k boju s pandémiou a ďalšími globálnymi krízami a že by sa svet mal zamerať na multilateralizmus a budovať komunitu so zdieľanou budúcnosťou, pretože žiadny globálny problém nemôžu krajiny riešiť samostatne.

"Mali by byť podniknuté globálne kroky, na ktoré bude svet reagovať a mala by existovať globálna spolupráca," vyhlásil.

Uľahčenie mechanizmov pre globálnu spoluprácu a diskusiu

Čína bola vždy pevným obhajcom a aktívnym praktikantom multilateralizmu, ktorý sa k multilaterálnym platformám pripájal alebo ich budoval.

Čína je sama usporiadateľom Fóra pre medzinárodnú spoluprácu s názvom "Belt and Road Forum for International Cooperation" a Čínskeho medzinárodného veľtrhu dovozu (China International Import Expo, CIIE) a v novembri minulého roka podpísala najväčšiu dohodu o voľnom obchode na svete - Dohodu o regionálnom komplexnom hospodárskom partnerstve (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP).

V čase, keď svet čelí naliehavej úlohe hospodárskeho oživenia v post-pandemickej ére, je podľa Si Ťin-pchinga potrebné, aby krajiny najprv zintenzívnili svoju koordináciu makroekonomických politík a podporili tak silnejší a inkluzívnejší rast svetovej ekonomiky, ktorej oporou bude G20, ktoré bude slúžiť ako hlavné fórum globálneho ekonomického riadenia.

Čínska ekonomika zaznamenala v roku 2020 2,3%-ný nárast, čo z nej robí jedinú významnú svetovú ekonomiku, ktorá zaznamenala pozitívny rast v čase, keď bola celosvetová ekonomika pustošená pandémiou.

Predné finančné organizácie, vrátane Medzinárodného menového fondu (MMF), očakávajú, že Čína bude na čele globálneho makroekonomického zotavenia. Predpokladá sa totiž, že kúpna sila čínskych spotrebiteľov bude poháňať pokračujúce hospodárske oživenie krajiny v roku 2021.

Okrem toho tiež čínsky prezident Si vyzval svet, aby sa vyhol konfrontácii pomocou výhovoriek odkazujúcich na rozdiely v histórii, kultúre či systéme. Namiesto toho by sa mal zamerať na vzájomne prospešnú spoluprácu a riešiť nezhody spoločnou diskusiou a dialógom.

Usilovanie o vyvážený rozvoj všetkých krajín

Vzhľadom na skutočnosť, že sa svet stále potýka s pandémiou, je prirodzené, že ekonomické oživenie jednotlivých rozvinutých a rozvojových krajín sa uberá rôznymi cestami. Obzvlášť rozvojové krajiny, ktoré boli pandémiou zasiahnuté najviac, potrebujú bezprostrednú pomoc, aby mohli s globálnym ekonomickým oživovaním držať krok.

Si Ťin-pching vo svojom prejave vyzval svet, aby v prospech všetkých poskytol potrebnú pomoc vo forme zdrojov a priestoru pre rozvoj rozvojových krajín. "Mali by sme si uvedomiť, že s rastom rozvojových krajín bude mať globálna prosperita a stabilita pevnejší základ. Navyše z ich rastu budú ťažiť aj rozvinuté krajiny," vyhlásil.

Prezident tiež upozornil na skutočnosť, že štáty by mali aj naďalej dodržiavať medzinárodné právne dohovory a pravidlá, namiesto toho, aby sa usilovali o nadvládu. "Multilateralizmus cieli na to, aby štáty v medzinárodných záležitostiach konali spoločne a spoločne určovali smer, ktorým sa svet bude v budúcnosti uberať," uviedol.

Medzinárodná komunita by mala chrániť oprávnené rozvojové záujmy rozvojových krajín. To by malo z posilňovania rovnosti práv, príležitostí a pravidiel urobiť dlhodobý cieľ, aby všetky krajiny mohli ťažiť z príležitostí a plodov rozvoja, dodal.

Čína potvrdzuje pokračujúcu spoluprácu v záujme spoločnej prosperity

Aj napriek nástrahám a výzvam pandémie sa Číne podarilo pokročiť vo svojich domácich záležitostiach. V uplynulých 40 rokoch sa Čína zásadne zlepšila v boji s extrémnou chudobou a z jej pazúrov vymanila viac ako 800 miliónov ľudí, čo predstavuje viac ako 70%-ný podiel na celosvetových snahách o zníženie chudoby.

Si Ťin-pching sa zaviazal, že čínskym príspevkom do nového roka bude snaha spolupracovať s ďalšími krajinami na vybudovaní otvoreného, inkluzívneho, čistého a krásneho sveta, ktorý sa bude tešiť trvalému mieru, univerzálnej bezpečnosti a spoločnej prosperite. Sľúbil, že Čína podá pomocnú ruku rozvojovým krajinám pri boji s chudobou, zmierňovaní dlhovej záťaže a snahách o dosiahnutie väčšieho rastu.

So vstupom Číny do novej fázy rozvoja uviedol, že Čína bude nasledovať novú rozvojovú filozofiu a podporovať nové paradigmy rozvoja s domácim obehom ako jeho hlavnou oporou, ktorá sa bude vzájomne dopĺňať s obehom medzinárodným. Má tak dôjsť k využitiu potenciálu obrovského čínskeho trhu a enormného domáceho dopytu.

"Dúfame, že toto úsilie prinesie príležitosti k spolupráci s ďalšími krajinami a bude ďalším impulzom pre globálne oživenie a rast ekonomiky," uviedol Si Ťin-pching.

Pôvodný článok nájdete tu.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=qg6ACnr2P08

