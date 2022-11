CGTN: Pcheng Li-jüan vyzývá Čínu a Indonésii k posílení sociálních výměn

PEKING, 18. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Pcheng Li-jüan, manželka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, vyzvala Čínu a Indonésii, aby posílily vzájemné výměny v sociální oblasti a společně zlepšily životní podmínky a blaho svých občanů.

K tomuto tématu se vyjádřila při setkání s první dámou Indonésie, Irianou Joko Widodo, které proběhlo ve středu odpoledne.

Ocenila také Irianin zápal pro otázky veřejného blaha a seznámila ji s aktuálními čínskými opatřeními a úspěchy v oblasti léčby a prevence tuberkulózy (TBC) a HIV/AIDS.

Od roku 2011 Pcheng působí jako velvyslankyně dobré vůle Světové zdravotnické organizace (WHO) pro TBC a HIV/AIDS. Celosvětové úsilí v boji proti těmto nemocem podporuje již dlouhou dobu. O svých zkušenostech z návštěv mnoha zdravotnických zařízení, škol a komunit, nasbíraných za více než 10 let kampaně proti TBC, vyprávěla také při videokonferenci ke Světovému dni boje proti tuberkulóze, kterou 24. března 2022 uspořádala WHO.

Na zahajovacím ceremoniálu zvláštní akce v rámci zasedání OSN na vysoké úrovni věnovaného AIDS v červnu 2021 také vyzvala lidi ze všech společenských vrstev a zemí, aby spojili své síly a podnikli kroky k posílení prevence a léčby AIDS s cílem udělat svět lepším místem a vybudovat globální společenství pro ochranu lidského zdraví.

V rámci středečního programu zazpívali studenti Konfuciova institutu cestovního ruchu indonéské univerzity Udayana na Bali, oblečení v lidových krojích, indonéskou píseň „Bengawan Solo" v čínštině.

Pcheng jejich vystoupení pochválila a poděkovala hudebníkům, kteří je doprovázeli. S radostí také odpovídala studentům, kteří „Pcheng mama" vítali nadšenými pozdravy.

S mladými lidmi si promluvila o jejich studiu a životě, povzbudila je k dalšímu usilovnému učení čínštiny a vyjádřila přání, aby více mladých Indonésanů navštívilo Čínu, poznalo čínskou kulturu a stalo se ambasadory čínsko-indonéské spolupráce.

V doprovodu Iriany zhlédla také představení indonéské tradiční kultury a umění a výstavu řemeslných výrobků.

Místní dívky ve slavnostních krojích první dámu uvítaly tradičním balijským tancem „Pendet". Pcheng si s nimi srdečně pohovořila a ručně vyráběné hedvábné látky s balijskými motivy označila za nádherné.

S Irianou si také u čaje popovídaly o rodinném životě a naslouchaly hudbě.

