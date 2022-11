CGTN : Peng Liyuan exhorte la Chine et l'Indonésie à intensifier les échanges en matière de bien-être public

PEKIN, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a appelé la Chine et l'Indonésie à renforcer les échanges en matière de bien-être public et à améliorer conjointement les moyens de subsistance et le bien-être de la population.

Elle a fait ces remarques lors de sa rencontre avec la première dame indonésienne, Iriana Joko Widodo, mercredi après-midi.

CGTN: Peng Liyuan urges China, Indonesia to step up public welfare exchanges

Peng a salué l'enthousiasme d'Iriana pour le bien-être public et l'a informée des politiques actives et des réalisations de la Chine en matière de traitement et de prévention de la tuberculose (TB) et du VIH/SIDA.

Peng est l'ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la tuberculose et le VIH/SIDA depuis juin 2011. Elle plaide depuis longtemps en faveur d'un effort mondial de lutte contre ces maladies. S'exprimant lors d'une vidéoconférence organisée par l'OMS le 24 mars à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose 2022, elle a raconté les visites qu'elle a effectuées dans un certain nombre d'établissements médicaux, d'écoles et de communautés depuis qu'elle a rejoint la lutte contre la tuberculose il y a plus de dix ans.

Lors de la cérémonie d'ouverture d'un événement spécial de haut niveau en marge de la réunion de haut niveau des Nations unies sur le SIDA en juin 2021, elle a appelé les personnes de tous horizons et de tous les pays à se donner la main et à agir pour renforcer la prévention et le traitement du SIDA et de la tuberculose, afin de bénéficier à l'ensemble de l'humanité et de construire une communauté mondiale de la santé pour tous.

Au cours de l'événement de mercredi, des étudiants de l'Institut Confucius du tourisme de l'université indonésienne Udayana à Bali, vêtus de costumes folkloriques, ont chanté en chinois la chanson indonésienne « Bengawan Solo ».

Mme Peng a félicité les élèves pour leur chant et a également remercié les musiciens qui les accompagnaient. Certains élèves ont crié affectueusement « Bonjour, Peng Mama ! » et elle a répondu joyeusement.

Elle a interrogé les étudiants sur leurs études et leur vie, les a encouragés à continuer à travailler dur pour apprendre le chinois, et a souhaité que davantage de jeunes Indonésiens visitent la Chine, apprennent la culture chinoise et deviennent des émissaires de la coopération Chine-Indonésie.

Accompagnée d'Iriana, Peng a également assisté à une représentation de la culture et de l'art traditionnels indonésiens ainsi qu'à une exposition de produits artisanaux.

Des jeunes filles, vêtues de costumes de fête, ont exécuté la « danse Pendet » traditionnelle de Bali pour lui souhaiter la bienvenue. Peng a bavardé cordialement avec eux et a qualifié d'exquis les tissus de soie faits à la main avec les caractéristiques de Bali.

Peng et Iriana ont également pris le thé, discuté de la vie de famille et apprécié la musique.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xhnjiDVX00E

SOURCE CGTN