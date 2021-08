CGTN: prezydent Xi Jinping odwiedza gospodarstwo leśne, podkreślając ekologiczny charakter jakościowego rozwoju

Podczas swojej wizyty, prezydent Xi zapoznał się z raportem z pracy lokalnych władz w zakresie koordynacji ochrony i odnowy gór, rzek, lasów, pól uprawnych, jezior i traw, podkreślając, że w ramach dążenia do modernizacji kraju, proekologiczny rozwój zostanie podniesiony do jeszcze wyższej pozycji.

Rozciągająca się na obszarze około 93000 hektarów Saihanba, w latach 50. XX wieku niemal całkowicie stała się nieużytkiem z powodu nadmiernej wycinki drzew, która przyczyniła się do powstania burz piaskowych zagrażających Pekinowi i sąsiednim regionom.

W roku 1962, setki leśników rozpoczęły proces sadzenia drzew w Saihanba, chcąc odwrócić falę szybkiego pustynnienia. Po intensywnych staraniach trzech pokoleń pokrycie lasów wzrosło z 11,4 do 80 procent, zaopatrując obecnie stolicę Chin w około 137 milionów m3 czystej wody.

Podczas ceremonii uhonorowania osób, które przyczyniły się do zwycięstwa w walce ze skrajnym ubóstwem, gospodarstwo leśne Saihanba otrzymało krajowy tytuł wzorca do naśladowania. Miejsce to zdobyło również nagrodę dla Mistrzów Ziemi 2017, najwyższe wyróżnienie tego typu przyznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Xi przeprowadził rozmowy z niektórymi leśnikami, zapoznał się z przyrostem drzew i wysłuchał prezentacji na temat wysiłków gospodarstwa w kontynuowaniu idei Saihanba i promowaniu rozwoju na najwyższym poziomie. Saihanba stała się symbolem chińskiego ducha wytężonej pracy i żywym przykładem ekocywilizacji.

Proekologiczny wzór wzrostu

Pomimo rosnącej przez lata presji na obniżanie poziomu życia, Chiny nieugięcie opierają się utartym sposobom ekspansji gospodarczej i ich poważnemu wpływowi na środowisko. W tym celu naczelne kierownictwo wielokrotnie podkreślało kluczowe podejście do rozwoju, które zostało ujęte przez Xi jako „przejrzyste wody i wspaniałe góry będące nieocenionymi atutami".

W czerwcu Biuro Generalne Rady Państwa wydało wytyczne dotyczące stosowania środków naukowych w ramach wysiłków Chin w zakresie zalesiania mającego na celu zasadniczą poprawę środowiska naturalnego kraju.

Zachęca do podejmowania wysiłków na rzecz sadzenia drzew i roślinności trawiastej zgodnie z nieodłącznymi zasadami ekosystemu w celu poprawy jego stabilności i zdolności do samoregeneracji.

Xi zwrócił szczególną uwagę na przyjęcie naukowego podejścia do wysokiej jakości działań na rzecz ochrony środowiska w Chinach i wielokrotnie wzywał do zwiększenia wysiłków w zakresie promowania zalesiania i ochrony zasobów leśnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze leśnictwa i użytków zielonych, Chiny skutecznie powstrzymały ekspansję pustynnienia, zmniejszając obszar pustynnienia o średnio 2,424 km2 rocznie.

