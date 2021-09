CGTN: Xi Jinping: un modelo a seguir en cuanto al respeto a los maestros

Destacando las grandes contribuciones realizadas por Huang en materia de tecnología de exploración de tierras profundas, Xi alentó a los profesores universitarios de China a ofrecer una buena orientación a los estudiantes y a hacer nuevas contribuciones a la causa de la plena construcción de un país socialista moderno. La carta muestra el alto respeto de Xi por los educadores, una actitud que ha mantenido durante mucho tiempo.

"Es bueno para toda persona tener un buen maestro, y es un honor para una escuela ofrecer grandes profesores. Ser fuente constante de educadores tan destacados da esperanzas a una nación", afirmó Xi durante una visita a la Universidad Normal de Pekín en 2014.

En ese momento, Xi recordó sus años en la escuela, diciendo que está agradecido por lo que aprendió de sus maestros.

"He recibido instrucción de muchos docentes. Me enseñaron conocimientos, y también cómo ser una persona honesta, lo que me ha beneficiado en gran medida", afirmó el presidente chino, con la esperanza de que los maestros puedan utilizar sus conocimientos y experiencias para guiar a los estudiantes para que crezcan de manera saludable.

En septiembre de 2016, Xi regresó a la escuela Bayi de Pekín, su alma mater, para reencontrarse con sus maestros Chen Zhonghan y Chen Qiuying, entre otros.

"Ustedes fueron estrictos con nosotros durante esos años. Pero, en retrospectiva, siento que me beneficié con sus enseñanzas para la vida", afirmó Xi ante quienes fueran sus docentes.

De hecho, honrar a los profesores no es simplemente un comportamiento personal, sino que también está relacionado con la causa que el país persigue en relación con la renovación nacional.

En un discurso en la asamblea nacional de educación 2018, Xi destacó la educación como un factor "fundamental" en la causa de la renovación nacional de China. Consideraba a los estudiantes como la principal fuerza para la renovación nacional en el futuro, mientras que los profesores eran los constructores de sueños.

Para alentar a los maestros a hacer mayores contribuciones a la causa del partido y el pueblo, Xi pidió que se mejorara su condición política, social y profesional y se diera prioridad a la educación.

"Los maestros son los ingenieros del alma humana y los diseminadores de la civilización humana. Se les ha encomendado la misión del momento: difundir el conocimiento, las ideas y la verdad", señaló Xi.

(Portada: El presidente chino Xi Jinping habla con exdocentes de la escuela Bayi de Pekín durante una visita el 9 de septiembre de 2016. /Xinhua)

