CGTN Think Tank publikuje raport analityczny poświęcony międzynarodowej sytuacji pandemii COVID-19

PEKIN, 26 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- Z uwagi na fakt, że światowe rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 jeszcze nie ustąpiło, CGTN Think Tank opublikował raport analityczny na temat międzynarodowej sytuacji pandemii COVID-19, pozyskując dane ze strony internetowej Johns Hopkins University, „Our World in Data and Pharmaceutical Technology", które nie zostały kompleksowo przetworzone, analizując literaturę naukową ze środowiska akademickiego oraz odnosząc się do rozpoznanego wpływu pandemii na globalny rozwój gospodarczy i społeczny, a także do zaleceń dotyczących jej zapobiegania i kontroli, przedstawionych przez uznanych ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego. W raporcie zebrano dane dotyczące środków zapobiegania i kontroli pandemii w 51 przykładowych krajach w celu stworzenia rankingów jako sposobu na odzwierciedlenie aktualnej sytuacji w zakresie kontroli pandemii w tych krajach. Skupia się on na znaczeniu, jakie kraje przywiązują do bezpieczeństwa osobistego, stabilności społecznej i środowiskowej, dostarczając tym samym pomysłów i wskazówek dla państw z całego świata w zakresie walki z pandemią.

Raport poddaje analizie i ocenie obecny stan zapobiegania i kontroli pandemii w 51 krajach w oparciu o pięć wskaźników, w tym całkowitą liczbę potwierdzonych przypadków, liczbę nowo potwierdzonych przypadków, całkowitą liczbę zgonów, liczbę szczepień oraz pełny cykl od wybuchu pandemii do jej kontroli na dzień 14 lipca.

Dane dowodzą, że Stany Zjednoczone mają najsłabsze wyniki w zakresie trzech z pięciu wskaźników statystycznych. Kraj ten odnotował łącznie ponad 34 miliony potwierdzonych przypadków, najwięcej na świecie oraz ponad 600000 zgonów, również najwięcej na świecie; natomiast liczba dni z mniej niż 5000 nowych przypadków dziennie w pełnym cyklu od wybuchu pandemii do kontroli wynosi zaledwie 62, co nadal jest najniższym wynikiem wśród krajów objętych próbą.

Według danych, sytuacja w największych krajach europejskich również nie napawa optymizmem. Jeśli chodzi o całkowitą liczbę potwierdzonych przypadków i zgonów, Francja, Wielka Brytania i Włochy zajmują wysokie pozycje.

Wyniki badań dowodzą, że niektóre kraje azjatyckie osiągnęły zadowalające rezultaty w zapobieganiu i kontroli pandemii dzięki skutecznym środkom, takim jak zakaz wjazdu, kwarantanna i rygorystyczne testy na granicach. Chiny mają najniższą liczbę potwierdzonych nowych przypadków wśród krajów objętych próbą i największą liczbę szczepień na świecie; Singapur i Wietnam zajmują odległe miejsce wśród wszystkich krajów objętych próbą pod względem całkowitej liczby zgonów spowodowanych przez COVID-19; a Korea Południowa odpowiednio wcześnie dostosowała poziom reakcji na pandemię, czego wynikiem jest 537 dni z mniej niż 5000 nowych przypadków dziennie.

Pod względem liczby szczepień Chiny są jednym z niewielu krajów rozwijających się, w których wykonuje się najwięcej szczepień przeciwko COVID-19 ze względu na zdolność do opracowywania i wytwarzania własnych szczepionek. Obecnie w Chinach podano ponad 1,4 miliarda dawek szczepionki COVID-19. Chiny przekazały również ponad 500 milionów dawek szczepionek COVID-19 i roztworów zapasowych do ponad 100 krajów i organizacji międzynarodowych na całym świecie, co odpowiada jednej szóstej całkowitej ogólnoświatowej produkcji szczepionek. Jednak dzięki wspomnianym statystykom wiadomo również, że postępy w szczepieniach w krajach rozwijających się są znacznie słabsze niż w krajach rozwiniętych, co wynika z poważnych nierówności w zakresie globalnej dystrybucji szczepionek. Kraje o niezadowalających wskaźnikach zaszczepienia, takie jak Wietnam i Irak, są nadal dalekie od osiągnięcia odporności zbiorowej, co jest spowodowane różnymi ograniczeniami, takimi jak słaba służba zdrowia i gromadzenie szczepionek przez poszczególne kraje rozwinięte.

Polaryzacja liczby potwierdzonych przypadków, liczby zgonów i osób poddanych szczepieniom w różnych krajach i regionach świata, jak pokazują obiektywne dane statystyczne, jest w dużym stopniu związana z krajowymi działaniami i środkami zapobiegania oraz kontrolowania pandemii, a także podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa rząd danego kraju w zapobieganiu pandemii i jej powstrzymywaniu.

