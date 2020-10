CGTN : travailler dans les trains, un héritage familial sur trois générations

« Je poursuis le rêve de mon père et celui de mon grand-père », a déclaré Li Haifeng, inspecteur de train à la gare de Xining, l'endroit où les trains de la ligne ferroviaire Qinghai-Tibet ont fait retentir leur premier coup de sifflet.

Li, âgé de trente et un ans, enquête sur des défaillances non détectées dans les installations de chaque wagon et tente de les corriger afin d'assurer la sécurité de chaque voyage en train. Il occupe ce poste depuis sept ans, mais cette période ne représente pourtant qu'une fraction de la vie professionnelle de son père et de son grand-père.

Les générations se passent le flambeau

Tout a commencé en 1958, quand son grand-père, Li Wangfu, originaire du Shandong, dans l'est de la Chine, a été muté du bureau de la gare ferroviaire de Dandong à Xining. « Je suis arrivé ici le 15 août 1958 », a raconté Li Wangfu à CGTN. Âgé de plus de 80 ans, il se souvient encore clairement de cette date. Après un long trajet agité, une terre aride est apparue sous ses yeux, sur laquelle pointaient directement les rayons du soleil.

À l'ouverture de la gare ferroviaire de Xining en octobre 1959, Li Wangfu est devenu l'un des rares inspecteurs de train sur le plateau alors peu peuplé. À l'époque, il tâchait de détecter les problèmes et procédait à des travaux de remise en état avec un tas d'outils rudimentaires pendant le jour et vivait dans une cave que lui et ses collègues avaient eux-mêmes creusée, sur une colline de poussière juste au sud du garage de la gare, la nuit.

« Dans ce temps-là, nous allions là où on avait besoin de nous », a-t-il relaté. Chaque jour, il quittait le travail avec ses vêtements trempés d'huile noire de moteur. Le travail acharné a porté ses fruits. Il est devenu l'un des premiers inspecteurs de train en chef du plateau Qinghai-Tibet en 1984, année où le chemin de fer reliant Xining et Golmud, respectivement les première et deuxième villes en importance de la province de Qinghai, a été mis en service.

Tel père, tel fils. L'incursion de Li Xiujin dans l'entretien des trains a été grandement influencée par son père, Li Wangfu. « Mon père m'a déjà emmené dans son train, et j'ai eu l'impression que c'était vraiment un bon travail », se souvient-il. En 1983, il a été affecté à la gare de Golmud. « À l'époque, il nous fallait plus de deux jours pour nous rendre de Xining à Golmud, où il n'y avait que du sable et des cailloux. »

Li Xiujin et ses collègues vivaient dans une cabane de boue minuscule et froide et transportaient des marteaux au travail tous les jours. Au cours des 37 dernières années, il a été témoin de l'essor des technologies ferroviaires qui ont grandement facilité l'inspection des trains.

Le réseau ferroviaire Qinghai a introduit une série de machines de détection automatique en 2012, dans un contexte de développement national axé sur la technologie. Li Xiujin a appris la technologie de pointe et est devenu un analyste centralisé du système de détection des défaillances de trains de marchandises. « Maintenant, je peux vérifier environ 300 trains chaque jour à l'ordinateur. »

Autrefois, les travaux de réparation et d'entretien reposaient davantage sur l'expérience, mais aujourd'hui, selon Li Haifeng, de la troisième génération, des compétences complètes fondées sur le savoir-faire technique sont également nécessaires pour garantir la sécurité des passagers.

Des locomotives à vapeur aux trains électriques

Dans les années 1950 et 1960, les trajets en train étaient inconfortables et duraient des jours; c'était l'époque où la vapeur régnait sur les chemins de fer. Les locomotives à vapeur ont contribué à faire entrer le monde dans la première révolution industrielle et ont depuis forgé la civilisation humaine pour les 150 prochaines années.

En Chine, la production et l'utilisation de locomotives à vapeur se sont poursuivies jusqu'à la fin des années 1980, bien que la plupart d'entre elles aient été éliminées beaucoup plus tôt. Dans les années 1960, les trains à vapeur ont conduit au développement des réseaux ferroviaires du pays, stimulant son développement socioéconomique.

Li Wangfu a été témoin de l'élimination graduelle des locomotives dépassées et du début des trains à combustion interne, puis des trains électriques. « Tout est complètement électrifié maintenant. »

Depuis les dernières décennies, la technologie ferroviaire de la Chine est tout, sauf désuète. Son fils et son petit-fils ont vu d'autres développements inimaginables. « Auparavant, sur le tronçon Xining-Golmud, le train n'allait qu'à environ 50 kilomètres à l'heure, mais il peut désormais atteindre 160 kilomètres », a souligné Li Haifeng.

Aujourd'hui, la Chine possède le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, ainsi que des méthodes d'inspection avancées pour les installations et l'équipement du train.

« Nous sommes passés d'un travail physiquement pénible à un travail intellectuel, tout comme un médecin dans un hôpital, a déclaré Li Xiujin. Nous restons à l'intérieur, nous regardons des photos prises par des caméras à grande vitesse et nous signalons les problèmes aux inspecteurs sur place avec l'aide du système de détection des défaillances de trains de marchandises. »

Pour Li Haifeng, le travail est beaucoup moins laborieux, mais exige plus d'expertise. Le train sur lequel il travaille est doté d'un filtre UV intégré dans sa fenêtre, de générateurs d'oxygène et de dispositifs de traitement automatique des excréments parmi une variété de nouvelles installations.

« Travailler sur le train est difficile, car il faut tenir compte de la sécurité de chaque passager. C'est comme être un "médecin" qui sait tout sur le train et donne la bonne ordonnance », a déclaré Li Haifeng.

