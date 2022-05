Charlie Mitchell, 16-latek z Australii, którego producentem jest Narada Michael Walden, znany ze współpracy z Whitney Houston, osiąga wynik lepszy od Micka Jaggera i Billy'ego Joela debiutując na 1. miejscu listy przebojów Adult Contemporary

Charlie Mitchell, który wyprzedził Micka Jaggera i Billy'ego Joela na listach PlayMPE, lidera w zakresie dystrybucji muzyki do programów radiowych, po raz pierwszy wystąpi w Australii podczas porannego programu Studio 10 w środę 11 maja 2022 r.

„Obecnie mamy prawdziwy zalew ofert. Dziś rano okazało się, że nasza skrzynka mailowa jest całkowicie przepełniona i ludzie zaczęli do nas dzwonić, mówiąc nam, że dostają zwrotki" – mówi Stenger.

„Wcale mnie to nie zaskakuje – zauważa Evans. – Wiedziałem o tym od pierwszej chwili, gdy go zobaczyłem".

Piosenka „Even After" została napisana przez Evansa w sposób wyjątkowy. Pierwsza zwrotka to słowa osoby, która straciła kogoś bliskiego, a druga zwrotka i łącznik to słowa osoby, która odeszła.

„Kiedy pisałem tę piosenkę, a musiały minąć całe lata od tragicznego i przedwczesnego odejścia mojej matki zanim byłem w stanie ją napisać, wiedziałem, że chociaż sam jestem piosenkarzem, nie dam rady jej zaśpiewać. Łączyły mnie z nią zbyt silne emocje. Kiedy odkryłem Charliego w mediach społecznościowych, wiedziałem, że ma on odpowiednią wrażliwość i może zaśpiewać ją za mnie. Ludzie mogą interpretować tę piosenkę na swój własny sposób. Niektórzy myślą, że opowiada o zerwaniu, inni o czasie, gdy ktoś odchodzi – mówi Evans. – Nie miałem jednak pojęcia, że Charlie ma aż taki talent i wyjątkową dla młodego wieku umiejętność interpretacji piosenki z pozycji osoby, która przeszła już wiele. To naprawdę nadzwyczajne".

Wypowiedź Narady Michaela Waldena była o wiele krótsza i bardziej dobitna: „Charlie Mitchell to wschodząca supergwiazda. Cieszę się, że Brian sprowadził go do mnie. Teraz czeka nas dużo więcej wspólnej pracy".

Piosenka „Even After" jest dostępna do pobrania na Apple iTunes, Spotify i w innych serwisach z pobieraniem muzyki. Oficjalna strona internetowa piosenkarza to charliemitchellmusic.com, a strona na Facebooku dostępna jest pod adresem Facebook.com/CharlieMitchellMusic. Charlie miał 35 tys. obserwujących jeszcze przed zaangażowaniem Waldena jako producenta.

Ranking dostępny jest na stronie internetowej: https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1813055/Charlie_Mitchell_Even_After_2.jpg

SOURCE ESW Management