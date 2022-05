Charlie Mitchell, 16-ročný Austrálčan, ktorého producentom je Narada Michael Walden, známy producent Whitney Houston, prekonal Micka Jaggera a Billyho Joela a debutuje na 1. mieste v rebríčku Adult Contemporary

„V tejto chvíli sme zahltení žiadosťami. Dnes ráno nás prebudila e-mailová schránka, ktorá bola taká plná, že nám ľudia volali, že ich e-maily sa vracajú späť," povedal Stenger.

„To ma vôbec neprekvapuje," povedal Evans. „Vedel som to hneď, ako som ho videl."

Pieseň „Even After" napísal Evans jedinečným spôsobom. Prvý verš vyjadruje slová milovaného človeka, ktorý mohol niekoho nejako stratiť, zatiaľ čo druhý verš a premostenie je tom, kto s vami prestal hovoriť.

„Keď som to písal, a trvalo mi roky, kým som bol toho schopný po tragickom a predčasnom úmrtí mojej matky, vedel som, že ani ako spevák sa neviem prinútiť to zaspievať. Príliš sa ma to dotýkalo. Keď som Charlieho objavil na sociálnych sieťach, vedel som, že jeho zraniteľnosť mu dá šancu. Ľudia si to vyložia po svojom. Niekto si myslí, že je to o rozchode, niekto si myslí, že o tom, keď niekto umiera," hovorí Evans. „Čo som nečakal, bolo, aký talentovaný bol Charlie a jeho jedinečná schopnosť „starej duše" interpretovať pieseň taký mladý. Je to naozaj výnimočné."

Slová Narada Michaela Waldena boli oveľa prostejšie: „Charlie Mitchell je vychádzajúca superstar. Som rád, že ho Brian priviedol ku mne a máme pred sebou ešte veľa práce."

Pieseň „Even After" si môžete stiahnuť z Apple iTunes, Spotify a kdekoľvek inde, kde sa dá stiahnuť hudba. Jeho oficiálne webové stránky sú charliemitchellmusic.com a jeho Facebook je Facebook.com/CharlieMitchellMusic, kde mal viac ako 35 000 sledovateľov ešte predtým, ako ho Walden vôbec produkoval.

Rebríček si môžete pozrieť na https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

