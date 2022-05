Charlie Mitchell debuta en el número 1 en las listas de adultos contemporáneos

"En este momento estamos llenos de solicitudes. Esta mañana nos despertamos con una bandeja de entrada de correo electrónico que estaba tan llena que la gente nos llamaba para decirnos que sus correos electrónicos se estaban recuperando", indicó Stenger.

"Esto no es ninguna sorpresa para mí", indicó Evans. "Lo sabía desde el mismo momento en que lo vi".

La canción, "Even After", fue escrita por Evans de una forma única. El primer verso transmite las palabras de un ser querido que puede haber perdido a alguien de alguna manera, mientras que el segundo verso y puente es el que perdiste hablando contigo.

"Cuando la estaba escribiendo, y me hicieron falta varios años para poder hacerlo después de la trágica y prematura muerte de mi madre, sabía que, incluso como cantante, no me atrevía a cantarla. Estaba demasiado apegada a ella. "Cuando descubrí a Charlie en las redes sociales, supe que tenía la vulnerabilidad que le daría una oportunidad al niño. La gente lo interpretará a su manera. Algunos piensan que se trata de una ruptura, otros piensan que se trata de cuando alguien muere", explicó Evans. "Lo que no esperaba era el talento de Charlie y su habilidad única de 'vieja alma' para interpretar una canción tan joven. Es realmente extraordinario".

Las palabras de Narada Michael Walden fueron mucho más sencilla: "Charlie Mitchell es una superestrella en ciernes. Me alegro de que Brian me lo proporcionase y, además, tenemos mucho más trabajo por hacer juntos".

La canción, "Even After", se puede descargar en Apple iTunes, Spotify y en cualquier otro lugar donde se pueda descargar música. Su sitio web oficial es charliemitchellmusic.com, y su Facebook es Facebook.com/CharlieMitchellMusic, donde tenía más de 35.000 seguidores antes de que Walden incluso lo produjera.

La table se puede ver a través de https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813055/Charlie_Mitchell_Even_After_2.jpg

SOURCE ESW Management