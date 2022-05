Superando Mick Jagger e Billy Joel, Charlie Mitchell, o australiano de 16 anos produzido por Narada Michael Walden, renomado por produzir Whitney Houston, estreia em primeiro lugar na lista Adult Contemporary

"Estamos sendo extremamente solicitados neste momento. Hoje, pela manhã, nossa caixa de entrada de e-mail estava tão cheia que as pessoas estavam nos ligando para avisar que seus e-mails estavam retornando", disse Stenger.

"Isso não me surpreende", disse Evans. "Percebi no momento em que o vi."

A música, "Even After", foi composta por Evans de maneira única. O primeiro verso transmite as palavras de um ente querido que pode ter perdido alguém, enquanto o segundo verso e a ponte é sobre alguém que você perdeu, que está falando para você.

"Quando estava compondo, e levei anos para conseguir após a morte trágica e prematura de minha mãe, eu sabia que, mesmo sendo um cantor, não conseguiria cantá-la. Eu estava muito apegado a ela. Quando descobri Charlie nas redes sociais, sabia que ele tinha a sensibilidade que lhe daria uma chance. As pessoas vão interpretá-lo da sua própria maneira. Alguns podem pensar que se trata de uma separação, e outros pensam que se trata de alguém que morreu", disse Evans. "O que eu não esperava era o quão talentoso Charlie era, e sua habilidade única de "old soul" de interpretar uma música tão jovem. É realmente extraordinário."

As palavras de Narada Michael Walden foram muito mais diretas: "Charlie Mitchell é uma estrela em ação. Estou feliz que Brian o tenha aproximado de mim e temos muito mais trabalho a realizar juntos."

A música, "Even After", pode ser baixada no Apple iTunes, Spotify e em qualquer outro lugar onde músicas possam ser baixadas. Seu site oficial é charliemitchellmusic.com, e o endereço no Facebook é Facebook.com/CharlieMitchellMusic, onde ele tinha mais de 35 mil seguidores antes mesmo de Walden começar a produzi-lo.

A lista pode ser vista em https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813064/Charlie_Mitchell_Even_After_2.jpg

FONTE ESW Management

SOURCE ESW Management