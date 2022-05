Surpassant Mick Jagger et Billy Joel, Charlie Mitchell, l'Australien de 16 ans produit par Narada Michael Walden, connu pour avoir produit Whitney Houston, fait ses débuts au rang numéro 1 du classement Adult Contemporary

« Nous sommes actuellement inondés de demandes. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec une boîte de réception tellement remplie que les gens nous appelaient pour nous dire que leurs courriels leur revenaient », a déclaré Jesse Stenger.

« Cela ne me surprend pas », a affirmé Brian Evans. « Je l'ai su dès que je l'ai vu. »

La chanson, « Even After », a été écrite par Brian Evans d'une manière unique. Le premier verset transmet les paroles d'un être cher qui a peut-être perdu quelqu'un d'une certaine façon, tandis que dans le deuxième verset et la transition, c'est l'être perdu qui parle.

« Quand je l'écrivais, et il m'a fallu des années pour pouvoir le faire après la mort tragique et prématurée de ma mère, je savais que même si j'étais chanteur, je n'arriverai jamais à chanter celle-là. J'y étais trop attaché. Quand j'ai découvert Charlie sur les réseaux sociaux, je savais qu'il possédait la vulnérabilité qui lui permettrait de le faire. Les gens vont l'interpréter à leur façon. Certains pensent que c'est à propos d'une rupture, d'autres pensent au deuil, indique Brian Evans. Mais je ne m'attendais pas à un tel talent de la part de Charlie, à sa « vieille âme » unique qui lui permet d'interpréter une chanson si jeune. C'est vraiment extraordinaire. »

Narada Michael Walden s'est exprimé bien plus simplement : « Charlie Mitchell est une future vedette. Je suis heureux que Brian me l'ait amené et que nous ayons encore beaucoup de travail à faire ensemble. »

La chanson, « Even After », est disponible sur Apple iTunes, Spotify, et tous les autres endroits où l'on peut télécharger de la musique. Son site officiel est charliemitchellmusic.com et son Facebook est Facebook.com/CharlieMitchellMusic. Il y comptait déjà plus de 35 000 abonnés avant d'être produit par Narada Michael Walden.

Le classement est disponible à l'adresse https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1813055/Charlie_Mitchell_Even_After_2.jpg

SOURCE ESW Management